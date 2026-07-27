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Pavlovic macht den Start: Nationalspieler des FC Bayern absolvieren Leistungstests

Für die Nationalspieler ist die Sommerpause vorbei. Aleksandar Pavlovic musste als erster Bayern-Spieler zum Leistungstest ins Krankenhaus Barmherzige Brüder.
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Der FC Bayern absolviert die Leistungstest seit Jahren im Klinikum Barmherzige Brüder (Symbolbild).
Der FC Bayern absolviert die Leistungstest seit Jahren im Klinikum Barmherzige Brüder (Symbolbild). © dpa

Schon in den frühen Morgenstunden herrschte am Krankenhaus Barmherzige Brüder reger Betrieb. Die Nationalspieler fuhren nach und nach ein, um den ersten Teil des Leistungstests zu absolvieren. Den Anfang machte Aleksandar Pavlovic bereits um 7.38 Uhr. Audi für Audi kamen die anderen DFB-Stars um Manuel Neuer, Jonathan Tah und Joshua Kimmich.

Zweiter Teil der Leistungstests wird an der Säbener Straße durchgeführt

Wie schon in den Jahren zuvor kamen die Spieler grüppchenweise, um sich von Prof. Dr. Roland Schmidt untersuchen zu lassen. Gemacht wurden unter anderem ein Lungenfunktionstest und ein Belastungs-EKG. Der zweite Teil mit Laktattests wird anschließend an der Säbener Straße durchgeführt. 

Am Dienstag sollen die Nationalspieler dann ins Mannschaftstraining am Tegernsee einsteigen. Die Münchner machen vor der Asienreise (1. bis 8. August) dort ein Kurztrainingslager von Montag bis Donnerstag. 

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