Trotz seiner geringen Erfahrung von gerade einmal 142 Minuten im Profifußball wird Bara Sapoko Ndiaye in den WM-Kader des Senegal berufen. Der 18-Jährige ist einer von bislang 17 Spielern des FC Bayern, die für ihre Nationalmannschaft nominiert wurden. Noch gibt es aber einen Haken.

Bara Sapoko Ndiaye kam während seiner Leihe in der Rückrunde auf vier Einsätze für den FC Bayern.

Das nächste Highlight in der noch jungen Karriere von Bara Sapoko Ndiaye: Das 18-jährige Mittelfeld-Juwel ist am Donnerstagabend in den vorläufigen WM-Kader des Senegal berufen worden – und das mit der Erfahrung von gerade einmal 142 Minuten im Profifußball.

Ndiaye war erst im vergangenen Winter im Rahmen des Programms "Red & Gold Football" dank der Kooperation mit den Gambinos Stars Africa auf Leihbasis zum Rekordmeister gewechselt. Zuvor hatte er die Bayern-Verantwortlichen und Trainer Vincent Kompany im letzten Sommer bei einem Testspiel gegen die Grasshoppers Zürich auf sich aufmerksam gemacht. In der Rückrunde kam er auf vier Bundesliga-Einsätze. Sein Leihvertrag läuft in diesem Sommer aus. Die Chancen auf eine feste Verpflichtung stehen allerdings gut, vor allem Trainer Kompany hält große Stücke auf den 18-Jährigen.

Vergangene Saison spielte Bara Sapoko Ndiaye zur Probe bei den Grasshoppers Zürich und traf in einem Testspiel auf den FC Bayern, wobei er die Verantwortlichen des Rekordmeisters und insbesondere Trainer Vincent Kompany überzeugte. © IMAGO/Pius Koller

Senegal-Trainer Thiaw muss noch zwei Spieler streichen

Ganz sicher hat Ndiaye seinen Platz in Senegals WM-Aufgebot allerdings noch nicht: Nationaltrainer Pape Thiaw hat in seinen vorläufigen Kader 28 Spieler berufen und muss daher vor Turnierstart noch zwei Akteure streichen. Neben Ndiaye sind mit Nicolas Jackson, der ebenfalls in der abgelaufenen Saison an den FC Bayern ausgeliehen war und im Sommer wieder zum FC Chelsea zurückkehrt, und dem Ex-Münchner Sadio Mané noch weitere prominente Spieler im Kader.

Insgesamt wurden mittlerweile bereits 17 Spieler vom deutschen Rekordmeister aus acht verschiedenen Ländern von ihren Nationalmannschaften für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominiert. Die AZ gibt einen Überblick:

Deutschland:

Manuel Neuer

Jonathan Tah

Joshua Kimmich

Leon Goretzka

Jamal Musiala

Lennart Karl

Aleksandar Pavlovic

Alexander Nübel (aktuell an den VfB Stuttgart verliehen)

Jonas Urbig (Trainingstorwart; nicht Teil des offiziellen Kaders)

Deutschlands Gruppengegner: Curacao, Elfenbeinküste, Ecuador

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Frankreich:

Michael Olise

Dayot Upamecano

Frankreichs Gruppengegner: Senegal, Irak, Norwegen

England:

Harry Kane

Englands Gruppengegner: Kroatien, Ghana, Panama

Österreich:

Konrad Laimer

Österreichs Gruppengegner: Jordanien, Argentinien, Algerien

Kroatien:

Josip Stanisic

Kroatiens Gruppengegner: England, Panama, Ghana

Südkorea:

Min-jae Kim

Südkoreas Gruppengegner: Tschechien, Mexiko, Südafrika

Japan:

Hiroki Ito

Japans Gruppengegner: Niederlande, Tunesien, Schweden

Senegal:

Nicolas Jackson

Bara Sapoko Ndiaye

Senegals Gruppengegner: Frankreich, Norwegen, Irak