Pavlovic muss angeschlagen zuschauen: Stavanger mit Glanz-Halbzeit gegen den FC Bayern

Aleksandar Pavlovic steht kurzfristig nicht in der Startelf des FC Bayern gegen Viking Stavanger. Kapitän Manuel Neuer fehlt komplett.

Am Montag flog Aleksandar Pavlovic mit dem FC Bayern noch in Richtung Stavanger. Mit bester Laune stieg der Nationalspieler in die Maschine ein. Das änderte sich am Dienstag. Pavlovic musste sich kurzfristig für die Startelf gegen Viking Stavanger abmelden. "Wir haben ganz genau bis zum letzten Moment gewartet, damit wir sicher waren, welche Spieler diese Energie haben für heute", meinte Kompany vor Anpfiff bei "Prime".

Neuer nicht im Kader des FC Bayern

Dazu zählte Pavlovic nicht. Für ihn rückte sein Kumpel Tom Bischof in die Startformation der Münchner. Von der Bank aus sah Pavlovic, wie seine Mannschaft auf dem norwegischen Kunstrasen in der ersten Hälfte zwei Tore gegen das Traditionsteam aus Norwegen kassierte. Kapitän Manuel Neuer schaute sich das von der Bank aus an. Die Nummer eins der Münchner stand nicht im Kader.

"Manu hat nach dem Augsburg-Spiel etwas am Fuß gespürt. Dann weiß man nie, wie lang das dauern wird", klärte Trainer Vincent Kompany bereits auf der Pressekonferenz am frühen Montagabend auf und sagte: "Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Eigentlich ist es gar keine richtige Verletzung. Er hat am Montag und Dienstag nicht trainiert. Daher macht es keinen Sinn, in dieser Phase der Saison, ein unnötiges Risiko zu nehmen, wenn er sich nicht zu 100 Prozent gut fühlt."