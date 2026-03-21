Der FC Bayern gewinnt gegen Union Berlin mit 4:0. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

JONAS URBIG - NOTE 2: Zweites Spiel nach der Gehirnerschütterung. War über 90 Minuten bis auf eine saubere Flugeinlage nahezu beschäftigungslos, hielt sich mit gelegentlichen Ausflügen zum Mittelkreis warm und fährt nun recht ausgeruht zum DFB.

Upamecano legt in der zweiten Halbzeit die Zurückhaltung ab

JOSIP STANISIC - NOTE 1: Startete rechts hinten, tauschte aber mit Laimer immer wieder die Position und schaltete sich links wie rechts gefährlich nach vorne ein, so wie vor dem 2:0, als er den Ball im Sprint in den gegenrischen Strafraum trieb.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Früh gelb-verwarnt, legte in Hälfte zwei seine Zurückhaltung ab. Kurzzeitig, denn in der 61. Minute wurde der Franzose für Bischof ausgewechselt (Stichwort: Belastungssteuerung).

MIN-JAE KIM - NOTE 3: Als Ersatz für den gelb-gesperrten Abwehrchef Tah in die Startelf. Wieder mal ein sehr solider Auftritt, so entwickelt sich der Koreaner zum perfekten Innenverteidiger Nummer drei.

Olise Hälfte eins der Auffälligste in der Offensive

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Bayerns österreichisches Gifthaferl gewohnt konsequent und mit zunehmender Spieldauer immer häufiger im gegnerischen 16er zu finden.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Als Mittelfeldchef wie immer um Struktur bemüht. Von seinen langen Diagonalbällen fand nicht jeder seine Mitspieler.

LEON GORETZKA - NOTE3: Hatte seine erste Szene, als er vor dem Tor am Ball vorbeirutschte. Machte seinen Fehler aber mit einem Traum-Pass auf Olise beim 1:0 wieder gut.

Ersetzte den verletzten Aleksandar Pavlovic: Leon Goretzka. © IMAGO

Gnabry erzielt Doppelpack gegen Union

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Aufälligster Offensiver in Durchgang eins, immer zog es ihn den Strafraum, mit der Belohnung dann kurz vor der Pause - 1:0.

LENART KARL - NOTE 4: Nicht so quirlig wie sonst, hatte trotzdem zwei gute Möglichkeiten. Aber dem 18-Jährigen fehlt aktuell das Schussglück.

SERGE GNABRY - NOTE 2: Heute der andere Teil der bayerischen Flügelzange, wirbelte nicht so wie Olise, aber in Hälfte eins ebenso erfolgreich - 2:0. Rustikal mit Vollspann dann noch zum 4:0 - und er hätte sogar noch ein Tor mehr machen können oder sogar müssen.

Bischof von seinen Gegenspielern kaum gefordert

HARY KANE - NOTE 3: In Hälfte eins mehr Spielgestalter als Vollstrecker, Traumpass auf Karl, kurz vor Pausenpfiff knapp am Pfosten vorbei. Dann aber wie schon gegen Bergamo mit viel Gefühl zum 3:0. In der 89. Minute allein vor dem Tor, aber viel zu lässig.

TOM BISCHOF - NOTE 3: Rutschte nach hinten links für Stanisic, der in die Abwehrmitte rückte. Von seinen Gegenspieler kaum gefordert.

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 3: Generationenwechsel im offensiven Mittelfeld, als der Portugiese für Karl ab der 61. Minute dort übernahm. Viel besser wurde es jedoch nicht.

Erblin Osmani feierte gegen Union Berlin sein Debüt. © IMAGO

Osmani mit Bundesligadebüt

HIROKI ITO NOTE 3: Der Japaner wechselte auf die Kim-Position und ersetzte den Korenare auch leistungsmäßig ein zu eins.

MAYCON CARDOZO - OHNE NOTE: Kam kurz vor Schluss für Gnarby, sein zweiter Bundesligaeinsatz.

ERBLIN OSMANI - OHNE NOTE: Der bis dato unbekannte Youngster kam für Goretzka und feierte seine Profi-Premiere.