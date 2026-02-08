Der FC Bayern gewinnt gegen die TSG Hoffenheim mit 5:1. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Das Sechspunktepolster auf Borussia Dortmund gewahrt! Der FC Bayern gewinnt zum Abschluss des 21. Spieltages in der Allianz Arena souverän mit 5:1 gegen die TSG Hoffenheim. Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany trafen Harry Kane doppelt und Luis Díaz dreifach. Die Münchner in der Einzelkritik.

Neuer leitet zwischenzeitlichen Ausgleich ein

MANUEL NEUER - NOTE 3: Den Magen-Darm-Infekt überstanden, duellierte sich der Bayern-Kapitän zum 27. (!) Mal mit Oliver Baumann. Bundesligarekord von Uli Stein und Eike Immel eingestellt. Zeigte Mitte einen starken Reflex gegen Bazoumana Touré (33.), leitete allerdings wenige Minuten später den zwischenzeitlichen Ausgleich ein. Spielte den Ball zu kurz hinten raus.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Der Franzose, der noch immer nicht den auslaufenden Vertrag verlängert hat, agierte manchmal etwas zu rustikal. Hatte bei den Nadelstichen der Gäste immer wieder Probleme.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Zurück in der Startelf, beim 1:1 durch Bayern-Schreck Andrej Kramaric (35.), wie die komplette Hintermannschaft, blank. Einige unsaubere Pässe im Spielaufbau. Auch beim Stellungsspiel mit Luft nach oben. Wurde Mitte der zweiten Hälfte für Hiroki Ito ausgewechselt.

Leitete den Treffer der TSG Hoffenheim mit einem zu kurz geratenen Ball ein: Manuel Neuer. © IMAGO

Davies wirkte noch nicht so spritzig wie sonst

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Schaltete sich vor allem in der Anfangsphase in der Offensive mit ein. Dazu eine wichtige Rettungstat im eigenen Strafraum (10.). Ließ allerdings während des Spiels ein bisserl nach.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Auf dem Weg zu alter Stärke, aber noch sind Schritte zu gehen. Spulte seine Meter ab, wirkte aber noch nicht so spritzig.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Das Geburtstagskind einmal mehr Lenker des Bayern-Spiels. Allerdings mit mehreren ungenauen Flanken und Pässen.

Olise wegen Meckern in Bremen gesperrt

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 2: Abräumer und Ballverteiler der Bayern. Konzentrierter Auftritt vom Sechser. Ließ allerdings ebenso wie Kimmich nach dem Seitenwechsel etwas nach.

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Zog immer wieder in die Mitte, suchte dann den Abschluss. Robben-like. Bereitete den zweiten Díaz-Treffer vor. Allerdings auch mit dem ein oder anderen Fehlpass und mit einer unnötigen Verwarnung wegen Meckerns (13.), seine Fünfte in dieser Saison. Der Flügelflitzer fehlt damit am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Bremen gelbgesperrt.

SERGE GNABRY - NOTE 2: Aktivposten im Bayern-Sturm, die Vertragsverlängerung hat ihm offenbar weiteren Aufwind gegeben. Hatte die erste Chance (4.), verfehlte knapp. Suchte auch sonst immer wieder den Abschluss.

Serge Gnabry zeigte einen guten Auftritt gegen die TSG Hoffenheim. © IMAGO

Díaz an allen Treffern beteiligt, Kane baut Elfmeterserie aus

LUIS DÍAZ - NOTE 1: Bekam den Vorzug vor Youngster Lennart Karl – das zahlte sich aus. Tanzte mit Hoffenheims Abwehr Salsa und holte dabei gleich zwei (!) Elfmeter (17./44.) für seine Mannschaft heraus. Die Krönung: Der Wirbler vollendete kurz vor der Pause einen Konter zum 3:1, erhöhte in der 62. Minute zum 4:1 und sorgte mit einem schönen Schuss für den Endstand. Nicht zu stoppen, bockstarker Auftritt vom Kolumbianer!

HARRY KANE - NOTE 3: Wurde für das Duell gegen den Tabellendritten rechtzeitig gesund, aber die Erkältung war ihm noch ein bisserl anzumerken. Im Spiel nicht so eiskalt wie sonst, ließ in der ersten Hälfte einen Hochkaräter liegen, allerdings zuverlässiger Elfmeterschütze. Versenkte beide Strafstöße halbhoch, baute damit seine irre Strafstoßquote in der Bundesliga auf. 22 von 22 verwandelt.

HIROKI ITO - NOTE 3: Sollte für mehr Stabilität in der Defensive sorgen. Bekam kaum etwas zu tun.

Jackson mit bemühtem Auftritt

JAMAL MUSIALA - NOTE 3: Wird von Coach Vincent Kompany behutsam aufgebaut, wurde in der 63. Minute für Gnabry eingewechselt. Solider Auftritt. Der Assist zum 5:1 ging auf sein Konto.

LENNART KARL - NOTE 3: Nach seinen Sternstunden zuletzt etwas nachgelassen. Immer anspielbereit, aber ohne Wow-Momente.

NICOLAS JACKSON - NOTE 3: Der Afrika-Cup-Sieger wurde Mitte der zweiten Hälfte für Kane eingewechselt, zeigte einen engagierten Auftritt. Konnte sich aber nicht mit einem Tor belohnen.

KONRAD LAIMER kam zu spät für eine Bewertung.