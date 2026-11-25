Der FC Bayern verliert in der Champions League in Lille mit 1:2. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Sollte mal der Physio ausfallen: Konrad Laimer könnte sicher auch Lendenwirbel einrenken. Beim 1:2 in Lille spielt er Mittelstürmer, was sonst. Eigentlich hatte man Bayerns Mister Überall eher als Rechtsaußen erwartet, doch Bayern-Coach Vincent Kompany schickte den Österreicher auf die Neun. Einmal hätte er sogar fast geknipst. Die Bayern in der Einzelkritik:

Solide Vorstellung von Ito

Jonas Urbig - Note 2: Erstmals nach 23 Minuten gefordert – und wie! Ist aber voll da und vereitelt entschlossen die erste große Möglichkeit der Hausherren. Chancenlos beim 1:1 (62.) und 1:2 (65.).

Hiroki Ito - Note 3: Für den Japaner ist es erst der zweite Startelf-Einsatz in dieser Saison. Solide Vorstellung.

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Min-Jae Kim - Note 3: Bekommt den Vorzug vor Jonathan Tah. Lässt sich gegen lange mäßig gefährliche Gastgeber nichts zuschulden kommen.

Dayot Upamecano - Note 3: Der neue Torjäger der Bayern! Nickt die Ecke von Ito per Kopf zum 1:0 ein (14.). Schon sein vierter Saisontreffer. Hat Glück, dass Lilles Ausgleichstreffer nach seiner missglückten Kopfball-Rückgabe annulliert wird. Verliert vor dem 1:1 Gegenspieler Ueda aus den Augen.

Traf für den FC Bayern zum 1:0 gegen Lille: Dayot Upamecano. © IMAGO

Pavlovic mit kuriosem Eigentor

Josip Stanisic - Note 3: Versteht sich offensiv ganz gut mit seinem Vordermann Lennart Karl, auch wenn diese rechte Seite insgesamt schon mal torgefährlicher war.

Joshua Kimmich - Note 3: Einer der wenigen Nicht-Abwehrspieler bei Bayern, der heute auf seiner angestammten Position spielen darf. Fast ein wenig im Schatten von Bischof. Wird vor Lilles vermeintlichem Ausgleich folgenreich gefoult: doch kein Tor!

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Aleksandar Pavlovic - Note 3: Geht als Spielmacher ins Match: keine schlechte Idee. Hat nach 14 Minuten aus der Distanz die erste Chance – die folgende Ecke führt zum 1:0. Nach 28 Minuten der nächste Abschluss – wieder pariert der Keeper. Könnte sein, dass er öfter den Zehner gibt. Fabriziert das denkbar unglücklichste Eigentor zum 1:2 (66.).

Traf auf kuriose Art und Weise ins eigene Tor: Aleksandar Pavlovic. © IMAGO

Bischof mit starker Vorstellung

Nathaniel Brown - Note 3: Vorne links auch nicht schlechter als hinten links - dachte man. Ist dann auch so. Hat nach der Laimer-Chance fast das 2:0 auf dem Fuß - verpasst.

Tom Bischof - Note 2: Neben Kimmich die eine Hälfte der Doppel-Sechs. Hat das mit dem Spiel-kontrollieren und den Tempowechseln schon gut drauf. Starke Vorstellung.

Konrad Laimer - Note 3: Bayerns Mister Überall gibt heute mal den Rechtsaußen – dachte man. Dann läuft er jedoch vorne mittig herum, warum auch nicht? Sollte bei Bayern mal der Physiotherapeut ausfallen, könnte Laimer auch sicher Lendenwirbel einrenken. Rennt als ganz falsche Neun allein aufs Tor zu, doch sein Lupfer bleibt am Brustkorb des Keepers hängen (26.). Markiert unnötigerweise den sterbenden Schwan nach einem bösen Blick von Alexsandro. Sieht Sekunden später gelb – nach Foul an Alexsandro (53.). Rückt später wieder nach hinten rechts.

Gab in Lille den Mittelstürmer: Konrad Laimer. © IMAGO

Karl hatte keine einzige Szene

Lennart Karl - Note 4: Gibt nicht nur eine falsche, sondern mit seinen 1,68m auch eine recht kurz geratene Neun – dachte man. Kommt aber doch über rechts. Die erste Flanke in den Strafraum segelt über ihn hinweg (4.), so wie auch das Spiel an ihm vorbei läuft. Hat keine einzige Szene. Wo ist bloß dieser nassforsche Bursche vom Vorjahr abgeblieben?

Jamal Musiala - Note 3: Kommt für die letzte Viertelstunde, was die Statik des Bayern-Spiels wieder auf ‘normal’ dreht. Bleibt ohne Einfluss aufs Spiel.

Luis Diaz - Note 3: Bleibt bei seinem Comeback ohne nennenswerte Szene.

Kamen gegen Lille von der Bank: Jamal Musiala (links) und Luis Díaz. © IMAGO

Codjo-Evora mit Königsklassen-Debüt

Tim Binder - Note 3: Von Liga vier in die Champions League! Versucht auf Rechtsaußen einiges, ohne Erfolg.

Noah Codjo-Evora - Note 3: Noch ein Königsklassen-Debüt: ein 19-Jähriger, ebenfalls aus dem Regionalliga-Team. Soll mit seinen 1,94 Metern für Gefahr sorgen.

Jonathan Tah kam zu spät für eine Bewertung.