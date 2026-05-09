Noten zum FC Bayern gegen Wolfsburg: Urbig überragt, Kane patzt vom Elferpunkt

Der FC Bayern gewinnt gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Nach dem so bitteren Ausscheiden aus der Champions League durch das 1:1 im Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch gegen Titelverteidiger Paris St.Germain holten sich die teils müde wirkenden Meister-Bayern am Samstagabend den nächsten Bundesliga-Sieg. Den Siegtreffer beim 1:0 in Wolfsburg gegen Abstiegskandidat VfL erzielte Michael Olise mit dem für ihn typischen Traumtor. Damit sind die Münchner nun seit 26 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen (20 Siege, sechs Unentschieden). Mann des Spiels war Torhüter Jonas Urbig, der mit mehreren Glanztaten einen Gegentreffer verhinderte.

Kommende Woche ist eine ruhige für die Bayern-Profis. Erst am Samstag (15.30 Uhr) steht das nächste Spiel an, das Heimspiel am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln. Dann wird die DFL nach Spielende die Münchner für den Meistertitel ehren und Kapitän Manuel Neuer & Co. die Schale überreichen.

DIE NOTEN:

JONAS URBIG NOTE 1

Aktuell Bayerns Bundesliga-Torhüter. Der designierte Nachfolger von Manuel Neuer machte sich gegen Vinicius Souza breit wie ein Handball-Torhüter und parierte stark. Bekam das Knie von Daghim an die Schläfe. Verhinderte mit einem Top-Reflex ein Eigentor von Ito, hielt einen Fernschuss mit dem Ellbogen.

JOSIP STANISIC NOTE 3

Gegen Paris (1:1) vorzeitig ausgewechselt, erhielt daher auf der rechten Abwehrseite den Vorzug vor Laimer. Der gebürtige Münchner rückte oft weit auf, assistierte ansonsten Vordermann Olise. Nach der Pause wechselte der so flexible Stanisic auf die linke Abwehrseite.

MIN-JAE KIM NOTE 4

Der Südkoreaner in der Innenverteidigung wirkte anfangs etwas fahrig und unsicher, lief VfL-Angreifer Daghim einige Male hinterher. Rettete dennoch danach zwei Mal aufmerksam in höchster Not. Blieb (angeschlagen?) zur Pause in der Kabine.

HIROKI ITO NOTE 3

Als linker Innenverteidiger gemeinsam mit Kim zuletzt Stamm in der zentralen Abwehr. Der Japaner bewies in Laufduellen seine Schnelligkeit und Cleverness. Solide Leistung ohne größere Fehler. Ausgewechselt in der 84. Minute.

TOM BISCHOF NOTE 3

Erstes Spiel nach seiner Muskelverletzung, also seit Mitte April (5:0 bei St. Pauli). Der Linksverteidiger vertrat den verletzten Alphonso Davies, schlenzte einen Ball mit links an die Querlatte (19.) Rückte nach der Auswechslung von Goretzka ins zentrale Mittelfeld. Sehr laufstark und engagiert. Spielte am Ende einen schlimmen Fehlpass, den der VfL beinahe zum 1:1 verwertete.

JOSHUA KIMMICH NOTE 3

Da Neuer pausierte war er Kapitän. Versuchte, Ruhe und Ordnung in das hektische, teils wilde Spiel zu bringen mit seinen Pässen. Brachte Struktur rein, seine Halbfeld-Flanken kamen nicht immer an.

LEON GORETZKA NOTE 4

Letztes Auswärtsspiel im Bayern-Dress am Ende seiner achten Saison, steht vor einem ablösefreien Wechsel zur AC Mailand. Schlug eine Flanke mit links mit dem Rabona-Trick vors Tor. Rackerte und rannte enorm viel. Bekam einen Freistoß frontal an den Kopf geknallt, wohl deshalb zur Pause vorsichtshalber ausgewechselt.

MICHAEL OLISE NOTE 2

Kaum zu sehen in Halbzeit eins auf der rechten Außenbahn, beschwerte sich, dass er nur wenige Anspiele bekam. Zog einige Male zur Mitte, um am Spiel teilzunehmen. Holte den Elfmeter heraus, den Kane verballerte. Machte dann wieder seinen Signature-Move, mit dem er den Ball in einer Einzelaktion mit links zum 1:0 ins lange Eck schlenzte.

Michael Olise im Zweikampf. © IMAGO/Noah Wedel (www.imago-images.de)

HARRY KANE NOTE 4

Der Bundesliga-Torschützenkönig (bald zum dritten Mal in Serie) agierte im 4-3-3-System von Trainer Kompany als Spitze, ließ sich jedoch oft ins Mittelfeld auf die Zehner-Rolle zurückfallen. Verschoss einen Elfmeter – rechts hoch vorbei (36.) - sein dritter verschossener Elfer im Bayern-Trikot, der erste in der Bundesliga nach 24 in Serie verwandelten Strafstößen.

JAMAL MUSIALA NOTE 4

Der Spielmacher sollte weitere Spielpraxis sammeln – mit Blick aufs DFB-Pokalfinale (23. Mai) und die WM in Nordamerika. Prüfte VfL-Keeper Grabara nach einer schnell ausgeführten Ecke mit einem Schuss aufs kurze Eck (18.) - gehalten. Ansonsten ausbaufähig.

NICOLAS JACKSON NOTE 4

Der Mittelstürmer, in der Champions League und im DFB-Pokal meist Bankdrücker bzw. lediglich Joker, begann anstelle von Luis Díaz als Linksaußen. In Defensiv-Zweikämpfen schwach, offensiv mit guten Tempodribblings. Im Abschluss zu harmlos.

KONRAD LAIMER NOTE 3

Der Allrounder um dessen Vertragsverlängerung über 2027 hinaus weiter verhandelt wird, kam nach der Pause ins Spiel und agierte als (offensiver) Rechtsverteidiger. Wie immer emsig und laufstark.

DAYOT UPAMECANO NOTE 3

Der Innenverteidiger ersetzte ab der zweiten Halbzeit den ausgewechselten Kim. Da die Wölfe defensiver agierten und nur noch auf Konter lauerten, hatte der Franzose relativ wenig zu tun in der Konterabsicherung.

LUIS DÍAZ NOTE 4

Schonung? Nein, auch der Kolumbianer will am liebsten immer ran. Kompany brachte ihn als Linksaußen für Jackson ab der 58. Minute. Hatte keine gefährliche Szene. Wurde in der Nachspielzeit rüde gefoult.

LENNART KARL NOTE 3

Nach seinem Kurz-Einsatz beim Comeback am Mittwoch gegen PSG kam der 18-jährige Linksfuß in der Autostadt ab der 76. Minute ins Spiel, rückte auf die Rechtsaußen-Position von Olise. Zeigte einige gute Ansätze.

JONATHAN TAH OHNE NOTE

Bayerns Abwehrchef hatte zunächst Pause, kam dann in der 84. Minute noch für Ito in die Partie. Half mit, den Sieg abzusichern.