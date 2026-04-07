AZ-Plus

Noten zum FC Bayern gegen Real Madrid: Neuer läuft zur großen Gala-Form auf, Kimmich der Chef im Mittelfeld

Der FC Bayern gewinnt gegen Real Madrid mit 2:1. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.
Krischan Kaufmann |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der FC Bayern gewinnt gegen Real Madrid mit 2:1.
Der FC Bayern gewinnt gegen Real Madrid mit 2:1. © IMAGO/kolbert-press

Die Wiedergeburt der Bestia Negra: Lange wurde Real Madrid, immerhin der Rekordtitelträger in der Champions League, im eigenen Wohnzimmer nicht mehr so dominiert wie von diesem FC Bayern. Auffällig beim Statement-Sieg war natürlich mal wieder die Münchner Offensive – aber eben auch Kapitän Manuel Neuer, der die Real-Stars schier zum Verzweifeln brachte. Die Noten der AZ:

MANUEL NEUER – NOTE 1: Nach kleinem Wackler beim Comeback in Freiburg, auch in Madrid ein Abstoß und ein Abwurf zum Gegner, korrigierte seine kleinen Patzer aber postwendend. Und lief dann im Fußball-Tempel Bernabéu zur großen Gala-Form auf: gerade gegen die brandgefährlichen Mbappé und Vini Jr. in überragender Form.

Der FC Bayern gewinnt gegen Real Madrid mit 2:1 – auch dank Manuel Neuer
Der FC Bayern gewinnt gegen Real Madrid mit 2:1 – auch dank Manuel Neuer © IMAGO/Dennis Agyeman

JOSIP STANISIC – NOTE 2: Derzeit in absoluter Topform, wurde von Anfang an immer wieder von Reals schnellen Außen gefordert. Es gelang ihm dennoch, sich immer wieder nach vorne einzuschalten.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 4: In Freiburg geschont. Im Bernabéu in der 9. Minute ganz allein vor Real-Keeper Lunin – aber der Franzose ist eben kein Stürmer. Hinten meist souverän, bis auf die Szene, als er Vini Jr. im Rücken übersah. Beim 1:2 von Real entwischt im Mbappé.

Tah mit Duftmarke gegen Vinicius Jr.

JONATHAN TAH – NOTE 2: Gleich eine erste Duftmarke gegen Vinicius Jr., komplett stoppen lässt sich der Brasilianer aber natürlich nicht. Trifft dann Mbappé ohne Chance auf den Ball – Gelb.

KONRAD LAIMER – NOTE 3: Gute Chance nach 46 Sekunden – weit drüber! Bayerns Wunderwuzzi als Linksverteidiger gewohnt abgeklärt – und vor allem mit einem enormen Offensivdrang.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Wie immer um Struktur bemüht. Der Mann für die Ecken von links beim FC Bayern – da landet auch mal eine im Außennetz. Kann passieren. Bayerns Chef im Mittelfeld.

Olise: Offensiv zunächst mal wieder auffälligster Bayer

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 3: Wirkte zu Beginn, wie auch der ein oder andere Bayern-Kollege, ein bisserl nervös, dann aber deutlich sicherer im Spielaufbau. Starker Ballgewinn vor dem Kane-Tor.

MICHAEL OLISE – NOTE 2: Offensiv zunächst mal wieder auffälligster Bayer – im Eins-gegen-Eins selbst von den abgezockten Real-Stars nur schwer zu bremsen. Madrids Präsident Perez wird ganz genau hingesehen haben.

SERGE GNABRY – NOTE 3: 1000-Prozentige in der 28. Minute – den muss er machen! Glänzte dann aber mit der perfekten Vorlage auf Díaz.

Kane zeigt, warum er Europas gefährlichster Stürmer ist

LUIS DIAZ – NOTE 2: Hatte es gegen Alexander-Arnold deutlich schwerer als Kollege Olise auf rechts. Aber dann perfekter Laufweg vor dem 1:0 – Champions-League-Tor Nummer fünf in dieser Saison für den Kolumbianer..

HARRY KANE – NOTE 2: Der X-Faktor, der Tor-Garant, der, der unbedingt spielen muss – und spielen konnte! In Hälfte eins unsichtbar, zeigte dann 20 Sekunden nach Wiederanpfiff, warum er aktuell Europas gefährlichster Stürmer ist – 2:0!

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Wichtige Spielminuten für Bayerns Zauberer. Ein paar ansehnliche Dribblings, aber (noch) ohne große Durchschlagskraft. Auch wenn er sich am Schluss fast noch belohnt hätte.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Kam für Laufwunder Laimer ins Spiel, auch noch nicht 100-prozentig auf der Höhe seines Schaffens.

LEON GORETZKA UND TOM BISCHOF – OHNE NOTE: Kamen für eine Bewertung zu spät.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.