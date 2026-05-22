Pokalfinale der Toptrainer: Hoeneß steht bei Bayern unter Beobachtung

Viel Lob für den Trainer des VfB Stuttgart. Folgt er bei Bayern mal auf Vincent Kompany?

Diese Partie hat durchaus das Potenzial, den Familienfrieden im Hause Hoeneß zu gefährden. Zumindest ein bisschen. Wenn Sebastian Hoeneß am Samstagabend (20 Uhr) im Pokalfinale als Trainer des VfB Stuttgart auf den FC Bayern trifft, wird Uli Hoeneß seinem Neffen nur das Beste wünschen – aber keinen Sieg. Denn die Münchner um ihren Ehrenpräsidenten und Aufsichtsrat haben nach sechs Jahren Berlin-Abstinenz keine Geschenke zu verteilen.

VfB-Coach Sebastian ist der Sohn von Dieter (l.) und Neffe von Uli Hoeneß. © IMAGO/DeFodi.de

Bayerns Sehnsucht nach dem Pokal

"Man merkt, wie die Spieler, die Fans, der ganze Verein sich nach sechs Jahren Abwesenheit nach diesem Finale sehnen", sagte Sportvorstand Max Eberl in der AZ: "Jetzt wollen wir das Spiel natürlich erfolgreich gestalten und den Pokal nach München holen." Wie zuvor schon die Bayern-Frauen.

Doch der Respekt vor dem VfB und speziell vor Coach Hoeneß ist riesig. "Der Titelverteidiger spielt gegen den Deutschen Meister: Mehr Qualität geht gerade nicht im deutschen Fußball", schwärmte Eberl: "Sebastian Hoeneß ist in meinen Augen mit Julian Schuster in Freiburg und Vincent Kompany der herausragende Trainer in der Liga."

Abflug nach Berlin: Sebastian Hoeneß. © IMAGO

Uli Hoeneß zieht den Hut

Hoeneß steht bei Bayern unter genauer Beobachtung. Ob er irgendwann sogar mal auf Vincent Kompany folgen könnte? "Er kommt mindestens mal infrage", sagte sein Onkel Uli Hoeneß. Der Stuttgart-Coach habe "nach unserem Trainer von mir den größten Respekt". Kein Wunder: Quasi aus der Versenkung hat Hoeneß den VfB wieder nach oben geführt. Vom Abstiegskampf in die Champions League - und nun zum zweiten Mal in Folge ins Pokalfinale. Vor dieser Leistung, meinte Uli Hoeneß, "ziehe ich wirklich den Hut. Was er in diesem Verein geleistet hat, ist bemerkenswert."

Will das Double perfekt machen: Kompany. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Folgt Hoeneß auf Kompany?

An den VfB ist Hoeneß bis 2028 vertraglich gebunden, Kompany an Bayern bis 2029. Zuletzt wurden beide schon mit anderen Klubs in Verbindung gebracht, Hoeneß mit Real Madrid, Kompany mit Manchester City.

Was in Zukunft passiert – offen. Für Kompany geht es jetzt darum, gleichzuziehen. Bei den gewonnenen Pokalendspielen liegt Hoeneß mit 1:0 vorne. Noch.