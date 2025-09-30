Noten zum FC Bayern gegen Paphos: Olise erneut sehr effizient, Jackson feiert Tor-Premiere

Der FC Bayern gewinnt gegen den FC Paphos mit 5:1. So hat der AZ-Reporter die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gesehen. Die Münchner in der Einzelkritik.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Der FC Bayern gewinnt deutlich mit 5:1 beim FC Pafos.

Der FC Bayern bestätigt seine Topform und gewinnt in der Champions League souverän mit 5:1 bei Außenseiter FC Paphos. Die Einzelkritik der AZ.

MANUEL NEUER – NOTE 3: Der Kapitän in seinem 152. Champions-League-Spiel, Neuer zog mit Karim Benzema gleich und rückte in die Top-5 der ewigen Rangliste vor. Kaum beschäftigt, bei Orsics Tor zum 4:1 in den Winkel ohne jede Abwehrchance (45.).

KONRAD LAIMER – NOTE 3: Hinten rechts eine Bank. Der Österreicher erneut mit einer soliden Vorstellung.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Umsichtiger Abwehrchef. Bayern kämpft um eine Verlängerung mit dem Franzosen. Leistungsträger.

MINJAE KIM – NOTE 4: Der Südkoreaner erhielt Spielpraxis, Jonathan Tah blieb auf der Ersatzbank. Lange Zeit kaum gefordert, dann fehlerhaft: Vor dem 4:1 spielte er den entscheidenden Fehlpass.

Guerreiro trifft nach schönem Doppelpass mit Jackson

RAPHAEL GUERREIRO – NOTE 2: Etwas überraschend in der Startelf, der Portugiese verteidigte hinten links. Und Guerreiro traf zum 2:0 nach schönem Doppelpass mit Jackson (20.).

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Nach seiner Erkältung wieder fit, er löste Tom Bischof in der Anfangsformation ab und ordnete das Spiel als Sechser. Gute Leistung, kurz nach der Halbzeit ließ er eine Kopfballchance ungenutzt.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 3: Einer der fleißigsten Bayern-Spieler auf der Wiesn und nun wieder in der Startelf. Agil, laufstark – so kennt man ihn.

MICHAEL OLISE – NOTE 1: Erneut ein sehr effizienter Auftritt des Franzosen. Olise spielte Kane vor dem 1:0 frei, herrlich. Auch am 2:0 und 3:0 war er beteiligt. Weltklasse. Hätte das 5:1 erzielen können, scheiterte am Keeper (49.). Krönte seine Leistung später mit dem Schuss unter die Latte zum 5:1 (68.).

NICOLAS JACKSON – NOTE 2: Bayerns Neuzugang erhielt eine Chance in der Startelf, Serge Gnabry saß zunächst auf der Bank. Und Jackson nutzte sie. Er bereitete Guerreiros 2:0 perfekt vor. Dann traf er mit einem Flachschuss zum 3:0 (31.), sein erstes Bayern-Tor.

Kane trifft erneut mit Doppelpack für den FC Bayern

LUIS DÍAZ – NOTE 3: Der formstarke Kolumbianer begann gut: Sein Fernschuss nach hübschem Solo wurde gehalten (7.). Danach ordentlich, nicht ganz so auffällig.

HARRY KANE – NOTE 2: Bayerns Tormaschine hatte zunächst Pech: Kane scheiterte per Fallrückzieher am Pfosten (9.). Dann traf er: Nach Olises Pass schob er überlegt ins linke Eck zum 1:0 ein (15.). Und Kane ließ auch noch das 4:0 folgen, er traf nach tollem Solo (34.).

SERGE GNABRY – NOTE 3: Der Offensivstar kam zur zweiten Halbzeit für Díaz ins Spiel. Traf den Pfosten (90.). .

SACHA BOEY – NOTE 3: Der Rechtsverteidiger kam für Kane in die Partie (64.). Ohne grobe Fehler. Wird immer zuverlässiger.

LENNART KARL, JONATHAN TAH und TOM BISCHOF – OHNE NOTE: Kamen zu spät für eine Bewertung.