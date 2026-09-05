Prügelei vor Schalke gegen Bayern: Polizei schickt 500 Münchner Fans weg

Vor der Partie zwischen Schalke und dem FC Bayern kam es zu einer Auseinandersetzung beider Fanlager. Die Münchener traten in Gelsenkirchen ohne ihre aktive Fanszene an.

Der FC Bayern musste beim ersten Auswärtsspiel der Saison in Gelsenkirchen ohne seine aktive Fanszene auskommen. Die Anhänger der Münchner hatten sich vor der Partie auf einem Parkplatz mit Schalke-Anhängern geprügelt.

Laut Gelsenkirchener Polizei trafen um 16.30 Uhr organisierte Fan-Gruppen beider Teams auf einem Parkplatz am Ötte-Tibulsky-Weg aufeinander. Demnach suchten die Anhänger des FC Bayern "sofort die Konfrontation mit den Heimfans".

Keine Ultras im Bayern-Block gegen Schalke 04

Dank des Einschreitens der Polizeikräfte, die Umfeld positioniert waren, konnte eine größere Ausschreitung verhindert werden. Ein Bayern-Anhänger sowie ein Polizeibeamter wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Polizei erteilte rund 500 Bayern-Fans Platzverweise vor dem Spielbeginn. Daher waren keine Ultras im Bayern-Block dabei, kaum Zaunfahnen zu sehen und wenig (organisierte) Anfeuerungsrufe zu hören. Der FC Bayern war am Samstagabend im Topspiel erstmals seit drei Jahren wieder beim FC Schalke angetreten, die Partie endete 0:0.