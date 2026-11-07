Noten zum FC Bayern gegen Mainz: Karl überzeugt erneut, Torschütze Kimmich wirkte kurz angefasst

Der FC Bayern gewinnt gegen Mainz 05 mit 2:1. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Aaron Danks in der Einzelkritik.

Auch wenn Harry Kane seit der Auszeichnung mit dem Ballon d'Or nicht mehr trifft und obwohl Michael Olise diesmal keine Zaubertricks im Repertoire hatte, siegten die Bayern am neunten Spieltag bei FSV Mainz 05 souverän mit 2:1. Der Gegentreffer durch Tietz fiel erst in der letzten Minute der Nachspielzeit (90.+3.). Die Torschützen der Münchner: Joshua Kimmich und wie schon am Dienstag bei Atlético Madrid (2:0) Lennart Karl.

Und das als Gast beim Angstgegner der letzten Jahre: Vier der letzten sechs Auswärtsspiele bei den Rheinhessen haben die Bayern verloren, an diesem Samstagnachmittag dominierten die Bayern. Allerdings war der Tabellenführer im Glück, dass der Mainzer Lee kurz vor der Pause minimal im Abseits stand und der Treffer zum 1:1 vom VAR wieder einkassiert wurde. In der Aktion verletzte sich Torhüter Manuel Neuer und musste verletzt (wieder der rechte Fuß).

Nun geht es in die zweite Länderspielpause der Saison. Erst in 13 Tagen treten die Bayern wieder an, dann im Heimspiel (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln.

DIE NOTEN:

MANUEL NEUER – NOTE 3: Wurde mit seinem Einsatz in Mainz zum ältesten Bundesliga-Spieler des FC Bayern mit 40 Jahren und 225 Tagen. Er löste Bernd Dreher (60) ab, der bei seinem letzten Bundesliga-Einsatz für die Münchner 40 Jahre und 198 Tage alt war. Und dann das: Segelte wegen der Kopfballverlängerung von Tah am Ball vorbei – aber im Glück. Das Tor wurde vom VAR aberkannt. Im Pech: Verletzte sich bei der Aktion am rechten Fuß, wurde ausgewechselt.

JONAS URBIG – NOTE 3: Kam kurz vor der Pause für den am Fuß verletzten Neuern ins Tor – ein Kaltstart für den Stellvertreter und Thronfolger. Immer auf der Höhe, auch bei Anspielen in den Fuß. Musste jedoch kaum Schüsse parieren, beim 1:2 machtlos.

Laimer Vorbild an Einsatz und Laufbereitschaft

KONRAD LAIMER – NOTE 2: Die österreichische Arbeitsbiene, neuerdings Torjäger, versuchte sich über die rechte Seite oft in Doppelpässen mit Olise. Klappte aber nicht so ganz, obwohl fast alles über die rechte Außenbahn lief. Dennoch ein Vorbild an Einsatz und Laufbereitschaft.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 2: Die Konstante in der Abwehr, in Weltklasse-Form wie zuletzt bei Atlético bewiesen. Auch in Mainz mit Ausflügen nach vorne, köpfte eine Flanke aus guter Position in die Arme von 05-Torwart Zentner und an die Latte (86.). Ist nun seit 53 Bundesliga-Spielen unbesiegt – die drittlängste Serie eines Spielers in der Bundesliga-Historie.

JONATHAN TAH – NOTE 3: Erhielt wie am Dienstag in Madrid den Vorzug in der Innenverteidigung vor Min-jae Kim. Hatte es meist mit dem bulligen Becker zu tun, brachte immer wieder einen Fuß dazwischen, verlor jedoch in der Nachspielzeit das Kopfballduell mit Tietz – 1:2.

JOSIP STANISIC – NOTE 3: Schuftete zunächst auf der linken Abwehrseite gegen Caci, stand defensiv meist stabil und sicher. In der Vorwärtsbewegung nicht so gefährlich wie sonst Davies, vergab in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit links das mögliche 2:0. In der 67. Minute ausgewechselt.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Der Mittelfeld-Chef als Antreiber, Spielgestalter und Torschütze. Hämmerte den Ball aus Metern zentral unter die Latte – sein erster Saisontreffer und das erste Tor seit dem Tod seines Vaters. Wirkte kurz angefasst beim Jubel.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 3: Zuletzt angeschlagen rückte der gebürtige Münchner wieder auf die Sechser-Position. Schuftete wie stets für zwei, mit immensem Laufpensum und großer Sicherheit in seinen Pässen, hatte aber auch anfangs ein paar Stockfehler.

Karl trifft erneut

MICHAEL OLISE – NOTE 4: Der Rechtsaußen hatte es meist mit Mainz-Kapitän Widmer zu tun. Die erste Halbzeit war nicht wirklich aus der Kategorie Showtime, nach der Pause mit einigen Szenen – jedoch ohne den großen Wow-Effekt. Reist nun zur französischen Nationalelf mit Trainer Zinedine Zidane.

LENNART KARL – NOTE 2: Der 18-Jährige, mit Tor bei Atlético und ansteigender Form, agierte als Zehner. Zu wenig egoistisch als er am Strafraum nochmal ablegen wollte. Setzte Kane mit feinem Steckpass in Szene und traf dann mit rechts zum 2:0 (57.) - sein dritter Pflichtspieltreffer in dieser Saison. Hatte nach 67 Minuten Dienstschluss.

NATHANIEL BROWN – NOTE 4: Weil Alphonso Davies aus Gründen der Belastungssteuerung (zunächst) geschont wurde, begann der Sommer-Neuzugang als Linksaußen. Verpasste bei einer Volleyabnahme das 2:0 (17.). Insgesamt nicht so sehr im Spiel, auch nicht als Rechtsaußen nach der Karl-Auswechslungen.

Kane ohne Tor aber mit zwei Assists

HARRY KANE – NOTE 4: Drittes Spiel als amtierender Weltfußballer – bekam von den Gastgebern vorab einen Blumenstrauß und einen edlen Tropfen in Flaschenform überreicht. Blieb aber wieder ohne Tor. Legte easy ab zu Kimmich vor dessen 1:0 und clever ab zu Karl, der zum 2:0 traf. Vergab jedoch frei vor Zentner (38.) - ungewöhnlich und nicht Weltfußballer-like.

TOM BISCHOF – NOTE 3: Kam in der 67. Minute rein und rückte – Überraschung von Interimstrainer Aaron Danks – auf die Linksverteidiger-Position. Hatte gleich einen Patzer im Repertoire, fand danach jedoch in die Partie und durfte in den letzten Minuten auf seiner Lieblingsposition (Sechser) die Bälle verteilen.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Ebenfalls in der 67. Minute ins Spiel gekommen. Agierte wie bei Atlético als Linksaußen. Der Kanadier hatte laut Danks ein paar muskuläre Probleme unter der Woche, daher wurde seine Einsatzzeit gedrosselt. Ballerte mit links an den Pfosten (85.).

SACHA BOEY – OHNE NOTE: Kurzeinsatz für den Franzosen aber der 86. Minute, verteidigte hinten rechts für Laimer.

HIROKI ITO – OHNE NOTE: Ebenfalls noch ein Kurzeinsatz (86.) für den Japaner, der auf die linke Abwehrseite rückte.