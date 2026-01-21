Der FC Bayern gewinnt das letzte Heimspiel in der Gruppenphase der Champions League mit 2:0 gegen Union Saint-Gilloise. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Die Südkurve gesperrt und die Bayern-Profis (zunächst) seltsam gelähmt. Gegen die mutig, frech und später recht ruppig, aufspielenden Belgier von Union St. Gilloise ging erst nach torloser erster Halbzeit etwas für die Gastgeber. Mittelstürmer Harry Kane sorgte per Kopf und per Elfmeter für das 2:0. Das mögliche 3:0 verballerte der Brite allerdings vom Punkt.

Ampelkarte von Kim blieb folgenlos

In der "Kältekammer Frostmaning" waren die Münchner in der letzten halben Stunde zu zehnt nachdem Min-jae Kim eine sehr harte Gelb-Rote Karte (63.) bekommen hatte – was vor allem Trainer Vincent Kompany auf die Palme brachte. Somit schwächte der Südkoreaner sein Team, was folgenlos blieb.

MANUEL NEUER - NOTE 2: Der 39-Jährige überholte mit seinem 585. Pflichtspiel-Einsatz für die Bayern den Kaiser, Franz Beckenbauer. Fantastische Parade gegen den Kopfball aus kurzer Distanz von Union-Mittelstürmer Promise David (28.). Der Kapitän als Anti-Rückstand-Warmhalter.

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 4: Erste Startelf-Berufung in 2026. Der Portugiese, Linksfuß, sicherte die rechte Seite hinter Olise ab. Zwar ball- und passsicher, doch über ihn lief wenig, kaum eingebunden. Nahm nach einer Ecke Kane die Kopfball-Chance weg. Ausgewechselt in der 68. Minute.

Sah Mitte der zweiten Hälfte gegen Union Saint-Gilloise die Ampelkarte: Min-jae Kim. © IMAGO

Kim ersetzt erkrankten Upamecano

MIN-JAE KIM - NOTE 4: Ersetzte den kurzfristig erkrankten Upamecano in der Innenverteidigung. Der Südkoreaner laufstark und zuverlässig. Pech nach harscher Entscheidung: Sah Gelb für ein rustikales Einsteigen (18.) und dann Gelb-Rot nach Trikotziehen (63.)

JONATHAN TAH - NOTE 3: Bärenstarker Auftritt zuletzt beim 5:1 in Leipzig. Hatte zunächst so seine Probleme im Duell der Schränke, gegen Mittelstürmer David, der ihm vor dessen Großchance entwischte. Meist jedoch Herr der Lage.

TOM BISCHOF - NOTE 3: Mister Flexibel als Außenverteidiger. In Leipzig hinten rechts, gegen die Belgier hinten links – was ihm als Linksfuß eher liegt. Dennoch einige Male unaufmerksam. Wechselte nach den Wechseln wieder auf die rechte Abwehrseite.

Verteilte die Bälle: Bayerns Joshua Kimmich. © IMAGO

Kimmich war als Taktgeber und Spielgestalter gefragt

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Nach den 45 Minuten in Leipzig diesmal wieder in der Startelf auf der gewohnten Sechser-Position. Als Taktgeber und Spielgestalter gefragt, aber auch als Schlichter im hitzigen Gefecht.

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Der gebürtige Münchner aus der eigenen Jugend ackerte und rackerte. Als Anspielstation und Passgeber im Zentrum mittendrin, aber ohne die ganz heißen Szenen.

MICHAEL OLISE - NOTE 3: Der französische Zauberfuß hatte zunächst Sendepause, die Kiste mit den Kunststückchen war wohl nicht zu öffnen - eingefroren. Lieferte immerhin die punktgenaue Ecke auf Kanes Kopf. Aufgewühlt nach einem Foul leistete er sich ein Revanchefoul, sah Gelb (58.). Vergab fahrlässig völlig frei das 3:0.

Michael Olise gewann mit dem FC Bayern gegen Union Saint-Gilloise. © IMAGO

Kane verschießt Elfmeter gegen Union Saint-Gilloise

LENNART KARL - NOTE 4: Der Teenager agierte als Zehner, konnte sich jedoch kaum in Szene setzen. Seine Dribblings oder Steckpässe zündeten nicht. Arbeite wacker nach hinten mit, leistete sich dabei einige Ballverluste. Runtergenommen in der 68. Minute.

LUIS DÍAZ - NOTE 4: Wie immer mit großem Laufpensum und viel Biss über Linksaußen. Oft unglücklich in seinen Aktionen, seine Anspiele in die Spitze zu ungenau. Kam nicht in den Strafraum, nicht zu Abschlüssen. Lief nicht so heiß wie sonst.

HARRY KANE - NOTE 2: Die britisch-bayerische Tormaschine litt zunächst auch unter kältebedingter Ladehemmung. Tankte in der Pause Frostschutzmittel und traf doppelt. Nach Ecke per Kopf und nach Foul an ihm per Elfmeter – seine Treffer 33 und 34 im 29. Pflichtspiel. Verschoss jedoch den Handelfmeter.

Davies sollte Tempo bringen

HIROKI ITO - NOTE 3: Der Japaner, zuletzt links hinten gesetzt, kam rein (68.), um Gelb-Rot-Sünder Kim in der Abwehrzentrale zu ersetzen. Erledigte er zuverlässig und souverän.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Bayerns schnellster Profi sollte nach seiner Einwechslung (68.) Tempo über die linke Außenbahn bringen, Bälle und Gegner ablaufen. Was ihm unter dem Raunen der Fans gelang.

SERGE GNABRY und LEON GORETZKA kamen zu spät für eine Bewertung.