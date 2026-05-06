Im Hinspiel war Hasan Salihamidzic Augenzeuge des verrückten 4:5 zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. Der AZ sagt er vor dem Rückspiel: "In München hat der FC Bayern mit der Allianz Arena einen absoluten Heimvorteil."

Bei diesem irren 5:4 im Pariser Prinzenpark saß er auf der Tribüne. Mit Tochter Lara zusammen bejubelte Hasan Salihamidzic die Tore des FC Bayern. Der ehemalige Spieler und Sportvorstand des Rekordmeisters ist immer noch mit Herzblut dabei. Und hofft, wie so viele Bayern-Fans, dass die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany noch das zweite Finalticket (der FC Arsenal ist bereits qualifiziert) löst.

FC Bayern muss gegen Paris "geduldig bleiben"

"In München hat der FC Bayern mit der Allianz Arena und unseren Fans im Rücken natürlich einen absoluten Heimvorteil", sagt Salihamidzic der AZ: "Der 'zwölfte Mann' kann in solchen Spielen noch einmal zusätzliche Energie geben." Die Münchner sollten, um erstmals in der Vereinshistorie einen Rückstand in einem Halbfinale in der Champions League zu drehen, laut dem 49-Jährigen nicht überhastet rangehen.

"Bayern muss nicht versuchen, das Spiel schon in den ersten 30 Minuten zu entscheiden, sondern einfach gewinnen und geduldig bleiben", so Salihamidzic: "Gerade hinten raus hat man im Hinspiel in Paris gesehen, dass der FC Bayern physisch enorme Vorteile hat. Mit der offensiven Qualität beider Mannschaften erwarte ich aber erneut ein sehr interessantes und offensiv geprägtes Spiel auf höchstem Niveau."

Der 'zwölfte Mann' kann in solchen Spielen noch einmal zusätzliche Energie geben. Hasan Salihamidzic

Salihamidzic mit Sonderlob für Olise und Díaz

Eine Schlüsselrolle werden wohl erneut Bayerns Flügelflitzer Luis Díaz und Michael Olise einnehmen, die auch den Ex-Mittelfeldspieler beeindrucken: "Für beide gilt eigentlich nur ein Wort: absolute Weltklasse. Was Díaz und Olise in dieser Saison spielen, ist außergewöhnlich. Zusammen mit den anderen Offensivspielern verfügt der FC Bayern meiner Meinung nach aktuell über die offensiv stärkste Mannschaft Europas."

Klare Worte von Salihamidzic. Immerhin hat Paris mit Weltfußballer Ousmane Dembélé, Désiré Doué, und Chwitscha Kwarazchelia auch nicht die schlechteste Angriffsriege. Was Olise und Díaz von ihnen abhebt? "Beide bringen enorme Qualität, Kreativität und Dynamik mit", lobt er im Gespräch mit der AZ: "Da kann man einfach nur sagen: Hut ab – Weltklasse."

Die Bayern-Offensive um Michael Olise muss im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain einmal mehr liefern. © IMAGO

Salihamidzic gewann jüngst die Kings League

Übrigens: Wie es mit dem Titelgewinn klappt, hat Salihamidzic mit seinem Kings-League-Team "No Rules FC" gezeigt. Vor wenigen Tagen gewann die Kleinfeldmannschaft den Wettbewerb. "Wir haben gewonnen, weil wir es am Ende einfach unbedingt wollten", betont er: "Wir waren nicht nur technisch und taktisch die beste Mannschaft, sondern vor allem das Team mit dem größten Willen und der stärksten Mentalität."

Ob die Bayern am Mittwochabend (21 Uhr) ähnliches auszeichnet?