Plauderei nach dem Spiel: Was das Gespräch zwischen Neuer und Baumann aussagt

Manuel Neuer und Oliver Baumann tauschen sich nach dem Rekord-Duell in der Bundesliga aus – über ihnen schwebt die WM-Frage.

Manuel Neuer hatte einen Sponsorentermin nach dem 5:1 gegen die TSG Hoffenheim und nahm den Aufzug hoch in eine der Vip-Räumlichkeiten. Der Bayern-Torhüter entschuldigte sich höflich im Vorbeigehen bei den Reportern, dass er keine Zeit habe und erkundigte sich bei einem Ordner, wann der Mannschaftsbus später losfährt.

Der Grund: Einige Spieler parken ihre Privatautos vor Heimspielen beim Treffpunkt an der Säbener Straße. Mit dem Bus nach Spielende dorthin zurückgebracht, brechen sie dann von Untergiesing-Harlaching aus nach Hause auf – in Neuers Fall: an den Tegernsee. Andere Profis werden von ihrer Familie oder Freunden direkt abgeholt.

Neuer und Baumann stellen Rekord ein

Als der 39-Jährige eine halbe Stunde später erneut in den Katakomben auftauchte, direkt am Ausgang, wo der Teambus parkt, lief er Oliver Baumann (35) in die Arme. Kleines Torhüter-Hallo. Man kennt sich – und das schon ewig. Zum 27. Mal in der Bundesliga standen sie sich gegenüber, das ist eingestellter Rekord. Eike Immel (Dortmund und VfB Stuttgart) sowie Uli Stein (Bielefeld, HSV, Eintracht Frankfurt) begegneten sich ebenso oft.

Man schätzt sich – und das ist nicht selbstverständlich in der Branche. Die beiden Kapitäne ihrer Mannschaften plauderten entspannt miteinander, und es war nicht zu erkennen, wer das 5:1- und wer das 1:5-Gesicht trug. Sie hatten gute Laune, ließen sich auch von den umstehenden Reportern (in vornehmer Distanz) nicht stören. Neuer winkte gar dem AZ-Reporter, signalisierte: Daumen hoch!

Wer hat da jetzt eigentlich gerade 1:5 verloren? TSG-Schlussmann Oliver Baumann (l.), derzeit auch die Nummer eins im DFB-Team, und Bayern-Kapitän Manuel Neuer (r.) im Gespräch. © Patrick Strasser

Viele Fans und Experten wünschen sich Neuer-Comeback beim DFB

Vermutlich haben die beiden nicht über den bevorstehenden Sommer gesprochen. Denn da droht in Sachen WM in Nordamerika ein Interessenskonflikt.

Denn: Marc-André ter Stegen (33), von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM als Nummer eins auserwählt, musste nach einer schweren Oberschenkelverletzung operiert werden und fällt wohl einige Monate aus. Neuer war nach der Heim-EM 2024 aus der Nationalelf zurückgetreten, doch viele Fans und Experten wünschen sich ein Comeback.

Neuer mit Lapsus gegen Hoffenheim

Zum Leidwesen von Baumann, da er sämtliche WM-Qualifikationsspiele solide bis souverän bestritten hat. Neuer, der beim 5:1 gegen die TSG stark hielt, aber auch einen Lapsus (Fehlpass im eigenen Strafraum, der zum zwischenzeitlichen 1:1 führte) im Programm hatte, hat sich bisher bedeckt gehalten, blieb bei der Formulierung: "Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin."

Wer die beiden am Sonntagabend so vertraut miteinander plaudernd und scherzend beobachtet hat, kommt zur Erkenntnis: Kaum vorstellbar, dass Neuer mit einem Ja zur Rückkehr ins DFB-Team – sollte ihn Nagelsmann wie Anfang 2024 im Fall von Toni Kroos darum bitten - Baumanns Lebenstraum kaputtmachen würde. Sie verabschiedeten sich herzlich, stiegen in ihre Busse. Wann sie sich wiedersehen? In der nächsten Bundesliga-Saison? Oder doch schon zur WM-Vorbereitung?