Noten zum Meisterspiel: Bayern dreht drohende Niederlage um – die Einzelkritik

Der FC Bayern gewinnt gegen den VfB Stuttgart mit 4:2. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Drehten die Partie gegen den VfB Stuttgart: Der FC Bayern um Raphael Guerreiro.

Jetzt ist es offiziell! Die Schale bleibt in München. Der FC Bayern gewinnt zum Abschluss des 30. Spieltages gegen den VfB Stuttgart mit 4:2. Danach sah es zunächst nicht aus. Die Schwaben gingen durch Chris Führich (21.) in Führung. Das aktivierte bei den zuvor etwas behäbig wirkenden Münchnern wohl den Meisterknopf.

Innerhalb von sechs Minuten drehten Raphael Guerreiro (31.), Nicolas Jackson (33.) und Alphonso Davies (37.) die Partie in ein 3:1. In der zweiten Halbzeit bauet Harry Kane (52.) den Vorsprung weiter aus - ehe Stuttgarts Chema zum 4:2-Endstand traf. Die AZ-Einzelkritik:

Urbig bekommt den Vorzug vor Neuer

JONAS URBIG - NOTE 3: Durfte sich im direkten Duell der Thronfolgerkandidaten zeigen. Bekam bei beiden Gegentreffer die Pranken nicht an den Ball, ansonsten aber ein sicherer Rückhalt. Grätschte einen Schuss von El Khannouss in Neuer-Manier weg (69.). Der Punkt ging aber auch wegen der vier Gegentore, die Stuttgarts Nübel hinnehmen musste, an ihn.

JOSIP STANISIC - NOTE 2: Eigentlich als Rechtsverteidiger aufgestellt, hielt er sich häufiger eine Reihe weiter vorne auf. Stanisic machte immer wieder Tiefenläufe, jedoch erfolglos. Ausgerechnet über seine Seite fiel die VfB-Führung. Sah die Schuld aber offensichtlich nicht bei sich. Schimpfte seine Mitspieler stattdessen.

MIN-JAE KIM - NOTE 3: Hatte vor allem in der Anfangsphase Abstimmungsprobleme mit seinem Innenverteidigerkollegen Ito. Beim Gegentreffer wurde er, wie die gesamte Hintermannschaft, etwas überrumpelt. Fing sich aber im Laufe der Partie.

Machten beim Gegentreffer durch Stuttgarts Chris Führich keine gute Figur: Die Bayern um Hiroki Ito. © IMAGO

Ito darf gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber starten

HIROKI ITO - NOTE 3: Durfte gegen seinen Ex-Klub ran, es war der zweite Bundesligastartelfeinsatz in Folge. In der ersten Halbzeit noch mit ein paar Problemchen, wurde er in der zweiten Hälfte kaum mehr gefordert.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 2: Wirkte spritzig, voller Tatendrang. Und belohnte sich für seine Bemühungen mit dem ersten Saisontreffer. Dieser Auftritt dürfte ihm Aufwind für die Wochen der Wahrheit geben.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Kapitän gegen seinen Jugendklub. Agierte, wie gewohnt, als Ballverteiler im Mittelfeld. Souveräner Auftritt.

Der erste Gratulant von Alphonso Davies: Joshua Kimmich. © IMAGO

Musiala mit 150. Bundesligaspiel für den FC Bayern

LEON GORETZKA - NOTE 3: Mit wenigen Wow-Momente gegen Stuttgart. Suchte in der ersten Hälfte immer wieder die Tiefe, allerdings ohne Erfolg. Defensiv weitgehend ohne Fehler.

JAMAL MUSIALA - NOTE 3: Der 23-Jährige absolvierte sein 150. Bundesligaspiel für die Bayern. Damit ist er nach Uli Hoeneß der zweitjüngste Spieler der Vereinsgeschichte, der diese Marke erreicht. Musiala tat sich zu Beginn etwas schwer, fing sich dann aber. Der Maultaschenliebhaber vernaschte vor dem Ausgleich die halbe Stuttgarter Abwehr wie seine Leibspeise.

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 3: Auf dem Flügel aufstellt, wuselte der Portugiese überall. Allerdings mit einigen unglücklichen Szenen. Mal versprang ihm der Ball, mal ließ er sich zu leicht abkochen. Dennoch stand er Mitte der ersten Hälfte goldrichtig, brachte die Bayern mit seinem Ausgleich wieder auf Meisterkurs.

Schob zum zwischenzeitlichen 2:1 für den FC Bayern ein: Nicolas Jackson. © IMAGO

Díaz der einzig Verbliebene

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Verblieb als einziger Offensivspieler aus dem Real-Kracher in der Startelf. Ihm waren noch leichte Nachwehen anzumerken. Díaz zeigte sich zwar engagiert und bereitete den Jackson-Treffer vor, verballerte aber auch einen Hochkaräter (6.) und vertändelte den ein oder anderen Ball.

NICOLAS JACKSON - NOTE 3: Der Senegalese nicht immer vom Glück verfolgt, verdribbelte sich das ein oder andere Mal. Staube in der 33. Minute dann aber eiskalt ab.

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Arbeitsteilung mit Sturmkollege Díaz. Kam für den Kolumbianer zur zweiten Halbzeit. Brachte nochmal Schwung in die Partie. Hätte sich nur zu gerne in die Torschützenliste eingetragen, es sollte aber nicht sein.

Kane erzielt sein 32. Bundesligator in dieser Saison

HARRY KANE - NOTE 2: Der Brite kam zur Pause beim Stand von 3:1, wollte wohl an seinem Torkonto arbeiten. Machte das auch. Schob nach einer Ecke eiskalt ein, steht damit bei 32 (!) Ligatreffern.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Kam Mitte der zweiten Hälfte. Unaufgeregter Auftritt vom Österreicher.

BARA NDIAYE und DENIZ OFLI kamen zu spät für eine Bewertung.