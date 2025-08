Obwohl er vertragslos ist: Warum Thomas Müller trotzdem Ablöse kostet

Der Wechsel von Thomas Müller in die MLS zu den Vancouver Whitecaps steht unmittelbar bevor. Für sein Abenteuer in Übersee nimmt die Legende des FC Bayern deutliche Gehaltseinbußen in Kauf.

Bernhard Lackner 01. August 2025 - 15:09 Uhr