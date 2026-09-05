Noten zum FC Bayern gegen Schalke 04: Neuer bester Münchner, Brown und Diaz enttäuschen

Der FC Bayern trennt sich von Schalke 04 mit 0:0. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Der FC Bayern bleibt erstmals seit mehr als eineinhalb Jahren in der Bundesliga ohne Tor. Seit dem 0:0 in Leverkusen im Februar 2025.

Die Schalker erkämpfen sich gegen den Double-Gewinner ein achtbares 0:0 und werden von den Fans in der Veltins Arena euphorisch gefeiert. Bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte wurde Bayerns Kapitän und Torhüter Manuel Neuer lautstark ausgepfiffen.

Es entwickelte sich ein Geduldsspiel. Die Bayern hatten mit dem tapferen Aufsteiger mehr Mühe als erwartet und kamen nicht durch.

Kane und Olise zunächst auf der Bank

Trainer Vincent Kompany rotierte kräftig, brachte sechs Neue gegenüber dem 4:1 in der ersten DFB-Pokalrunde beim VfL Osnabrück. Zunächst auf der Bank: Toptorjäger Harry Kane und Rechtsaußen Michael Olise. Erstmals seit letzter Saison wieder in der Startelf: Lennart Karl.

Nach knapp drei Wochen Pause stand dafür Jamal Musiala im Kader, saß als Joker auf der Bank und kam in der 56. Minute für Saibari auf der Zehner-Position rein. Der Spielmacher, der wegen Absencen im August zwei Mal auf dem Platz zusammengebrochen war,

Erst kommenden Donnerstag starten die Bayern mit dem Heimspiel gegen den FC Bodö/Glimt in die Ligaphase der diesjährigen Champions-League-Saison.DIE NOTEN:

MANUEL NEUER – NOTE 2: Der 40-Jährige mit seinem ganz persönlichen Saison-Highlight. Geboren in Gelsenkirchen, Jugendspieler bei S04. Wurde von den Fans der Königsblauen mit lautstarken Pfiffen bedacht. Faustete den Freistoß von Aouchiche gekonnt zur Seite (36.). War zur Stelle als er gefordert wurde.

KONRAD LAIMER – NOTE 3: Nach der Pause im Pokal in Osnabrück (nur ein Kurzeinsatz) wieder als Rechtsverteidiger im Einsatz. Sollte die Vorstöße von Schalkes Neuzugang Gosens eindämmen. Vergab bei einem Vorstoß mit rechts aus kurzer Distanz die Führung (64.).

DAYOT UPAMECANO – NOTE 4: Der Innenverteidiger mit seinem erst zweiten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Hatte ein paar Flüchtigkeitsfehler im Spielaufbau im Programm. Kam bei einem Tackling gegen Sylla zu spät, sah eine überflüssige Gelbe Karte.

JONATHAN TAH – NOTE 3: Der Abwehrchef war in den Eins-gegen-Eins-Duellen gegen Schalkes Mittelstürmer Sylla gefordert. Und bekam dabei früh etwas im Zweikampf ab, fasste sich an die Brust. Kämpfte sich durch die Partie, stand im Zentrum bei der Konterabsicherung meist stabil.

Davies kam mit seinem Tempo nicht durch

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Bayerns Turbo-Linksverteidiger mit einer flachen Hereingabe, die zum Torschuss wurde – vorbei (8.). Der Kanadier mit einigen guten Läufen in die Tiefe und dem wiederholten Versuch, das Spiel schnell zu machen. Kam nicht durch, auch nicht mit Steckpässen.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Der Mittelfeld-Chef holte mal wieder seine Chipbälle in den Strafraum heraus, auch mal mit links. Wurde fast immer gefährlich, wenn er schnibbelte. Allerdings: Mit einem Fehler im Spielaufbau, der zu einem Konter führte.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 3: Gewann das Duell mit Tom Bischof um die zweite Sechser-Position. Schaltete sich viel mit nach vorne ein, seinen Schuss packte sich BVB-Keeper Kobel sicher (14.). Arbeitete gewohnt viel, rieb sich bei intensiven Duellen im Mittelfeld-Zentrum auf. Stoppte einen Konter rustikal per Foul, sah Gelb (72.), dann ausgewechselt.

LENNART KARL – NOTE 4: Zwei Kurzeinsätze, zuletzt in Osnabrück über eine gute halbe Stunde, und nun das Startelf-Comeback für den 18-Jährigen, der verletzungsbedingt auf die WM hatte verzichten müssen. Zu viele Ballverluste, kein Zug zum Tor. Da fehlt noch etwas die Wettkampfpraxis. Daher vorzeitig raus (56.).

NATHANIEL BROWN NOTE 5: Erneut als Zehner unterwegs. Der gebürtige Amberger hatte eine Top-Chance. Seinen Linksschuss parierte S04-Keeper Karius stark (13.). Versuchte, auch mal mit einem Hackenpass zu zaubern. Nicht so agil und lauffreudig wie zuletzt, wenig durchsetzungsstark. Zur Halbzeit ausgewechselt.

Kane kam nach seiner Einwechslung überhaupt nicht ins Spiel

LUIS DÍAZ – NOTE 5: Der Kolumbianer ist einer wie Kimmich. Will immer spielen, spielt fast immer. Auf Schalke wie immer emsig und umtriebig, aber nicht effektiv genug, zu ballverliebt und beim Torabschluss zu fahrig und zu lässig (54.). Dicker Fehlpass vor der Pause.

ISMAEL SAIBARI – NOTE 4: Erstmals mit der Aufgabe, Toptorjäger Harry Kane als Neuner zu vertreten, betreut. Der Marokkaner, im Sommer aus Eindhoven verpflichtet, setzte einen satten Rechtsschuss übers Tor (30.). Arbeitete gut mit, rieb sich auf, konnte aber wenig Gefahr ausstrahlen bis zur Auswechslung.

HARRY KANE – NOTE 4: Der dreimalige Bundesliga-Torschützenkönig hatte in Halbzeit eins Pause. Kam zu Beginn der zweiten Halbzeit in die Partie – und überhaupt nicht ins Spiel. Seinen Schuss parierte Karius stark (87.). Es bleibt bei 98 Toren in nun 96 Bundesliga-Spielen.

JAMAL MUSIALA NOTE 3: Sein erster Einsatz (ab der 56.) seit dem zweiten Zusammenbruch auf dem Platz, erlitten im letzten Testspiel vor der Saison, am 18. August in Heidenheim. Offenbar konnte die Medikation für die Absencen wieder besser eingestellt werden. Sofort im Geschehen, auch in den Zweikämpfen. Kam allerdings bei seinen Dribblings nicht durch.

MICHAEL OLISE NOTE 3: Der Rechtsaußen diesmal als Joker, ersetzte Karl ab der 56. Minute. Ad hoc wirkte Bayerns Kreativ-Abteilung lustvoller, zielstrebiger. Allerdings verzettelte sich der Franzose oft, kam nicht in die Spur.

TOM BISCHOF – NOTE 4: Der Mittelfeldspieler ersetzte den verwarnten Pavlovic als zweiter Sechser (75.), sollte mehr Zug zum Tor bringen. Klappte nicht, konnte auch nicht für den Dreier sorgen.