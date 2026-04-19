Prügel vor dem Anpfiff! Fan-Chaos an der Allianz Arena

Vor dem Südgipfel kommt zu einer Schlägerei zwischen Fans des FC Bayern und des VfB Stuttgart.

Da wollte jemand wohl eine Tracht Prügel verteilen. Vor dem Duell des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (17.30 Uhr) kam es an der Esplanade der Allianz Arena zu einer Fan-Schlägerei. Mehrere vermummte Fans der Gäste aus Stuttgart steuerten von der U-Bahn-Station Fröttmanning direkt den Treffpunkt der Bayern-Ultras an. Die Polizei konnte, wie Augenzeugen der AZ berichten, die Prügelknaben nicht mehr aufhalten.

Beamten nutzten offenbar Schlagstöcke und Pfefferspray

Es brach Unruhe aus. Wie Videos zeigen, versuchten sich einige Bayern-Fans in Sicherheit zu bringen. Die Beamten griffen schließlich mit einem Großaufgebot ein, nutzen dabei offenbar Schlagstöcke und Pfefferspray. Eine Gruppe der Fans konnte von der Polizei eingekesselt werden.

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