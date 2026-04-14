Die Zukunft von Manuel Neuer ist auch vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid Thema. Eine Aktion im Mitgliederheft des FC Bayern könnte einen Hinweis darauf geben, wie es weitergeht.

Nimmt man eine sportliche Beurteilung seiner Karriere-Leistung vor, fällt Manuel Neuer aus jedem Rahmen. "Hängt ihn in den Prado!" – zu lesen im Netz nach dem Hinspiel bei Real Madrid. Ein Gesamtkunstwerk, diese Leistung des 40-Jährigen beim 2:1 in der Champions League.

Neuer ist einer der Alten Meister. Seine Paraden gehören zu den Klassikern der Gegenwartskunst, was das moderne Torwartspiel betrifft. Im Rückspiel diesen Mittwoch (21 Uhr, DAZN) will Neuer noch einmal glänzen. In seinem 137. Champions-League-Spiel für Bayern (damit auf Rang zwei hinter Thomas Müller mit 163 Partien) soll die Null stehen – oder zumindest die internationale Reise weitergehen.

Bestreitet Neuer gegen Real sein letztes Champions-League-Spiel?

Denn: Im schlechtesten Fall – und nein, an diesen Gedanken möchte man sich gar nicht gewöhnen – könnte dieser legendäre Neuer gegen Real sein letztes (Heim-)Spiel in der Königsklasse bestreiten. Ein Aus im Viertelfinale wäre ein abrupter, unwürdiger Abschied für den Weltmeister von 2014, den fünfmaligen Welttorhüter, den zweimaligen Triple-Gewinner mit den Bayern 2013 und 2020.

Neuers Vertrag läuft zum Saisonende aus. Seit Monaten überlegt der gebürtige Gelsenkirchener. Er hört in seinen Körper rein und vernimmt diffuse Signale. Die zwei Muskelfaserrisse im Februar und März waren für den Routinier "Kleinigkeiten, wie ein Schnupfen unten an der Wade. Weil ich etwas mit Magen und Darm zu tun hatte, war mein Körper ein bisschen geschwächt." Alles auskuriert.

Neuer über Zukunftsentscheidung: "Wird nicht mehr lange dauern"

Bleiben wir beim Best Case – die Bayern kommen ins Halbfinale. Dann dürfte sich der Kapitän nach AZ-Informationen wohl sogar fast bis Saisonende mit der Entscheidung über seine Zukunft Zeit lassen. Will er aber nicht. "Je eher, desto besser", sagte Neuer am Dienstagnachmittag und erklärte, dass er seine Entscheidung "nicht von Titeln abhängig" mache. Der Torhüter: "Ich habe mich persönlich noch nicht entschieden, aber es wird nicht mehr lange dauern. Und dann wird es Gespräche mit dem Verein geben."

Erstmal soll nichts dem Triple-Traum (das Pokalhalbfinale steigt nächsten Mittwoch bei Bayer Leverkusen) im Wege stehen. Keine Emotionen nach einem Ja oder Nein, schon gar keine Wehmut oder ein Fokus, der auf Neuers Abschiedstour läge und nicht auf den Zielen der gesamten Mannschaft. Außerdem hat man ja Jonas Urbig (22), den oft erprobten und für Nachfolger-würdig befundenen Kronprinz, der ab Sommer oder eben erst 2027 Neuers Erbe antritt. Zu den bisher knapp eineinhalb Jahren Lehrzeit könnte noch eine Saison hinzukommen.

Starschnitt im Mitgliedermagazin: Ist die Neuer-Entscheidung heimlich schon gefallen?

Oder ist etwa die Entscheidung in Sachen neuer Vertrag für Neuer längst gefallen? Heimlich, still und leise seit August letzten Jahres? In "51", dem Mitglieder-Magazin des FC Bayern, kann man seit Saisonbeginn elf Teile für einen Starschnitt Neuer sammeln. Neun Seiten gab es schon, in Ausgabe Mai kommt der zehnte, im Juni der letzte Teil. Der "51"-Starschnitt zum Ausschneiden und Zusammenkleben auf Karton. Am Ende hat man einen Neuer fast in Lebensgröße. "Unser Papp-Kapitän ist rund 130 Zentimeter groß", heißt es dort. Schöne Sache für die Fans – und zugleich ein Orakel?

Denn: Bei Thomas Müller, mittlerweile 36 Jahre jung, lief es vergangene Saison mit dem Starschnitt im Mitglieder-Magazin genauso. Der unbestimmte Abschiedszeitpunkt des Fanlieblings war lange Zeit das bestimmende Thema der Saison. Anfang April herrschte bei Müller nach 17 Profijahren Klarheit. Mit Müllers letztem Spiel für Bayern im Juli (bei der Klub-WM), also punktgenau mit der Ausgabe Juni/Juli, war der Starschnitt fertig. Macht's klick? Folgt die Punktlandung nun auch bei Neuer? Wäre höchst amüsant.

Thomas Müller hat den FC Bayern im vergangenen Sommer Richtung Vancouver verlassen. © imago/MIS

Und andererseits traurig. Denn dieser Weltklasse-Neuer, der – Zitat – "als Leistungssportler immer im Hier und Jetzt lebt", darf noch nicht aufhören.