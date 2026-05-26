Nur 142 Profi-Minuten: Bayern-Juwel überraschend für WM-Kader nominiert
Das nächste Highlight in der noch jungen Karriere von Bara Sapoko Ndiaye: Das 18-jährige Mittelfeld-Juwel ist am Donnerstagabend in den vorläufigen WM-Kader des Senegal berufen worden – und das mit der Erfahrung von gerade einmal 142 Minuten im Profifußball.
Ndiaye war erst im vergangenen Winter im Rahmen des Programms "Red & Gold Football" dank der Kooperation mit den Gambinos Stars Africa auf Leihbasis zum Rekordmeister gewechselt. Zuvor hatte er die Bayern-Verantwortlichen und Trainer Vincent Kompany im letzten Sommer bei einem Testspiel gegen die Grasshoppers Zürich auf sich aufmerksam gemacht. In der Rückrunde kam er auf vier Bundesliga-Einsätze. Sein Leihvertrag läuft in diesem Sommer aus. Die Chancen auf eine feste Verpflichtung stehen allerdings gut, vor allem Trainer Kompany hält große Stücke auf den 18-Jährigen.
Senegal-Trainer Thiaw muss noch zwei Spieler streichen
Ganz sicher hat Ndiaye seinen Platz in Senegals WM-Aufgebot allerdings noch nicht: Nationaltrainer Pape Thiaw hat in seinen vorläufigen Kader 28 Spieler berufen und muss daher vor Turnierstart noch zwei Akteure streichen. Neben Ndiaye sind mit Nicolas Jackson, der ebenfalls in der abgelaufenen Saison an den FC Bayern ausgeliehen war und im Sommer wieder zum FC Chelsea zurückkehrt, und dem Ex-Münchner Sadio Mané noch weitere prominente Spieler im Kader.
Insgesamt wurden mittlerweile bereits 17 Spieler vom deutschen Rekordmeister aus acht verschiedenen Ländern von ihren Nationalmannschaften für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominiert. Die AZ gibt einen Überblick:
Deutschland:
- Manuel Neuer
- Jonathan Tah
- Joshua Kimmich
- Leon Goretzka
- Jamal Musiala
- Lennart Karl
- Aleksandar Pavlovic
- Alexander Nübel (aktuell an den VfB Stuttgart verliehen)
- Jonas Urbig (Trainingstorwart; nicht Teil des offiziellen Kaders)
Deutschlands Gruppengegner: Curacao, Elfenbeinküste, Ecuador
Frankreich:
- Michael Olise
- Dayot Upamecano
Frankreichs Gruppengegner: Senegal, Irak, Norwegen
England:
- Harry Kane
Englands Gruppengegner: Kroatien, Ghana, Panama
Österreich:
- Konrad Laimer
Österreichs Gruppengegner: Jordanien, Argentinien, Algerien
Kroatien:
- Josip Stanisic
Kroatiens Gruppengegner: England, Panama, Ghana
Südkorea:
- Min-jae Kim
Südkoreas Gruppengegner: Tschechien, Mexiko, Südafrika
Japan:
- Hiroki Ito
Japans Gruppengegner: Niederlande, Tunesien, Schweden
Senegal:
- Nicolas Jackson
- Bara Sapoko Ndiaye
Senegals Gruppengegner: Frankreich, Norwegen, Irak
- Themen:
- FC Bayern München
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