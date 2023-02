Paris Saint-Germain in der Krise – aber Messi kann gegen den FC Bayern spielen

Alarmstimmung bei Paris Saint-Germain! Der nächste Bayern-Gegner steckt in einer waschechten Krise. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Fans: Superstar Lionel Messi kann gegen die Münchner auflaufen.

Paris - Wenn sich ein Spieler, noch dazu einer, der sich vor der WM in Katar verletzt hatte und erst diesen Samstag sein Comeback feiern konnte, mit einem Megafon in der Hand vor die Kurve mit den aufgebrachten Fans stellen muss – dann ist Krise noch ein mildes Wort.

So geschehen am Samstagabend bei Paris Saint-Germain als Presnel Kimpembe die eigenen Anhänger nach der 1:3-Pleite bei der AS Monaco (mit Stammtorhüter Alexander Nübel) beschwichtigen musste.

Presnel Kimpembe versucht die aufgebrachten PSG-Fans nach der Niederlage zu beruhigen. © imago/Sportimage

Ein erst 16-Jähriger erzielt das einzige PSG-Tor

Den einzigen Treffer des schwächelnden französischen Meisters erzielte das erst 16- jährige Talent Warren Zaire-Emery und nicht Superstar Neymar oder andere. Bezeichnend. Und das vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern am Dienstag.

Neymar (2. v. r), konnte auch gegen die AS Monaco nicht glänzen. © Daniel Cole/AP/dpa

Die Mannschaft wirkt verunsichert, führungslos, personell geschwächt. "Wenn ich mir gerade keine Sorgen machen würde, dann wäre etwas ganz und gar nicht in Ordnung", sagte PSG-Trainer Christophe Galtier nach der erneuten Auswärtsniederlage wie drei Tage zuvor im französischen Pokal bei Olympique Marseille (1:2).

Frankreich-Experten: Messi wird sicher gegen den FC Bayern spielen

Torjäger Kylian Mbappé? Abwesend, am Oberschenkel verletzt – kein Thema fürs Bayern-Spiel. "Wir gehen null, null Risiko bei Kylian ein", sagte Galtier. Weltmeister Lionel Messi? Ebenfalls absent, am Knie verletzt. Aber, und das ist die Nachricht, die allen PSG-Fans Hoffnung macht: Der leicht angeschlagene Argentinier wird, so französische Experten auf Nachfrage der AZ, gegen Bayern sicher auflaufen. Die Pause am Wochenende diente der Schonung des 35-Jährigen.

Die angeblich im Team grassierende Grippewelle (Abwehrchef Sergio Ramos etwa wurde lediglich in der zweiten Halbzeit eingewechselt) entpuppte sich also nicht so dramatisch. In diesen "schwierigen Zeiten" müsse man "zusammenstehen", sagte Galtier. Die Pariser Hoffnung heißt Messi.