Noten zum FC Bayern gegen Preußen Münster: Mathys Tel glänzt, Frans Krätzig mit Premierentreffer

Der FC Bayern gewinnt gegen Preußen Münster mit 3:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Die erste Etappe auf dem Weg zum Sehnsuchtsort Berlin führte den FC Bayern auf seiner Pokalmission zum Drittligisten Preußen Münster. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gab sich drei Tage nach dem 7:0-Torspektakel gegen Bochum keine Blöße, siegte ungefährdet mit 4:0.

1. Runde im DFB-Pokal gegen Preußen Münster: Der FC Bayern in der Einzelkritik

DANIEL PERETZ – NOTE 3: Als er das erste Mal richtig gefordert wurde (17.), war er aufmerksam. Ansonsten war sein Debüt für den FC Bayern ein geruhsames ohne viel Aufregung.

KONRAD LAIMER – NOTE 2: Hatte im improvisierten Bayern-Team auf der rechten Abwehrseite alles im Griff. Kopfball mit Gefühl und Übersicht zum 2:0 (40.), sein erstes Pflichtspieltor für München.

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 3: Wie Goretzka in ungewohnter Rolle aufgrund des Innenverteidiger-Schwunds. Im defensiven Kerngeschäft, der Zweikampfführung, nur vereinzelt benötigt. Solide.

LEON GORETZKA – NOTE 2: Unheimliche viele Ballkontakte, weil das Spiel fast nur in eine Richtung lief. Scheiterte per Kopf an Schenk (39.), bediente gleich darauf Laimer mit feinem Füßchen.

Schock für den FC Bayern: Serge Gnabry musste früh verletzt raus

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: So viele Freiräume wie gegen die zu forschen Bochumer gab es für den Kanadier nicht. Hatte aber dennoch viele Möglichkeiten, sich offensiv einzubringen.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Ballsicherer Verbindungsspieler mit der Aufgabe, mit schnellen Vorträgen die Lücken zu erspähen in der geballten Defensive. Vorarbeit für Krätzigs Tor.

SERGE GNABRY – OHNE NOTE: Hatte in der vierten Minute ein unliebsames Wiedersehen mit Münsters Torhüter und Bayern-Leihgabe Schenk. Fiel auf den linken Arm und verletzte sich. Kurz darauf musste er raus.

Das sah nicht gut aus: Serge Gnabry musste gegen Preußen Münster verletzt ausgewechselt werden. © IMAGO / Ulrich Hufnagel

KINGSLEY COMAN – NOTE 3: Gegen Bochum auf links gewirbelt, diesmal auf rechts. Sah sich immer gleich mehreren Gegenspielern gegenüber, bekam wenig Raum.

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Erste Szene bei einer Einzelaktion mit unpräzisem Abschluss (18.). Wurde von Münster sehr eng markiert. Hatte manchmal weniger Platz als in einer Telefonzelle.

Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting treffen erneut

MATHYS TEL – NOTE 2: Erhielt die überfällige Bewährungsgelegenheit von Beginn an und zeigte sich so beweglich wie zuletzt. Bereitete die Führung vor und traf zum 4:0 (86.).

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – NOTE 3: Erste Chance, erster Treffer (9.). Der Routinier machte weiter, wo er gegen Bochum aufgehört hatte. Blieb weiter gefährlich, hatte aber auch kleine Konzentrationsfehler.

FRANS KRÄTZIG – NOTE 2: Der Youngster ersetzte den Pechvogel Gnabry und fügte sich nahtlos ein. Hatte gleich zwei Möglichkeiten per Kopfball zu erhöhen. Viel unterwegs, unbekümmert, couragiert. Im Stile eines Torjägers (40.+5) gelang ihm sein erstes Pflichtspieltor. Exzellent – oder besser Franszellent.

Raphael Guerreiro feiert Pflichtspieldebüt für den FC Bayern

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 3: Erster Pflichtspieleinsatz nach längerer Verletzung. Ein Abend zum (Wieder-)reinkommen, die Ausfallzeit war noch sichtbar.

BOUNA SARR – NOTE 3: Bekam mal wieder eine Chance seit einem ganz kurzen Kurzeinsatz im Mai.

TAICHI FUKUI – NOTE 3: Spielstand und Personallage bescherten dem 19-Jährigen seine Premiere.

Leroy Sané kam für eine Bewertung zu spät.