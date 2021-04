Noten zum FC Bayern: Goretzka-Strahl sorgt für Titel-Vorentscheidung, Müller unentbehrlich

Der FC Bayern gewinnt gegen RB Leipzig mit 1:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München/Leipzig – Der FC Bayern hat den Titel-Showdown beim Tabellenzweiten RB Leipzig mit 1:0 für sich entschieden. Das goldene Tor des Abends erzielte Leon Goretzka per sattem Rechtsschuss nach einer sensationellen Vorlage von Thomas Müller, der nun schon 15 Assists in dieser Saison hat.

Die Bayern überstanden die Drangphase der Leipziger mit einigen Torchancen ab Beginn der zweiten Hälfte unbeschadet und haben nun sieben Punkte Vorsprung. War dies die (Vor-) Entscheidung im Meisterschaftskampf? Titel Nummer 31, der neunte hintereinander, ist für die Münchner bereits in Reichweite.

Am Mittwoch trifft der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Paris St. Germain, es ist die erste von zwei Neuauflagen des letztjährigen Finals. Die Noten für den FC Bayern:

Pavard mit Wackler - Süle und Hernández stabil

MANUEL NEUER, NOTE 2: Der Welttorhüter mit seinem 425. Pflichtspiel im Bayern-Trikot (nun auf einer Stufe mit Franck Ribéry) wollte das gerissene Netz in seinem Kasten mit einem Handtuch samt Knoten flicken – wurde ihm nicht gestattet. In Halbzeit eins kaum gefordert, nach dem Wechsel sicher gegen Sabitzers Schüssen (56./59.) – in der zweiten Szene mit prima Flugparade.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 4: Der Rechtsverteidiger, auch in der französischen Nationalelf Stammspieler, mit einem guten Block gegen Haidaras Schuss (30.), ansonsten nach ein paar kleinen Wacklern zu Beginn sicher und souverän. Aber mit schlampigem Rückpass zu Neuer (63.), der zu einer Ecke führte.

NIKLAS SÜLE, NOTE 3: Der Innenverteidiger, wieder fit nach einer Zerrung. ersetzte den wegen einer Gelbsperre fehlenden Boateng in der Innenverteidigung. Gegen Leipzigs Offensive dank seiner körperlichen Präsenz standhaft, mit gutem Stellungsspiel. Super riskantes Dribbling im eigenen Fünfmeterraum gegen Nkunku (54.) - ging gerade nochmal gut.

DAVID ALABA, NOTE 3: In seinem 422. Pflichtspiel für Bayern (damit im ewigen Ranking auf einer Stufe mit seinem Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge auf Platz 15) und in seinem 274. Bundesligaspiel, womit er Franck Ribéry als Ausländer mit den meisten Bundesligaspielen für Bayern überholt. Der Abwehrchef umsichtig, aber in Leipzigs Drangphase auch mit Problemen.

LUCAS HERNÀNDEZ, NOTE 3: Der französische Weltmeister von 2018 rutschte für den wegen einer Roten Karte gesperrten Davis in die Viererkette. Zu Beginn mit Abstimmungsproblemen, köpfte einmal zu kurz zu Neuer zurück. Biss sich jedoch mit viel Herzblut rein, kämpfte um jeden Ball, bewies seine Zweikampfhärte.

Mittelfeld gewohnt stark - Sané trotz Länderspiele aktiv

JOSHUA KIMMICH, NOTE 2: Der Sechser arbeitete mit voller Power gegen den Ball, rannte Lücken zu und stemmte sich gegen die intensiv pressenden Leipziger. Sah Gelb nach einem Na-ja-Foul gegen Sabitzer (33.). Sensationeller Chip-Pass in den Strafraum zu Müller vor dem 1:0. Unverzichtbarer Kämpfer und Antreiber aus der defensiven Zentrale.

LEON GORETZKA, NOTE 2: Stammspieler in der Nationalelf, traf beim 3:0 gegen Island. Auch bei RB Leipzig als Achter im Mittelfeld kraftvoll und entschlossen sowie mit ganz starkem Abschluss zum 1:0, sein fünfter Saisontreffer in der Liga (der achte in Pflichtspielen 2020/21 insgesamt). Musste in der 72. Minute runter, Musiala ersetzte ihn.

LEROY SANÈ, NOTE 2: Machte drei Spiele für die Nationalelf, in Leipzig erste Wahl als Rechtsaußen. Starker, technisch guter Linksschuss als ihm der Ball nach einer Ecke vor die Füße fiel (43.). Sehr aktiv, leichtfüßig und umtriebig, strahlte stets Torgefahr aus. Viele gute Ideen, bereitete auch Müllers Chance gut vor. Hat sein spielerisches Element wiedergefunden. In der 81. Minute raus.

Müller macht den Unterschied - Choupo-Moting sehr solide

THOMAS MÜLLER, NOTE 1: Physisch nicht anwesend bei der Nationalelf, aber Dauerthema als Bald-Wieder-Nationalspieler. In Leipzig als Antreiber unentbehrlich und mit feinstem Füßchen bei Ballannahme und Ablage mit links zu Goretzka – seine 15. Torvorlage in dieser Saison (einsame Spitze). Gute Szene samt Abschluss (77.), RB-Keeper Gulacsi parierte.

KINGSLEY COMAN, NOTE 4: Begann als Linksaußen, bekam es über seine Seite immer wieder mit Willy Orban zu tun, der ihn anfangs abkochte. Schnell wie immer, aber nicht konsequent genug im Abschluss. Rüde gefoult von Landsmann Upamecano, seinem künftigen Teamkollegen (61.). Nach 72 Minuten von Gnabry abgelöst.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING, NOTE 3: Was für eine Aufgabe! Sollte Weltfußballer Lewandowski als Mittelstürmer ersetzen. Er sei „in hervorragender Form“, so Trainer Flick. Gut in der Ballverarbeitung mit dem Rücken zum Tor, löste eine Szene per Hackentrick super auf. Chance per Kopf (44.) - von Gulacsi gehalten. Sehr solide.

JAMAL MUSIALA, NOTE 3: Löste in der 72. Minute Goretzka ab, rückte auf dessen Position als Achter. Kaum im Spiel hatte der Neu-Nationalspieler (zwei Kurzeinsätze in den März-Länderspielen) eine gute Schusschance, zog jedoch mit rechts am RB-Kasten vorbei.

SERGE GNABRY, NOTE 3: Der Außenstürmer, zuletzt bei der Nationalelf in den WM-Qualifikationsspielen drei Mal in der Startelf, ersetzte ab der 72. Minute Coman und rückte auf dessen linke Außenbahn. Ohne große Szenen. Da Gnabry so lange draußen blieb, dürfte er am Mittwoch gegen Paris St. Germain von Beginn an spielen.

JAVI MARTÌNEZ, OHNE NOTE: Dritter Wechsel: Der spanische Routinier, der am Saisonende den Verein wegen seines auslaufenden Vertrages verlässt, ersetzte in der 81. Minute Sané, rückte aber natürlich in die Defensive. Ackerte und rackerte, um den Erfolg über die Zeit zu bringen.