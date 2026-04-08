Der FC Bayern gewinnt gegen Real Madrid mit 2:1. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Die Wiedergeburt der Bestia Negra: Lange wurde Real Madrid, immerhin der Rekordtitelträger in der Champions League, im eigenen Wohnzimmer nicht mehr so dominiert wie von diesem FC Bayern. Auffällig beim Statement-Sieg war natürlich mal wieder die Münchner Offensive – aber eben auch Kapitän Manuel Neuer, der die Real-Stars schier zum Verzweifeln brachte. Die Noten der AZ:

MANUEL NEUER – NOTE 1: Nach kleinem Wackler beim Comeback in Freiburg, auch in Madrid ein Abstoß und ein Abwurf zum Gegner, korrigierte seine kleinen Patzer aber postwendend. Und lief dann im Fußball-Tempel Bernabéu zur großen Gala-Form auf: gerade gegen die brandgefährlichen Mbappé und Vini Jr. in überragender Form.

Der FC Bayern gewinnt gegen Real Madrid mit 2:1 – auch dank Manuel Neuer © IMAGO/Dennis Agyeman

JOSIP STANISIC – NOTE 2: Derzeit in absoluter Topform, wurde von Anfang an immer wieder von Reals schnellen Außen gefordert. Es gelang ihm dennoch, sich immer wieder nach vorne einzuschalten.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 4: In Freiburg geschont. Im Bernabéu in der 9. Minute ganz allein vor Real-Keeper Lunin – aber der Franzose ist eben kein Stürmer. Hinten meist souverän, bis auf die Szene, als er Vini Jr. im Rücken übersah. Beim 1:2 von Real entwischt im Mbappé.

Tah mit Duftmarke gegen Vinicius Jr.

JONATHAN TAH – NOTE 2: Gleich eine erste Duftmarke gegen Vinicius Jr., komplett stoppen lässt sich der Brasilianer aber natürlich nicht. Trifft dann Mbappé ohne Chance auf den Ball – Gelb.

KONRAD LAIMER – NOTE 3: Gute Chance nach 46 Sekunden – weit drüber! Bayerns Wunderwuzzi als Linksverteidiger gewohnt abgeklärt – und vor allem mit einem enormen Offensivdrang.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Wie immer um Struktur bemüht. Der Mann für die Ecken von links beim FC Bayern – da landet auch mal eine im Außennetz. Kann passieren. Bayerns Chef im Mittelfeld.

Olise: Offensiv zunächst mal wieder auffälligster Bayer

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 3: Wirkte zu Beginn, wie auch der ein oder andere Bayern-Kollege, ein bisserl nervös, dann aber deutlich sicherer im Spielaufbau. Starker Ballgewinn vor dem Kane-Tor.

MICHAEL OLISE – NOTE 2: Offensiv zunächst mal wieder auffälligster Bayer – im Eins-gegen-Eins selbst von den abgezockten Real-Stars nur schwer zu bremsen. Madrids Präsident Perez wird ganz genau hingesehen haben.

SERGE GNABRY – NOTE 3: 1000-Prozentige in der 28. Minute – den muss er machen! Glänzte dann aber mit der perfekten Vorlage auf Díaz.

Kane zeigt, warum er Europas gefährlichster Stürmer ist

LUIS DIAZ – NOTE 2: Hatte es gegen Alexander-Arnold deutlich schwerer als Kollege Olise auf rechts. Aber dann perfekter Laufweg vor dem 1:0 – Champions-League-Tor Nummer fünf in dieser Saison für den Kolumbianer..

HARRY KANE – NOTE 2: Der X-Faktor, der Tor-Garant, der, der unbedingt spielen muss – und spielen konnte! In Hälfte eins unsichtbar, zeigte dann 20 Sekunden nach Wiederanpfiff, warum er aktuell Europas gefährlichster Stürmer ist – 2:0!

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Wichtige Spielminuten für Bayerns Zauberer. Ein paar ansehnliche Dribblings, aber (noch) ohne große Durchschlagskraft. Auch wenn er sich am Schluss fast noch belohnt hätte.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Kam für Laufwunder Laimer ins Spiel, auch noch nicht 100-prozentig auf der Höhe seines Schaffens.

LEON GORETZKA UND TOM BISCHOF – OHNE NOTE: Kamen für eine Bewertung zu spät.