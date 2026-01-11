Noten zum FC Bayern gegen Wolfsburg: FCB fegt die Wölfe weg! Zwei Offensiv-Stars ragen heraus

Der FC Bayern gewinnt gegen den VfL Wolfsburg mit 8:1. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Starker Start des FC Bayern ins neue Jahr: Die Münchner besiegen den VfL Wolfsburg im Eisschrank Allianz Arena mit 8:1. Michael Olise und Luis Díaz ragen heraus.

Die Einzelkritik der AZ.

MANUEL NEUER ‒ NOTE 3: Nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel rechtzeitig wieder fit, Jonas Urbig rückte auf die Ersatzbank. Und Neuer musste bei minus fünf Grad in der Arena früh hinter sich greifen. Dzenan Pejcinovic traf unhaltbar für den Bayern-Keeper ins rechte Eck (13.). Sonst kaum geprüft – mit einer Ausnahme: Pejcinovics Schuss parierte er erstklassig mit dem Fuß (66.).

KONRAD LAIMER ‒ NOTE 4: Bayerns Energiebündel auf der Rechtsverteidiger-Position hatte einen schlechten Start: Vor dem 1:1 ließ er Wolfsburgs Pejcinovic in seinem Rücken weglaufen – der entscheidende Fehler. Danach etwas besser.

DAYOT UPAMECANO ‒ NOTE 3: In Kürze soll die Vertragsverlängerung des Franzosen perfekt sein. Wird auch mal Zeit. Es war zumindest in der ersten Halbzeit ein arbeitsreicher Abend für Upamecano, löste seine Aufgaben meist souverän.

Stanisic musste angeschlagen raus

JONATHAN TAH ‒ NOTE 3: Wolfsburg-Kante Pejcinovic bereitete Bayerns Innenverteidigung zunächst ein paar Probleme. Danach fanden Tah und Upamecano ihren Rhythmus, agierten stabil.

JOSIP STANISIC ‒ NOTE 3: Alphonso Davies fehlte erneut krankheitsbedingt, daher startete der kroatische Nationalspieler hinten links. Verlässlich. Musste angeschlagen raus.

ALEKSANDAR PAVLOVIC ‒ NOTE 4: Bayerns Abräumer im zentralen Mittelfeld, fürs Grobe zuständig. Nicht sein allerbestes Spiel, einige Pässe verfehlten ihr Ziel.

TOM BISCHOF ‒ NOTE 3: Weil Joshua Kimmich wegen Problemen am Sprunggelenk pausieren musste, rückte Bischof in die Startelf. Und nicht Leon Goretzka. Ein Signal von Trainer Vincent Kompany. Bischof machte seine Sache ordentlich, ordnete das Spiel nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser.

Kane erzielt Weltklasse-Tor

MICHAEL OLISE ‒ NOTE 1: 50. Bundesliga-Einsatz für den Franzosen, der seit seinem Wechsel im Sommer 2024 keine Partie in der Liga verpasst hat. Und mit der perfekten Flanke zum 2:1 durch Díaz lieferte Olise bereits seinen 43. Scorerpunkt. Überragend! Genauso wie der Schlenzer zum 3:1 ins linke Eck (50.). Olise war der beste Spieler auf dem Platz, er legte auch noch das 4:1 vor und traf zum 7:1 (76.).

LENNART KARL ‒ NOTE 4: Der Rauch um seine Real-Aussagen ist verzogen, bei Karl steht wieder der Sport im Mittelpunkt. Erhielt auf der Zehnerposition den Vorzug vor Serge Gnabry. Auch das ein Zeichen von Kompany. Karl war engagiert, diesmal fehlte die Präzision im Abschluss. Sein Schuss geriet zu zentral, Kamil Grabara parierte (39.). Das hätte das 3:1 sein müssen.

LUIS DÍAZ ‒ NOTE 1: Der kolumbianische Top-Neuzugang machte wie gewohnt Druck über die linke Angriffsseite. Und er war gewohnt effektiv: Nach Díaz’ Pass in die Mitte verlängerte Wolfsburgs Kilian Fischer den Ball ins eigene Tor – 1:0 (5.). Dann zu ungenau: Nach Olises Pass verpasste Díaz völlig frei das 2:0 (10.). Aber er machte es wieder gut: Per Kopf erzielte Díaz nach Olises Hereingabe das 2:1 (30.) und erzwang das 4:1 (53.). Top!

HARRY KANE ‒ NOTE 2: Den Fans stockte der Atem, als der Engländer nach einem Foul von Moritz Jenz zu Boden ging und behandelt werden musste (33.). Kane konnte aber kurz darauf weiterspielen. Das Spiel lief lange an ihm vorbei, ehe er aufdrehte: Zunächst die Vorlage zu Guerreiros 5:1, dann mit dem Weltklasse-Tor zum 6:1 (69.). Latte, Pfosten, rein. Fein!

Goretzka trifft im Liegen

RAPHAEL GUERREIRO ‒ NOTE 2: Der Portugiese kam für Karl in die Partie (57.). Nach Kanes Querpass schob er zum 5:1 ein (68.). Guter Auftritt.

LEON GORETZKA ‒ NOTE 2: Für Pavlovic eingewechselt (58.) und erfolgreich: Traf im Liegen zum 8:1 (88.).

WISDOM MIKE, HIROKI ITO und FELIPE CHÁVEZ ‒ OHNE NOTE: kamen zu spät für eine Bewertung