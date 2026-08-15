Der FC Bayern gewinnt mit 3:1 gegen RB Leipzig. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

MANUEL NEUER - NOTE 2: Der Kapitän hatte in der ersten Hälfte noch einen weitgehend ruhigen Arbeitstag. Das änderte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Wurde von RB unter Beschuss genommen, parierte mehrmals stark. Beim Gegentor durch Gruda machtlos (52.).

Laimer musste verletzt ausgewechselt werden

KONRAD LAIMER - OHNE BEWERTUNG: Verletzte sich in der Anfangsphase in einem Zweikampf mit Raum, musste behandelt werden und wurde schließlich runtergenommen. Bitter für den Österreicher.

MIN-JAE KIM - NOTE 2: Konzentrierter Auftritt. Rückte immer wieder clever aus der Kette heraus, leistete sich im Spiel mit dem Ball kaum einen Fehlpass. Allerdings: Mitte der zweiten Hälfte mit Problemen am linken Knie ausgewechselt.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Bayerns Abwehrboss vor allem in der ersten Halbzeit aufmerksam gegen die Sachsen. In den Zweikämpfen in der Regel der Sieger.

Traf für den FC Bayern zum 2:1: Nathaniel Brown. © IMAGO

Brown zu vorsichtig im Zweikampf

NATHANIEL BROWN - NOTE 3: Die Heimpremiere für den Neuzugang aus Frankfurt. In der Defensive vor allem gegen Gomis und Gruda zu vorsichtig im Zweikampf und teils zu weit vom Gegenspieler weg. Die Gäste machten das schnell als Schwachstelle der Bayern aus. Seinen Fehler beim zwischenzeitlichen Ausgleich machte er mit dem Tor zum 2:1 (57.) wett. Das gab ihm sichtlich Aufwind.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Bayerns Dirigent und Ballverteiler. Gerade die Pässe hinter die letzte Kette der Sachsen waren in der Anfangsphase eine Waffe. Im Zweikampf grundsolide.

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 2: Auf der Doppelsechs neben Kimmich aufgestellt, strahlte er ordentlich Selbstbewusstsein aus. Stark im Pressing, allerdings mit dem ein oder anderen Fehlpass.

Präsent: Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern. © IMAGO

Díaz belohnte starken Auftritt mit Treffer

LUIS DÍAZ - NOTE 1: Zog vor allem in der ersten Halbzeit den Ball wie ein Magnet an. Nahezu jeder Angriff des FC Bayern ging über ihn. Belohnte sich für seinen starken Auftritt mit der frühen Münchner Führung (13.)

TOM BISCHOF - NOTE 2: Die neue Nummer acht durfte sich als Zehner präsentieren. Motivierter Auftritt. Vor allem gegen den Ball stark im Pressing. Offensiv immer wieder mit guten Aktionen.

TIM BINDER - NOTE 2: Der einzige Youngster in der Startelf. Bemühter Auftritt, suchte immer wieder das Dribbling. Hätte sich aber gerade im letzten Drittel noch mehr zutrauen dürfen. Spielte lieber nochmal quer, anstatt selbst den Abschluss zu suchen.

Gegen RB Leipzig auf der Außenbahn unterwegs: Talent Tim Binder. © IMAGO

Ibrahimovic spulte einige Meter ab

ARIJON IBRAHIMOVIC - NOTE 3: Weil Kane erst am Freitag aus dem wohlverdienten WM-Urlaub kam, wurde der Rückkehrer aus Heidenheim ins Sturmzentrum beordert. Spulte dort auf der Jagd nach dem Ball einige Meter ab. Blieb im Spiel mit dem Ball aber immer wieder hängen.

SACHA BOEY - NOTE 3: Der Verkaufskandidat durfte sich nach der Verletzung von Laimer ins Schaufenster stellen. Zwar immer wieder gute Momente im Zweikampf, bekam für eine Rettungstat Mitte der ersten Hälfte sogar Szenenapplaus, aber insgesamt zu fehlerhaft.

MAYCON CARDOZO - NOTE 2: Der Youngster gilt als einer der Gewinner der Vorbereitung. Zeigte auch gegen RB, dass er Selbstbewusstsein getankt hat. Ging ins Dribbling und suchte den Abschluss, allerdings erfolglos.

Ismael Saibari gab sein Debüt für den FC Bayern. © IMAGO

Saibari gibt Debüt für den FC Bayern

ISMAEL SAIBARI - NOTE 2: Gab einen Tag nach seiner Vorstellungspressekonferenz sein Debüt und steuerte direkt die Vorlage zum 3:1 bei.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Hat mit Brown einen Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommen. Mit einem soliden Auftritt gegen RB.

JAMAL MUSIALA - NOTE 2: Bekam bei seiner Einwechslung einen extralauten Applaus. Willig. Belohnte seine Bemühungen mit einem sehenswerten Treffer (81.), musste aber wenige Minuten später nach einem Zweikampf wieder ausgewechselt werden.

WISDOM MIKE - NOTE 3: Der Youngster blieb ohne große Wow-Momente gegen die Sachsen.

BARA NDIAYE kam zu spät für eine Bewertung.