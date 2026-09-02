Während es bei den Amateuren des FC Bayern unter Dante noch nicht wirklich läuft, wussten einige Talente in den Jugendmannschaften bereits zu überzeugen. Und könnten noch in dieser Saison ihr Pflichtspieldebüt unter Trainer Vincent Kompany feiern.

Seit seinem zweiten Jahr beim FC Bayern hat Trainer Vincent Kompany den Nachwuchs des FC Bayern noch mehr im Blick. Lässt es die Zeit zu, sichtet er die Talente sogar persönlich. Im letzten Heimspiel der Amateure gegen den FC Memmingen (1:2) war Kompany mit seinem gesamten Trainerteam im Grünwalder Stadion.

Bei den Amateuren soll es kommunikative Probleme geben

Und sah eine Mannschaft, die unter Trainer Dante ihr Potenzial in der Regionalliga bisher nicht zeigen kann. Wenngleich jüngst der erste Saisonsieg beim FV Illertissen (2:0) gelang, soll es nach AZ-Informationen noch kommunikative Probleme zwischen dem engagierten Brasilianer und seinen Spielern geben.

Aber nicht nur auf die Zweitvertretung schaut Kompany. Auch zu den unteren Jugendmannschaften entsendet der Coach des FC Bayern immer wieder seine Assistenten. Vor allem René Maric, bis 2024 selbst U19-Trainer, war zuletzt regelmäßig bei Spielen am Campus an der Ingolstädter Straße und sammelt Eindrücke von den Talenten.

Engagiert, aber noch weitgehend erfolglos: U23-Cheftrainer Dante. © IMAGO

FC Bayern will möglichst viele Talente in den Profibereich bringen

Wichtig. Immerhin ist es die Strategie der Münchner, möglichst viele Spieler in den Profibereich zu bekommen. Wenn nicht in der eigenen Mannschaft, dann bei anderen höherklassigen Vereinen. "Wir wollen die Spieler so entwickeln, dass sie ihr bestmögliches Level erreichen", sagt Sportdirektor Christoph Freund.

Und ihr Pflichtspieldebüt für die Profis geben. Die AZ nennt Talente am Bayern-Campus, die bisher zum Teil in der Öffentlichkeit kaum auftauchten, allerdings intern hoch bewertet werden und in dieser Saison in der Bundesliga, dem DFB-Pokal oder Champions League ihr Pflichtspieldebüt feiern könnten. Bayerns geheime Talente-Liste.

Schaff überzeugt mit seinem starken linken Fuß

Simon Schaff: Der 17-Jährige ist aktuell noch mit einem Fördervertrag ausgestattet. Am Campus hält man nach AZ-Informationen aber große Stücke vom variablen Mittelfeldakteur. Schaff gilt als laufstarker, dynamischer Spieler mit einem genialen linken Fuß. Das bewies er am vergangenen Samstag im Junioren-Pokal gegen den FC Ingolstadt (4:2). Von der Strafraumkante zirkelte Schaff den Ball in die lange Ecke, legte einen weiteren Treffer auf.

Kompany hat sein Talent bereits entdeckt. Wenngleich Schaff nach AZ-Informationen in dieser Saison für die U19 und das Youth-League-Team der Münchner eingeplant ist, trainiert er immer wieder bei den Profis und stand im Testspiel in Heidenheim (4:2) im Kader. Abseits des Platzes gilt der Aichacher als bodenständiger und fleißiger Typ. Schaff absolviert nebenbei eine Lehre zum Bürokaufmann.

Wuchtig: Jugendstürmer Bastian Assomo. © IMAGO

DFB hält einiges von Assomo

Bastian Assomo: Für seine 16 Jahre hat der Stürmer schon einen beachtlichen Körper, diesen weiß er auch einzusetzen. In der Regionalliga traf er zuletzt in Illertissen. Schon auf der Asienreise der Profis zeigte er seine Qualitäten vor dem Tor, netzte im Testspiel gegen Jeju SK FC (2:1) sehenswert ein. Nicht nur beim FC Bayern, sondern auch beim DFB hält man, wie die AZ erfuhr, einiges vom wuchtigen Angreifer.

Tim Binder: Wie Assomo war der Außenbahnspieler bereits in der Saisonvorbereitung Teil der Profimannschaft, holte in Heidenheim sogar einen Elfmeter heraus. Seine starken Dribblings und sein Tempo imponierten Kompany derart, dass der 19-Jährige in den nächsten Tagen einen langfristigen Profivertrag unterschreiben wird.

Wartet noch auf sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern: Tim Binder. © IMAGO

Binder soll demnächst wieder ins Mannschaftstraining einsteigen

Aktuell von einem Muskelfaserriss ausgebremst, ist nach AZ-Informationen derzeit der Plan, dass er nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Wenngleich er wohl die meisten Spiele bei den Amateuren absolvieren wird, soll er durchaus Einsatzminuten bei den Profis bekommen.

Linus Ludwig: Der 16-Jährige hat noch mehr Schritte in Richtung Pflichtspieldebüt für die Profis zu gehen, gilt aber als eines der größten Talente in der aktuellen U17-Mannschaft von Trainer Lars Bender. Der Linksaußen, der 2018 an den Campus wechselte, ragte vor allem in der vergangenen Spielzeit heraus. In der aktuellen Saison kommt der technisch versierte Ludwig zwar bisher auf ein Tor und eine Vorlage, ist aber noch nicht in absoluter Top-Form.

Gilt als eines der größten Talente in der U17: Linus Ludwig. © IMAGO

Mahr traf im U17-Derby gegen den TSV 1860 doppelt

Maximilian Mahr: Ein Jahr jünger als Ludwig, spielt der Linksaußen dennoch in der U17-Bundesliga für den FC Bayern. Der 15-Jährige überzeugt in dieser Saison vor allem als Torjäger. Jüngst traf er im Lokalderby gegen den TSV 1860 (3:2) doppelt. Dass er schon in dieser Saison bei den Profis mittrainiert, gilt derzeit aber noch als unwahrscheinlich. Trotzdem: Diesen Namen sollte man sich merken.