Pavlovic zeigt Muskeln auf Instagram: Der neue Mucki-Mann des FC Bayern

Aleksandar Pavlovic zeigt sich in diesen Tagen nicht nur auf dem Platz in Top-Form. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern präsentiert auf Instagram seine Muskeln.

Alexander Pavlovic ist keiner, der den Kraftraum scheut. Ganz im Gegenteil. Der 21-Jährige legte zuletzt sogar Zusatzeinheiten im Fitnessraum hin. Mit Erfolg. Pavlovic mutiert immer mehr zum Mucki-Münchner, zum Double von Leon Goretzka. Das präsentierte der gebürtige Fürstenfeldbrucker nun seinen Fans auf Instagram.

Goretzka präsentierte seinen Körper mit dem Henkelpott

In seiner Story postete Pavlovic ein Foto nach einer Krafteinheit – nur mit Sporthandschuhen, die die Gelenke schonen, Goldkettchen und kurzer Hose. Sein Sixpack und die aufgepumpte Brust sind bei den perfekten Lichtverhältnissen nicht zu übersehen. Maschine. Es erinnert an jenes Foto, das Goretzka nach dem Champions-League-Sieg 2020 in Lissabon postete, nur eben ohne Pokal in der Hand.

Macht sich da etwa jemand bereit für ein Bild mit dem Henkelpott? Fußballerisch steuert er dazu derzeit auf jeden Fall seinen Teil bei. Pavlovic hat Goretzka in dieser Saison endgültig den Rang abgelaufen. Und erntete zuletzt auch viel Lob vom Sportvorstand Max Eberl. "Aleks ist einfach die Maschine, die läuft, die tut, die macht", betonte der Niederbayer zuletzt.

Kaum ein Unterschied: Leon Goretzka mit dem Henkelpott und Aleksandar Pavlovic. © Instagram/AZ-Montage

Eberl: "Aleks ist momentan in einer sehr guten Form"

Seine Leistung gehe "manchmal bei den ganzen Toren, die von anderen Spielern geschossen werden, ein bisschen unter". "Aber Aleks ist momentan in einer sehr guten Form", so Eberl. Bestes Beispiel: Vor wenigen Wochen stellte er mit 150 erfolgreichen Pässen gegen Union Saint-Gilloise (2:0) einen neuen Vereinsrekord in der Champions League auf.

Und die Münchner hatten in der Vergangenheit Passmaschinen wie Xabi Alonso und Bastian Schweinsteiger in ihren Reihen. "Ich gebe einfach mein Bestes", meinte Pavlovic selbst: "Wenn das so gut klappt, bin ich froh."