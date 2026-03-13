Olise wird mit zwei Legenden verglichen - und darf vom Ballon d‘Or träumen

Bayern-Star Michael Olise wird nach seiner nächsten Gala mit den Legenden Robben und de Bruyne verglichen. Er könnte sogar eine Chance auf den Ballon d‘Or haben. Auch Harry Kane hofft.

Es waren Szenen, die jeden Bayern-Fan an goldene Zeiten erinnerten. Michael Olise kurvte beim 6:1 gegen Atalanta Bergamo vor seinen beiden Toren jeweils von der rechten Seite in die Mitte, er täuschte kurz einen Schuss an, verzögerte, wartete auf den richtigen Moment und zirkelte den Ball dann zweimal punktgenau ins lange Eck. Eine Bewegung, die man jahrelang in Perfektion von Arjen Robben gesehen hatte. Und Olise kommt verdammt nah ran an den Niederländer, ans Original.

Olise übertrifft Robben-Statistiken

Statistisch gesehen, hat er Robben sogar schon in einer Wertung überholt. Denn mit nun 41 Scorerpunkten (15 Tore und 26 Vorlagen) in 37 Pflichtspielen ist Olise besser als Robben in seiner stärksten Bayern-Saison. Und der Franzose hat noch einige Spiele vor sich, um seine Bilanz auszubauen. Bereits an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Duell bei Bayer Leverkusen.

Zwei Kandidaten für den Ballon d‘Or: Olise und Harry Kane (l.). © IMAGO/Heiko Blatterspiel

Gigant Olise - auf dem Weg zur Legende?

Champions-League-Titel fehlt

Dafür fehlt ihm der Champions-League-Titel, den Robben dem FC Bayern 2013 im Finale gegen Borussia Dortmund mit seinem späten Tor zum 2:1 bescherte. "Mr. Wembley" - den Namen wird Robben für immer behalten. Doch wenn Olise so weitermacht, könnte er die Münchner in dieser Saison zum Henkelpott führen. Weil er neben dem Dribbling und Abschluss im Robben-Stil weitere Qualitäten hat, die an eine andere Ikone erinnern: Kevin de Bruyne, 2023 Champions-League-Sieger mit Manchester City.

Lob von Kompany

"Er kam mit einer Mentalität hierher, die ihm die Chance gibt, einer der besten Spieler der Welt zu werden", schwärmte Trainer Vincent Kompany von Olise: "Er ist sehr detailliert in seiner Arbeit, das zeichnet ihn aus. Das war auch schon bei Kevin De Bruyne so, den ich bei Manchester City auf dem Weg zum Superstar beobachtet habe. Er hatte diese Besessenheit für Details. Michael hat das auch."

Champions-League-Sieger mit Manchester City: Kevin de Bruyne. © IMAGO

Ein riesiges Lob. Halb Arjen, halb Kevin - und zu einhundert Prozent Michael. Für so manchen Experten ist Olise schon jetzt in der absoluten Weltklasse. Und dadurch auch ein Kandidat für den Ballon d’Or, die Auszeichnung für den besten Spieler des Jahres.

Ballon-d’Or-Chancen

"Das ist ehrlicherweise nicht mein Fokus“, sagte der 24-Jährige bescheiden: "Es ist schön, zu hören, aber die Hälfte der Saison ist immer noch zu spielen. Der Fokus gilt dem Team und den Titeln mit der Mannschaft.“ Klar ist aber auch: Sollte Olise, der 2024 für 53 Millionen Euro von Premier-League-Klub Crystal Palace verpflichtet wurde und seitdem nie verletzt war, mit Bayern das Triple holen und dann auch den WM-Titel mit Frankreich hätte er durchaus realistische Chancen. Ebenso wie Harry Kane, der zweite Superstar der Bayern, der mit seinem Klub und England alle Trophäen abräumen will.

Keine Extra-Strafe von der Uefa: Olise. © IMAGO/Gonzales Photo/FCI

Noch aber ist ein weiter Weg zu gehen, das weiß Didi Hamann. Olise mache "momentan instinktiv alles richtig und hat zwei schöne Tore erzielt", schrieb der frühere Bayern-Profi in seiner Sky-Kolumne: "Aber zwei Tore in Bergamo machen dich nicht zum Weltfußballer. Dass er in diese Sphären hineinschnuppern kann, hat Olise in den bisherigen eineinhalb Jahren bei Bayern gezeigt. Wenn er im Viertelfinale, Halbfinale oder Endspiel so weitermacht, ist er ein Kandidat."

Bayerns Königstransfer

Darauf hoffen die Münchner, die mit Olise einen der besten Transfers der vergangenen 15 Jahre getätigt haben. Ob es in dieser Saison zur Champions-League-Krone reicht? Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atlanta kommenden Mittwoch ist Olise nach seiner dritten Gelben Karte gesperrt - clever. So kann er im Viertelfinale gegen Real Madrid oder Manchester City wieder spielen. "Wenn du bei einem Klub wie Bayern bist, willst du alles gewinnen", sagte Olise. "Das ist natürlich unser Ziel."

Und vielleicht gibt es für ihn dann auch noch eine persönliche Auszeichnung.