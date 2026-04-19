AZ-Plus

Prügel vor dem Anpfiff! Fan-Chaos an der Allianz Arena

Vor dem Südgipfel kommt zu einer Schlägerei zwischen Fans des FC Bayern und des VfB Stuttgart.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Hier krachte es: An der Esplanade der Allianz Arena (Symbolbild).
Hier krachte es: An der Esplanade der Allianz Arena (Symbolbild). © IMAGO

Da wollte jemand wohl eine Tracht Prügel verteilen. Vor dem Duell des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (17.30 Uhr) kam es an der Esplanade der Allianz Arena zu einer Fan-Schlägerei. Mehrere vermummte Fans der Gäste aus Stuttgart steuerten von der U-Bahn-Station Fröttmanning direkt den Treffpunkt der Bayern-Ultras an. Die Polizei konnte, wie Augenzeugen der AZ berichten, die Prügelknaben nicht mehr aufhalten. 

Beamten nutzten offenbar Schlagstöcke und Pfefferspray

Es brach Unruhe aus. Wie Videos zeigen, versuchten sich einige Bayern-Fans in Sicherheit zu bringen. Die Beamten griffen schließlich mit einem Großaufgebot ein, nutzen dabei offenbar Schlagstöcke und Pfefferspray. Eine Gruppe der Fans konnte von der Polizei eingekesselt werden. 

+++ mehr Informationen in Kürze +++

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Elefosaurus vor 20 Minuten / Bewertung:

    Bei Weitem nicht alle. Aber die Dummen sammeln sich definitiv beim Fußball.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Remuc72 vor 3 Stunden / Bewertung:

    Kann es sein, dass die Fussballfans nur noch dümmer werden?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.