Noten zum FC Bayern gegen Paris Saint-Germain: Servus, Thomas – Horror-Szene um Musiala

Der FC Bayern verliert das Viertelfinale gegen Paris St. Germain mit 0:2. So hat der AZ-Reporter die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gesehen. Die Münchner in der Einzelkritik.

Der FC Bayern ist in einem dramatischen Spiel im Viertelfinale der Klub-WM ausgeschieden. Das 0:2 gegen Paris St.Germain im Hallenstadion von Atlanta vor 66.937 Fans war trotz des intensiven Kampfes unglücklich, aber letztlich verdient.

Die Partie gegen den Champions-League-Sieger wurde durch die furchtbare Verletzung von Jamal Musiala überschattet, der zur Halbzeit ausgewechselt werden musste und wohl mehrere Monate ausfallen wird. Die Mitspieler waren beim Anblick der Blessur geschockt, auch PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma, der unschuldige (kein Foul) Verursacher hatte Tränen in den Augen.

Im Vergleich zum 4:2-Erfolg gegen Flamengo aus Rio de Janeiro nahm Trainer Vincent Kompany zwei Wechsel in der Startelf vor. Jamal Musiala kam zu seinem ersten Startelf-Einsatz bei der Klub-WM, auf der Zehnerposition anstelle von Serge Gnabry. Im zentralen Mittelfeld begann Aleksandar Pavlovic anstelle von Leon Goretzka.

Die Bayern hielten stark dagegen, hatten sich ein prima Konzept gegen die Benchmark des europäischen Fußballs zurechtgelegt. Dann traf Doué mit einem perfekt in die kurze Ecke gelegten Linksschuss zum 1:0 (78.), wenige Minuten später sah Pacho nach einem zu harten Einsteigen gegen Goretzka die Rote Karte. In der Nachspielzeit erwischte es auch noch den ehemaligen Bayern-Profi Lucas Hernandez mit einem Platzverweis nach einem Ellbogenschlag gegen Guerreiro. In der Nachspielzeit traf Dembelé bei einem Konter zum 0:2. Das doppelt bittere Aus für die Bayern.

DIE NOTEN

MANUEL NEUER – NOTE 2: Der Kapitän in seinem 561. Pflichtspiel für die Bayern (457 Gegentore) mit einer Weltklasse-Parade als er den Schuss von Kvaratskhelia aus kurzer Distanz mit der linken Hand abwehrt (32.), auch beim Nachsetzen des Georgiers ist er auf der Hut. Zweite Sensationsparade: Im Eins-gegen-Eins als Barcola an ihm scheiterte (49.). Mit einem Riesenbock, den Dembelé nicht verwerten konnte (74.).

KONRAD LAIMER – NOTE 2: Hat sich als Rechtsverteidiger etabliert, presste gegen Ruiz, marschierte mutig nach vorne in Lücken der PSG-Abwehr. Zu Beginn mit einer Art Schussflanke – vorbei. Rückte nach der frühen Auswechslung (Boey für Stanisic) auf die linke Abwehrseite, auch da zuverlässig und routiniert.

Upamecano meist stabil

DAYOT UPAMECANO – NOTE 2: Dritter Startelf-Einsatz seit seiner Verletzung. In der Innenverteidigung meist stabil, deckte vor allem dann die rechte Seite ab, wenn Kvaratskhelia dort davonzuziehen drohte. Hatte seine liebe Müh` und Not. Köpfte nach Flanke zum vermeintlichen 1:0 ein – Abseits.

JONATHAN TAH – NOTE 3: Der Neuzugang aus Leverkusen hat sich in wenigen Partien zum Abwehr-Boss entwickelt. Im Eins-gegen-Eins mit PSG-Angreifer Doué gefordert, musste all seine Klasse (Stellungsspiel und Tempo) abrufen. Brachte einen Ball nicht unter Kontrolle, dadurch war Barcola auf und davon, vergab aber.

JOSIP STANISIC – NOTE 3: Der gebürtige Münchner gab den linken Innenverteidiger der Viererkette, hatte es oft mit dem aufrückenden Rechtsverteidiger Hakimi oder dem pfeilschnellen Barcola zu tun. Erledigte er meist zuverlässig, verteidigte umsichtig. Musste Mitte der Halbzeit behandelt werden, nach 34 Minuten ging nichts mehr. Auswechslung.

Der FC Bayern verliert gegen Paris Saint-Germain mit 0:2. © IMAGO/Brett Davis

Pavlovic super fleißig gegen Paris

JOSHUA KIMMICH – NOTE 4: Warnte vor dem Kollektiv von PSG, musste gegen das Mittelfeld-Pressing der Franzosen Schwerstarbeit verrichten. Spielte gute Verlagerung und Chipbälle in die Tiefe. Rannte für zwei, versuchte, das Offensiv-Spiel zu ordnen, vernachlässigte nur einmal den Sechser-Raum als Doué einschieben konnte.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 3: Der gebürtige Münchner aus der eigenen Jugend bildete mit Kimmich das Mittelfeld-Zentrum, sollte die Kreise von Vitinha einschränken. Half immer wieder, Löcher zu stopfen und Bälle zu erobern. Super fleißig.

MICHAEL OLISE – NOTE 3: Der Rechtsaußen, gegen Flamengo mit einem schlechteren Tag, verlor gegen PSG gleich zu Beginn einen Ball vor dem Strafraum, der Schuss ging vorbei. Feine Einzelleistung samt Rechtsschuss – gehalten (27.), verzog mit rechts knapp drüber (65.). Machte viel Dampf, ohne Ertrag.

Kane verlor vor dem 0:1 in der Vorwärtsbewegung den Ball

KINGSLEY COMAN – NOTE 3: Der Flügelspieler, von Ehrenpräsident Uli Hoeneß erneut speziell gelobt, hatte meist nicht das Tempo seiner Gegenspieler, dribbelte sich jedoch einige Mal über seine linke Seite durch und flankte stark. Nach 80 Minuten erschöpft raus.

JAMAL MUSIALA – OHNE NOTE: Konnte erstmals bei der Klub-WM und – endlich - erstmals seit seiner Muskelverletzung vor drei Monaten von Beginn an auflaufen, Auf der Zehnerposition mit guten Ansätzen und Pässen, doch das war alles einerlei und unwichtig. Verletzte sich kurz vor der Pause schwerwiegend am linken Knöchel. Eine Horror-Szene für ihn und ein Schock für seine Mitspieler.

HARRY KANE – NOTE 4: Der Bundesliga-Torschützenkönig, bisher drei Treffer in den USA, holte sich viele Bälle im Mittelfeld, arbeitet nach hinten mit und schlug Pässe als Spielverlagerung auf die Außen. Setzte einen Kopfball nach Coman-Flanke drüber (38.), der hätte genauer kommen können. Vor dem 0:1 verlor er den Ball in der Vorwärtsbewegung. Köpfte zum 1:1 ein – wieder Abseits.

SACHA BOEY – NOTE 3: Kam nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Stanisic rein (34.), rückte jedoch auf die Rechtsverteidiger-Position. Der Franzose fügte sich gleich mit einer gefährlichen Offensivflanke ein. In der Rückwärtsbewegung gegen Kvaratskhelia mit Schwierigkeiten, aber bissig und zweikampfstark. Musste in der 88. Minute wieder runter.

Müller holt Elfmeter raus – wird aber zurückgenommen

SERGE GNABRY – NOTE 4: Kam zur zweiten Halbzeit anstelle des so schlimm verletzten Musiala, rückte auf dessen Zehner-Position. Versuchte sofort mit vielen Laufwegen präsent zu sein, setzte seine Mitspieler gut ein. Hatten dann nicht mehr so viele Aktionen.

LEON GORETZKA – NOTE 3: Kam für Pavlovic (80.), rückte jedoch auf dessen Position im zentralen Mittelfeld. Warf sich rein, versuchte mit seinem Körper eine starke physische Komponente ins Spiel zu bringen. Gleich hart attackiert – mit gestrecktem Bein – von Pacho, der Rot sah.

THOMAS MÜLLER – NOTE 3, KARRIERENOTE 1: Bayerns Urgestein und Rekordspieler mit seinem 756. – und letzten Pflichtspiel (250 Tore). Ersetzte ab der 80. Minute Linksaußen Coman, rückte jedoch ins Sturmzentrum. Bekam in seiner letzten Szene im Bayern-Trikot nach einem Offensivkopfball einen Elfmeter, der wieder zurückgenommen wurde. Servus, Thomas!

RAPHAEL GUERREIRO – OHNE NOTE: Kam in der Schlussphase für den erschöpften Boey, der also ein- und wieder ausgewechselt wurde (88.). Sollte die rechte Seite bei Kontern absichern.