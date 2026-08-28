Der FC Bayern gewinnt gegen den VfB Stuttgart mit 5:1 und glänzt damit beim Bundesligaauftakt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Der FC Bayern ist mit einem 4:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Joshua Kimmich, Michael Olise und zwei Verteidiger ragten dabei heraus. Die Einzelkritik der AZ.

Laimer interpretiert Rolle gegen den VfB sehr offensiv

MANUEL NEUER - NOTE 3: Der Kapitän der Münchner steht in seiner 21. Bundesliga-Spielzeit in Folge auf dem Platz – neuer Rekord! Bei Dauerregen in Fröttmaning stets mit festem Stand und konzentriert in seinem 600. Pflichtspiel für Bayern. Trotzdem machtlos bei Vagnomans Volleyknaller zum 1:1 (52.), Neuer hatte zuvor stark gegen Chabots Kopfball pariert.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Der österreichische Alleskönner spielte diesmal hinten rechts in der Viererkette. Interpretierte seine Rolle sehr offensiv. Bredlow wehrte seinen Schuss ab (42.). Aktivposten.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 2: Wieder fit für die Anfangsformation und gleich mal zur Stelle: Klärte im Strafraum vor Pejcinovic (5.). Auf der Gegenseite erzielte der Franzose den ersten Treffer der Saison – per Kopf nach einer Ecke (21.). Nach seinem achten Bayern-Tor insgesamt tanzte "Upa" zusammen mit Davies an der Eckfahne. Guter Auftritt.

Erzielte das erste Tor der Bundesligasaison 2026/27: Dayot Upamecano. © IMAGO

Kimmich mit Auge gegen die Schwaben

MINJAE KIM - NOTE 2: Belohnt für seine fehlerfreie Leistung im Supercup, erhielt den Vorzug vor Jonathan Tah. Rechtfertigte das Vertrauen von Trainer Vincent Kompany, agierte souverän. Einer der Gewinner des Saisonstarts.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Etwas überraschend in der ersten Elf, Josip Stanisic saß zunächst auf der Bank. Davies agierte ordentlich und bereitete Vagnomans Ausrutscher-Eigentor zum 3:1 mit einem Pass von der rechten Seite vor (57.).

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: Bayerns Mittelfeld-Dirigent bereitete Upamecanos 1:0 mit einem präzisen Eckball vor. Und auch vor dem 2:1 zeigte er seine Extraklasse, als er Olise herrlich in Szene setzte. Kimmichs Auge war entscheidend.

Auf der Doppelsechs neben Aleksandar Pavlovic: Joshua Kimmich. © IMAGO

Olise mit starkem Auftritt

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 2: Aufmerksam im zentralen Mittelfeld, behielt meist die Übersicht. Solide. In der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so präsent – aber mit dem 4:1 nach toller Saibari-Vorarbeit (82.) aus kurzer Distanz.

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Hatte eine sehr gute Gelegenheit per Freistoß, der Ball klatschte an den Außenpfosten (17.). Versuchte es nach Davies-Pass mit der Hacke – gehalten (45.+1). Beim dritten Mal klappte es: Traf nach Kimmichs Zuspiel cool ins linke Eck zum 2:1 (55.). Erzielte noch ein Tor aus knapper Abseitsstellung, das aberkannt wurde (64.).

NATHANIEL BROWN - NOTE 3: Als Außenverteidiger aus Frankfurt geholt, spielte erneut Zehner. Weil er’s kann. Engagiert, ging immer wieder in die Spitze. Keeper Bredlow lenkte seinen Schuss noch über die Latte (38.). Später unter Applaus ausgewechselt.

Absolvierte gegen den VfB Stuttgart sein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern: Nathaniel Brown. © IMAGO

Kane bleibt ohne Tor gegen Stuttgart

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Hätte das 2:0 machen müssen, vergab nach einem Konter vor Bredlow (26.). Kane hatte ihn herrlich frei gespielt. Vor dem 1:1 verlor er Torschütze Vagnoman aus dem Auge. Aber dann: Traf zum 5:1 (90.+2).

HARRY KANE - NOTE 3: Stuttgart ist eigentlich Kanes Lieblingsgegner, den Schwaben schenkte er bereits 14 Tore ein. Drei davon im Pokalfinale. Diesmal allerdings ohne eigenen Treffer. Als Ballverteiler und Anspielstation in vorderster Spitze trotzdem wichtig.

Ließ sich gegen den VfB Stuttgart immer wieder fallen: Harry Kane. © IMAGO

Saibari kam für Brown in die Partie

ISMAEL SAIBARI - NOTE 2: In der 61. Minute für Brown eingewechselt, der Neuzugang von PSV Eindhoven gab sein Bundesliga-Debüt. War sofort gut drin in der Partie, strahlte viel Torgefahr aus. Und er bereitete Pavlovics 4:1 sowie Díaz’ 5:1 perfekt vor.

JOSIP STANISIC, TOM BISCHOF, LENNART KARL und JONATHAN TAH kamen zu spät für eine Bewertung.