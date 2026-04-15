Der FC Bayern gewinnt im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid mit 4:3. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Was für ein Fight, was für eine Schlacht: Die Bayern dürfen weiter vom Henkelpott, vom Triple träumen. Es war Luis Díaz, der mit seinem Schuss ins Real-Herz zum 3:3 das Halbfinale sicherte und den vom rabenschwarzen Abend von Torhüter Manuel Neuer rettete. Die AZ-Noten:

Neuer mit katastrophalem Start

MANUEL NEUER - NOTE 5: Nach seiner Weltklasse-Leistung beim 2:1 in Madrid diesmal mit einem katastrophalen Start. Spielte in der ersten Minute Arda Güler bei einem Pass mit links ins rechte Halbfeld genau in den Fuß – das 0:1, der Schock. Beim 1:2 durch Gülers Freistoß sah Neuer unglücklich aus, kam nicht ganz ran. Machtlos beim 2:3 durch Mbappé. Wischte mit einem starken Reflex einen Mbappé-Volleyschuss weg (55.).

JOSIP STANISIC - NOTE 4: Der gebürtige Münchner sicherte die rechte Abwehrseite ab, konnte wenige Impulse nach vorne setzen. Sah Gelb wegen Meckerns nach dem 1:1. Weil er kurz vor dem 2:3 einen abbekommen hat (kein Foul) und weil er vorbelastet war, ließ ihn Kompany zur Pause in der Kabine.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Der Innenverteidiger, halbrechts positioniert, lieferte sich wie im Hinspiel legendäre Duelle gegen Vinicius Junior, machte dabei einige Flüchtigkeitsfehler. Trieb seine Bayern mit Wucht und Wille nach vorne, passte brillant auf Kane vor dem 2:2.

Josip Stanisic bekam es auf seiner Seite mit Vinicius Junior zu tun. © IMAGO

Kimmich überzeugt als Motivator

JONATHAN TAH - NOTE 4: Bayerns Abwehrchef hatte es meist mit Reals Superstar Kylian Mbappé zu tun. Kam zu spät beim Treffer des Franzosen zum 2:3. Mbappé kann man nicht komplett abmelden, muss ihn in den entscheidenden Momenten stören. Gelang Tah nur selten.

KONRAD LAIMER - NOTE 2: Wie im Hinspiel Linksverteidiger, hatte es meist mit Brahim Diaz zu tun, der über Reals rechte Seite kam. Zerriss sich für die Mannschaft, haute sich in jeden Zweikampf. Vereitelte mit einer Monster-Grätsche eine Chance von Mbappé. Agierte ab Halbzeit zwei als Rechtsverteidiger.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: Der Vize-Kapitän als "Emotional Leader" der Bayern. Motivator und Antreiber zugleich. Schlug die perfekte Ecke zu Pavlovic, der zum 1:1 einköpfte. Mit einem satten Linksschuss, den Lunin gerade so zur Ecke abwehren konnte (27.). Hatte auch einige Abspielfehler im Programm.

Die Bayern um Aleksandar Pavlovic schalteten Real Madrid aus. © IMAGO

Olise mit Traumtor zum 4:2

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Die Münchner Ballverteilungsmaschine im Zentrum kann's auch mit Köpfchen – traf wuchtig zum 1:1 – so wichtig. Sein allererster Treffer im 20. Champions-League-Einsatz. Unermüdlich und aufopferungsvoll in den Zweikämpfen, manchmal zu ungestüm und hektisch.

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Biss sich an der Real-Abwehr über seine rechte Angriffsseite immer wieder fest. Überraschend stand ihm diesmal sein Landsmann Mendy und nicht Carreras auf den Füßen. Olise fand kaum Mittel und seine üblichen Zaubertricks, dann aber das zauberhafte 4:3.

SERGE GNABRY - NOTE 5: Durfte auf die Reise nach Hamburg zum Pauli-Spiel verzichten. Frisch und ausgeruht. Doch mit wenig Durchschlagskraft nach vorne, ohne Ideen und Impulse. In der Rückwärtsbewegung mit Wacklern – nicht sein Abend. In der 61. Minute ausgewechselt.

Traf für den FC Bayern gegen Real Madrid: Harry Kane. © IMAGO

Díaz mit einer Explosion

LUIS DÍAZ - NOTE 2: Der Wirbelwind aus Kolumbien musste sich mit Alexander-Arnold messen. Hatte es trotz allem Eifer schwer, sich durchzusetzen. Hatte erst nicht seine übliche Energie und Abgezocktheit, vergab zu zögerlich aus bester Position (62.). Aber dann, der Schuss, diese Explosion zum 3:3 (89.).

HARRY KANE - NOTE 2: Wie im Hinspiel ist der Torjäger in den wichtigsten Momenten zur Stelle. Überlegter, schlauer Abschluss mit rechts ins lange Eck zum 2:2 - sein 50. Saisontreffer im 42. Pflichtspiel dieser Saison. Rieb sich auf, kämpfte um jeden Ball.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Bayerns schnellster Profi ersetzte ab der zweiten Halbzeit Stanisic, ging auf seine angestammte Position als Linksverteidiger. Hat zwar dieses überragende Tempo, aber immer noch nicht der Alte.

JAMAL MUSIALA - NOTE 2: Kam in der 61. Minute für Gnabry als Offensiv-Hoffnungsträger. Führte sich mit einem tollen Steckpass auf Díaz ein. Riss mit seinen Dribblings die Real-Abwehr auf.