Noten zum Paris Saint-Germain gegen FC Bayern: Upamecano bester Münchner, Díaz schwächt sein Team
Erst die Gala, dann die Abwehrschlacht: Der FC Bayern besiegt Paris Saint-Germain nach einer famosen ersten Halbzeit mit 2:1. Doppeltorschütze Luis Díaz sieht die Rote Karte.
Die AZ-Einzelkritik.
Neuer hält gegen Paris stark
MANUEL NEUER - NOTE 2: Der Kapitän hat schon einige Schlachten gegen PSG erlebt. War wie immer auf der Höhe, klärte im direkten Duell mit Barcola (30.). Sah wegen Zeitspiels die Gelbe Karte (49.). Ruhepol. Wehrte Vitinhas Fernschuss ab (68.). Beim 2:1 machtlos. Hielt klasse gegen Zaire-Emery (78.).
KONRAD LAIMER - NOTE 3: Diesmal als Rechtsverteidiger gefordert, Kvaratskhelia probierte es immer wieder im Dribbling. Ordentlich, aber dann ließ er João Neves vor dem 2:1 ziehen (74.).
DAYOT UPAMECANO - NOTE 1: Gegen seine Landsleute besonders motiviert. Dirigierte die Viererkette, Bayern griff in der ersten Halbzeit ganz weit vorne an. War bisweilen als Rechtsaußen im Einsatz, unglaubliches Laufpensum. Eine super Leistung insgesamt.
Stanisic hatte durchaus seine Probleme
JONATHAN TAH - NOTE 2: Auch Upamecanos Nebenmann war in den Zweikämpfen kaum zu überwinden, sehr gutes Stellungsspiel. Top!
JOSIP STANISIC - NOTE 3: Bayerns erste Wahl hinten links als Davies-Vertreter, er sollte Barcola stoppen. Hatte durchaus seine Probleme, vor allem bei schnellen Drehungen des Stürmers. Steigerte sich.
JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: In seinem 100. Champions-League-Spiel um die Herrschaft im Zentrum bemüht. Leitete mit seinem Pass auf Gnabry das 1:0 ein. War der Leitwolf der Mannschaft. Verpasste knapp das 3:0 (45.+1). Kimmich und Co. fraßen PSG im Mittelfeld lange Zeit regelrecht auf.
Gnabry zeigte Übersicht in Paris
ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Lauf- und kampfstark im defensiven Mittelfeld. Sein abgefälschter Fernschuss wäre beinahe ins Tor geflattert (17.).
MICHAEL OLISE - NOTE 3: Hatte das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber im Fallen an Chevalier (4.). Egal – Díaz traf zur Führung. Sehr agil, vergab eine gute Konterchance (62.). Der letzte Punch fehlte.
SERGE GNABRY - NOTE 2: Bayerns Zehner zeigte seine Übersicht: Technisch perfekt leitete er den Ball zu Olise weiter, das führte zum frühen 1:0. Extrem beweglich und torgefährlich. Hatte Pech, als er den doppelten Innenpfosten traf (31.). Aus taktischen Gründen zur Halbzeit ausgewechselt.
Kane in der ersten Hälfte eher unauffällig
LUIS DÍAZ - NOTE 4: Zuletzt ein bisschen nachlässig im Torabschluss, an diesem Abend eiskalt: Nutzte den Abpraller und vollendete aus kurzer Distanz zum 1:0 (4.). Dann erhöhte er auf 2:0, nachdem er Marquinhos den Ball stibitzt hatte (32.). Auf dem Weg zur Bestnote, ehe er Hakimi von hinten auf den Knöchel sprang. Die verdiente Rote Karte (45.+7), der PSG-Star musste verletzt raus. Damit schwächte Díaz seine Mannschaft enorm. Unnötig.
HARRY KANE NOTE 3: In der berauschenden ersten Halbzeit eher unauffällig. Dabei blieb es nach dem Seitenwechsel, auch wenn Kane in Unterzahl vorbildlich ackerte.
TOM BISCHOF - NOTE 3: Der Youngster kam zur zweiten Halbzeit für Gnabry, um das Mittelfeld zu stärken. Sah direkt die Gelbe Karte (47.). Kämpfte.
MINJAE KIM und LEON GORETZKA kamen zu spät für eine Bewertung.
- Themen:
- FC Paris St. Germain
- Vincent Kompany
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen