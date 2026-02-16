Prinz Harry und die Narren: Kanes Quote zeigt die Schwäche der Liga

Bayern-Stürmer Kane hat in der Bundesliga bereits 26 Tore erzielt - und damit mehr als sieben andere Klubs. Verlängert er seinen Vertrag? "Geld ist für ihn nicht die oberste Priorität."

Am Rosenmontag hieß es für die Profis des FC Bayern: Kurzpässe statt Krapfen. Trainer Vincent Kompany bat seine Mannschaft nach dem freien Sonntag zur ersten Einheit der Woche, und während die Faschingsfans in der Münchner Innenstadt ausgelassen feierten, bereiteten sich Harry Kane und Co. schon intensiv auf das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) vor. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf Borussia Dortmund – und dabei soll es bis zum direkten Duell beim BVB am 28. Februar auch bleiben. Mindestens.

"Wir haben alle in der Mannschaft so ein Gefühl, dass dieses Jahr alles möglich ist", sagte Leon Goretzka nach dem 3:0 in Bremen stellvertretend für die Bayern-Gier aufs Triple: "Ich habe das Glück, schon einmal dabei gewesen zu sein, als wir sogar sechs Titel in einem Jahr gewonnen haben (2020, d. Red.). Ich weiß, was das für eine geile Zeit war. Wir haben damals gesagt, dass wir das noch einmal mit Fans erreichen wollen. Damals war das wegen Corona nicht möglich."

Kane und das offensive Dreigestirn beim FC Bayern

Diesmal wäre es möglich. Und Mitte Februar sieht es in allen Wettbewerben vielversprechend aus: Erster in der Liga, erstmals seit 2020 wieder im DFB-Pokal-Halbfinale und in der Champions League im Achtelfinale – die Fans dürfen träumen. Nicht zuletzt dank des offensiven Dreigestirns Kane, Michael Olise und Luis Díaz, die zusammen in dieser Saison schon 118 (!) Torbeteiligungen aufweisen können.

Das derzeit beste Offensivtrio in Europa (v.l.): Michael Olise, Kane und Luis Díaz. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Eine beeindruckende Zahl, die von einer anderen Statistik noch getoppt wird: Gigant Kane hat mit 26 Treffern in der Liga allein mehr Tore auf dem Konto als die Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach, Mainz 05, FC Augsburg (je 25), Hamburger SV (24), Werder Bremen (22), FC St. Pauli (20) und 1. FC Heidenheim (19). Prinz Harry und die Narren! Ein Beleg für die Extraklasse des 32-jährigen Engländers – und zugleich ein Zeichen für die Schwäche der Bundesliga. Der FC Bayern (82 Tore) ist vielen Teams national längst enteilt.

Kane jagt die Bestmarke von Lewandowski

"Wenn die Mannschaft so drauf ist wie jetzt", sagte Coach Kompany, "dann können wir viel gewinnen." Vielleicht sogar alles. Und Kane winkt auch noch ein persönlicher Meilenstein: Er jagt die Bestmarke von Robert Lewandowski, der in der Saison 2020/21 satte 41 Tore in der Bundesliga erzielt hatte. 15 Treffer fehlen Kane, zwölf Partien bleiben ihm dafür.

41 Tore in einer Saison: Robert Lewandowski. © Bernd Feil/M.i.S./Pool

"Alles ist möglich", sagte Kane über den "unglaublichen" Rekord: "Ich bin gerade in Topform. Das wird sich entscheiden, wenn wir in Richtung April gehen. Dann wird sich zeigen, wie nah ich herankommen kann. Und dann ist auch die Zeit, darüber nachzudenken." Jetzt, so Kane, gehe es ihm "erst einmal darum, immer das nächste Tor zu machen."

Verlängert Kane beim FC Bayern?

Eine Haltung, die seinem Trainer gefällt. "Es ist mir wurscht, ob er einen Rekord holt. Ich will einfach Meister werden", sagte Kompany: "Die Meisterschaft ist auch Harry wichtiger als der Torrekord." Ganz bestimmt. Doch diese Lewy-Bestmarke hat ihren Reiz. "Bei Harry Kane glaube ich, dass er den Rekord bricht, weil die Spielfreude bei Bayern und dieses Gesamtgefüge etwas mit einem Spieler machen", sagte Lothar Matthäus bei "Sky90": "Ich würde es ihm gönnen, weil er eine andere Art Mittelstürmer auf höchstem Niveau ist. Harry Kane ist einfach ein Wahnsinn und eine Bereicherung."

Daher will Bayern mit Kane über dessen Vertragsende 2027 hinaus verlängern. Ob es klappt? "Geld ist für ihn nicht die oberste Priorität, sondern das Wohlfühlen – mit den Trainern, den Mitspielern und der Familie. Er hat sich mit seinen Kindern eingelebt. In Saudi-Arabien würde er wahrscheinlich das Drei- oder Vierfache verdienen", sagte Matthäus: "Ich bin überzeugt, dass Harry Kane beim FC Bayern verlängern wird."

Am wichtigsten ist in den kommenden Wochen, dass Prinz Harry weiter so beständig trifft – und es zu keiner 40-tägigen Fastenzeit bei der Torausbeute kommt.