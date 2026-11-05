Offiziell: Harry Kane verlängert beim FC Bayern bis 2029

Harry Kane hat seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert. Dies teilte der FC Bayern am Donnerstag mit.

Jetzt ist es in trockenen Tüchern: Harry Kane bleibt dem FC Bayern bis 2029 erhalten! Am Donnerstagmorgen gab der Rekordmeister die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Ballon-d'Or-Sieger bekannt.

"Ich fühle mich beim FC Bayern wie zuhause: Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München – wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach", sagt Kane: "Es macht mich sehr stolz, Teil dieses Vereins zu sein. Meine ganze Familie ist hier sehr glücklich, ich wollte gerne bleiben, freue mich jetzt auf die Zukunft und möchte mit diesem großartigen Verein noch viele Titel gewinnen."

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Harry Kane verlängert beim FC Bayern: Keine Option bis 2030

Nach AZ-Informtionen enthält der neue Vertrag keine Option auf eine Verlängerung bis 2030. Im Gegenzug kamen die Bayern Kane dafür unter anderem beim Gehalt und den IP-Rechten, also den Rechten für die kommerzielle Nutzung von Kanes Namen, entgegen. Mit einem jährlichen Gehalt von mehr als 25 Millionen Euro wird der 33-Jährige mehr verdienen, als jeder Bayern-Spieler vor ihm.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen verhandelte seit Sommer in acht Runden mit Kanes Vater Patrick und Bruder Charlie. Wie schon bei der Verpflichtung von Kane 2023 war Dreesen der entscheidende Mann, der den Deal letztlich auch ins Ziel brachte.

Hainer: "Kane löst jedes Versprechen ein, das es im Fußball gibt"

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wechselte im Sommer 2023 für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Bayern und erwies sich als absoluter Volltreffer. Mit dem Rekordmeister gewann er seither zwei Deutsche Meisterschaften, den DFB-Pokal sowie zweimal den deutschen Supercup. In seiner Zeit beim FC Bayern brach er mit 156 Toren in 161 Pflichtspielen einen Rekord nach dem anderen – national wie international – und wurde in der vergangenen Woche zum besten Fußballer der Welt 2026 gekürt.

Fühlen sich in München pudelwohl: Harry Kane und seine Frau Kate. © Stefan Matzke / sampics

Bayern-Präsident Herbert Hainer schwärmt in höchsten Tönen vom 33-Jährigen. "Aus einem großen Transfer ist mit der Zeit ein besonderes Stück FC-Bayern-Geschichte geworden. Harry Kane löst jedes Versprechen ein, das es im Fußball gibt, und er hat sich seinen Platz in den Herzen der Fans als eine der größten Persönlichkeiten des Sports unserer Zeit gesichert", sagt Hainer.

Dreesen: Kane "ist beim FC Bayern längst 'dahoam'"

Auch Vorstandsboss Dreesen spricht von einer großartigen Nachricht "für uns, für unsere Fans und für die Bundesliga: Der Weltfußballer bleibt beim FC Bayern München! Seit er 2023 zu uns kam, hat er mit seinen Toren, mit seinem Einfluss auf das Spiel und als Vorbild auf und neben dem Platz Außergewöhnliches geleistet. Er ist längst beim FC Bayern 'dahoam', hat sich bei uns permanent weiterentwickelt und diese Entwicklung mit dem Ballon d’Or gekrönt."

Wenige Monate nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, bei der England Dritter wurde, legte sich Kane auf zunächst zwei weitere Jahre in München und der Bundesliga fest.

Hoeneß rühmt Kane: "Bester Transfer, den wir je gemacht haben"

Im Ü30-Alter krönte sich Kane bei Bayern doch noch zu einem Fußballer, der Titel und sogar Endspiele gewinnen kann. Was er beim 3:0 im Pokalendspiel gegen den VfB Stuttgart mit seinem Dreierpack demonstrierte. Ehrenpräsident Uli Hoeneß rühmte den im Sommer 2023 für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichteten Stürmer danach als den "besten Transfer, den wir je gemacht haben".

Tore von Kane sind sicher auch zukünftig praktisch garantiert. Zudem glänzt der Routinier als Vorbereiter und phasenweise auch als Spielgestalter. Kane ist auch abseits des Rasens ein Musterprofi, geht auch dort als Führungsfigur voran. "Er ist ein Spieler, der in jeder Hinsicht ein Vorbild ist, nicht nur als Torjäger, als Spieler auf dem Platz, sondern auch als Persönlichkeit", sagte Hoeneß zum Start in die Vorbereitung am Tegernsee.

"Diese zentrale Vertragsverlängerung gibt uns Planungssicherheit: Sie sendet ein Signal, dass beim FC Bayern die größten Ziele möglich sind", ergänzte Sportvorstand Max Eberl. "Wir freuen uns sehr, dass er weiter eine prägende Figur sein wird, die hier die Richtung mitbestimmt, und mit der wir unseren Kader in der Zukunft weiter ausrichten können."

Für Donnerstagmittag um 12.30 Uhr hat der Klub zu einer eigens anberaumten Pressekonferenz geladen, an der neben Kane auch Vorstandsboss Dreesen und Sportvorstand Eberl teilnehmen werden.