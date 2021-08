Offiziell: FC Bayern darf 25.000 Fans in der Allianz Arena empfangen

Bayerns Regierung hat am Freitagnachmittag Lockerungen bei den Zuschauerbeschränkungen bekanntgegeben. Der FC Bayern darf ab kommender Woche also mehr Fans in der Allianz Arena empfangen.

20. August 2021 - 16:27 Uhr, aktualisiert am 20. August 2021 - 16:34 Uhr | AZ