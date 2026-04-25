Der FC Bayern gewinnt in einem irren Spiel gegen Mainz 05 mit 4:3. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Eine erste Halbzeit zum Vergessen, eine zweite Halbzeit im Zeichen der Aufholjagd. Der Samstagnachmittag im frühsommerlichen Mainz hatte für den neuen Meister FC Bayern etwas von beidem. Insofern war es ein echter, ernsthafter Test drei Tahe vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League auswärts bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr).

Kane trifft zum 4:3 für den FC Bayern

Mit 0:3 lag die durch die Stammspieler Laimer, Pavlovic und Díaz verstärkte B-Elf, angeführt von Leon Goretzka als Kapitän, mit Jonas Urbig im Tor und Youngster Bara Ndiaye im Mittelfeld zurück – zuletzt passierte das in dieser Höhe am 12. Februar 2022 in Bochum (1:4). Zur zweiten Halbzeit brachte der unzufriedene Trainer Vincent Kompany Michael Olise und Harry Kane, später noch die A-Team-Spieler Jamal Musiala, Josip Stanisic und Jonathan Tah.

Und auch ohne Vize-Kapitän Kimmich (wie Upamecano zur Schonung nicht mitgereist) drehten die Münchner die Partie phänomenal. Nicolas Jackson, Michael Olise, Jamal Musiala und Harry Kane machten aus dem 0:3 ab der 53. Minute ein 4:3. Diese Bayern, also das A-Team, sind zu gut für die Bundesliga. Und bereit für PSG. Die AZ-Einzelkritik:

Glänzte gegen Mainz als Vorbereitet: Konrad Laimer. © IMAGO

Laimer startet als Rechtsverteidiger gegen Mainz

JONAS URBIG - NOTE 3: Wie gegen Stuttgart anstelle von Neuer im Tor. Der Kronprinz im Pink-Panther-Outfit klärte – wie sonst sein Vorbild und Mentor - einen weiten Schlag der Mainzer per Kopf Richtung Mittellinie. Machtlos bei Kohrs Knaller zum 0:1 und Nebels Abstauber zum 0:2. Hielt in der 20. Minute bei zwei Mainzer Schuss-Versuchen ganz stark. Auch vor dem 0:3 mit starker Flugshow, aber dann im Stich gelassen.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Diesmal von Beginn an nicht als Links-, sondern als Rechtsverteidiger unterwegs. Der österreichische Allrounder ließ allerdings in der Rückwärtsbewegung zu viel zu, schaltete bei den Mainzer Umschaltmomenten zu langsam. Pluspunkt: Die Flanke zu Jacksons 1:3. Nächster Assistpunkt vor Olises 2:3.

MIN-JAE KIM - NOTE 4: Der Südkoreaner in der Innenverteidigung kam nicht richtig in die Gänge und in die Zweikämpfe. Zu lasch, zu wenig konsequent. Auch bei den zweiten Bällen nicht reaktionsschnell genug. Steigerte sich etwas, wurde nach der Pause ein wenig sicherer.

Davies verlor einige Bälle

HIROKI ITO - NOTE 4: Oft zu behäbig und zögerlich als linker Innenverteidiger in der Rückwärtsbewegung. Kam auch beim 0:2 durch Nebel zu spät. Auch im Spiel nach vorne zu statisch und ohne Drive.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 5: Bayerns schnellster Profi durfte erneut auf der linken Abwehrseite Spielpraxis sammeln. Der Kanadier agierte allerdings auch im Schongang, verlor in Zweikämpfen einige Bälle. Bewies, im negativen Sinne, warum es für ihn nach den vielen Verletzungspausen noch nicht für die A-Elf momentan reicht. In der 57. Minute ausgewechselt.

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 5: Die Münchner Ballverteilungsmaschine im Zentrum diesmal mit seinen 21 Jahren als Mentor für den jungen und unerfahrenen Nebenmann Ndiaye. Doch Pavlovic agierte ohne seinen Nebenmann, den Vize-Kapitän Kimmich, zu fahrig und ineffektiv. Auch seine Standards zündeten nicht. Zur Pause raus – Schonung für Paris.

Gab sein Startelfdebüt für den FC Bayern: Bara Ndiaye. © IMAGO

Ndiaye gibt gegen Mainz sein Startelf-Debüt

BARA NDIAYE - NOTE 3: Der 18-jährige Youngster mit seinem Startelf-Debüt, hatte zuvor bereits zwei Kurzeinsätze als Joker. Der Senegalese entstammt der Jugendakademie der Gambinos Stars in Gambia, ist bis Saisonende ausgeliehen. Machte seine Sache ordentlich, natürlich fehlen ihm noch Übersicht und Selbstverständnis bei den "Großen". Biss sich voller Hingabe bis zur Auswechslung (77.) durch die körperlich fordernde Partie.

LEON GORETZKA - NOTE 4: Schöne Ehre für den nach acht Jahren am Saisonende scheidenden Mittelfeldspieler: Er lief als Kapitän auf, da Neuer und Tah zunächst auf der Bank saßen und Kimmich aus Gründen der Belastungssteuerung zu Hause geblieben war. Bemühte sich, auf der Zehner-Position anstelle von Musiala Gefahr auszustrahlen – gelang nicht. Nach der Auswechslung von Pavlovic wieder Sechser.

LUIS DÍAZ - NOTE 5: Der Wirbelwind aus Kolumbien war der dritte Mann der fürs PSG-Spiel vorgesehenen Aufstellung. Verzettelte sich einige Male in den Offensivdribblings, kurbelte nach dem 0:2-Rückstand immerhin einige Angriffe über die Mitte an. Vergebliche Liebesmühe – zur Pause raus (Schonung).

Führte den FC Bayern zunächst als Kapitän auf den Platz: Leon Goretzka. © IMAGO

Jackson verkürzt per Direktabnahme

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 5: Nächste Startelf-Berufung, wieder als Rechtsaußen. Der Linksfuß vertrat Olise zunächst würdig, versuchte es gleich mal mit einem Torschuss per Hacke. Ansonsten fleißig, aber viel zu harmlos mit seinen Chipbällen in die Spitze. Unauffällig, ohne Power. In der 57. Minute ersetzt

NICOLAS JACKSON - NOTE 3: Der Mittelstürmer, zuletzt in der Bundesliga der Mittelstürmer-Backup für Harry Kane, versuchte sich als Ersatz. Anders als zuletzt mit weniger Zug zum Tor, verkürzte per Direktabnahme auf 1:3 (53.) - sein siebter Ligatreffer. So konnte der Leih-Stürmer vom FC Chelsea ein bisschen Eigenwerbung betreiben.

MICHAEL OLISE - NOTE 1: Kam zur zweiten Halbzeit für Díaz. Über den rechten Flügel sofort präsent, seine Flanken und Chipbälle in die Spitze fanden zunächst keine Abnehmer. Dann haute er den Ball mit links einfach selbst in den Winkel (73.) - Weltklasse, sein 13. Ligatreffer der Saison.

Traf zum 3:3 für den FC Bayern gegen Mainz 05: Jamal Musiala. © IMAGO

Musiala wird als Matchwinner gefeiert

HARRY KANE - NOTE 2: Der Bundesliga-Torschützenkönig kam erst nach der Pause, um sein Torekonto nach oben zu schrauben. Übernahm von Goretzka die Kapitänsbinde, bildete mit Jackson eine Doppelspitze. War zur Stelle, als er gebraucht wurde: Staubte den Musiala-Schuss zum 4:3 ab, sein 33. Ligatreffer, sein 53. insgesamt im 45. Pflichtspiel.

JAMAL MUSIALA - NOTE 1: Kam in der 57. Minute für Guerreiro als Offensiv-Hoffnungsträger. Bis auf die Tribüne konnte man sein wachsendes Vertrauen in seinen Körper und seine Spielweise spüren. Flüssige Bewegungen, gute Ablagen. Eine Bereicherung. Traf zum 3:3, seinen Schuss staubte Kane zum 4:3 ab. Wurde von den Mitspielern als Matchwinner gefeiert.

JOSIP STANISIC - NOTE 2: Der gebürtige Münchner durfte ab der 57. Minute auch ran und ersetzte Davies in einem Eins-zu-Eins-Tausch auf der linken Abwehrseite. Gehörte zum Team, das den Rückstand erfolgreich drehte.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Bayerns Abwehrchef hatte zunächst Pause, kam dann in der 76. Minute für den erschöpften Ndiaye. Riss sofort das Kommando in der Defensiv-Zentrale an sich. Ohne Fehl und Tadel.