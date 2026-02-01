Poker bei den Bayern: Vertragsverlängerung von Upamecano hängt an zwei Details

Der FC Bayern hofft weiter auf eine Verlängerung von Dayot Upamecano, aber die Deadline für das Vertragsangebot läuft ab. Eberl wird nun deutlicher.

Verlängert Dayot Upamecano oder geht er im Sommer? Es ist die Frage, die den FC Bayern seit Monaten beschäftigt. Nachdem in der Causa Leon Goretzka seit Freitag Klarheit herrscht und der deutsche Nationalspieler die Münchner im Sommer ablösefrei verlässt, wollen die Verantwortlichen des Rekordmeisters auch in der Upamecano-Personalie endgültig Planungssicherheit.

Und diese dürften die Bayern-Bosse bald haben, denn wie die "Bild" berichtet, läuft das Angebot der Münchner, dass sie dem Franzosen schon seit Wochen vorgelegt haben, am 1. Februar ab. Der Kontrakt des Innenverteidigers endet im Sommer 2026, einen ablösefreien Abgang des Franzosen nach fünf Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt wollen die Münchner unbedingt vermeiden.

Eberl zum Upamecano-Poker: "Jetzt muss irgendwann auch mal eine Entscheidung her"

"Ich weiß, dass ihr fragt, ihr müsst fragen. Wie die Kommunikation dann tatsächlich bei uns ist untereinander, das bleibt bei uns. Natürlich ist es so und das ist auch völlig klar, jetzt muss irgendwann dann auch mal eine Entscheidung her", stellte Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach dem 2:2 beim Hamburger SV am Samstagabend klar. "Grundsätzlich ist er hoch angesehen bei den Spielern. Er weiß, dass wir ihn sehr schätzen, um seine Qualität wissen und wir ihn brauchen", sagte Manuel Neuer in der Mixed Zone und hofft "dass beide Seiten zu einem positiven Abschluss kommen". Upamecano selbst wollte sich an diesem Abend nicht dazu äußern: "Heute bitte keine Fragen", sagte er auf Nachfrage der AZ.

Bereits am Freitag deutete Sportdirektor Christoph Freund an, dass der Vertragspoker dem Ende zu geht: "Dass es eine Entscheidung in naher Zukunft geben wird, das wird so sein. Aber ich werde nicht über irgendwelche Deadlines jetzt sprechen", stellte der Österreicher klar. "Wir haben da nie irgendwelche Wasserstandsmeldungen gegeben. Wir haben immer gesagt, wir sind in guten Gesprächen. Da gibt es keinen neuen Stand zu."

Vertragsverlängerung von Upamecano hängt an zwei Details

Upamecano, der bisher in 14 Bundesliga-Partien in dieser Saison in der Startelf stand, zählt zu den absoluten Stützen des Teams. Mit einem Marktwert von 70 Millionen Euro gehört er inzwischen zu den acht wertvollsten Innenverteidigern der Welt. Nach Informationen der AZ hängt die Vertragsverlängerung noch an zwei Details, bei dem sich beide Parteien bisher noch nicht einigen konnten. Im Gespräch ist eine neue Laufzeit entweder bis 2030 oder 2031. Zudem ist man sich in Sachen Ausstiegsklausel, die bei 65 Millionen Euro liegen soll, noch uneins. Während die Upamecano-Seite wohl gerne die Option hätte, diese bereits 2027zu aktivieren, würde der Rekordmeister die Klausel gerne erst für 2028 in den Vertrag einbauen.

Das Gehalt soll bei 20 Millionen Euro pro Jahr liegen, ebenso wie ein einmaliges Handgeld. Die Bayern werden ihr Angebot nicht mehr nachbessern, dies machte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen zuletzt deutlich. "Ich glaube, das, was er da liegen hat, das sollte er unterschreiben, denn es wird nicht besser." Ob das Upamecano auch so sieht?