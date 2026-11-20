Der FC Bayern kommt gegen den 1. FC Köln nicht über ein 1:1 hinaus. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

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Der FC Bayern trennt sich von Köln nur 1:1.

Empfindlicher Rückschlag für den FC Bayern: Die Münchner spielen gegen Köln nur 1:1, Harry Kane und Michael Olise müssen verletzt raus.

Die Einzelkritik der AZ.

JONAS URBIG – NOTE 2: Bayerns Nummer zwei vertrat den verletzten Manuel Neuer, der im Urlaub in Brasilien weilt. Gegen den Ex-Klub früh erwischt: Torschütze Moore dribbelte Urbig aus und schob aus kurzer Distanz zum 0:1 ein (12.). Danach aber stark gegen Moore (51.) und sensationell gegen El Mala und Maina (57.). Zwei Weltklasse-Paraden, Urbigs Neuer-Moment.

KONRAD LAIMER – NOTE 4: Hinten rechts in der Viererkette gefragt, besonders als Tempomacher nach vorne. Beim 0:1 viel zu weit aufgerückt, es gab ein Missverständnis mit Olise. Kann es besser.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 4: Bayerns Abwehrchef sah nicht gut aus, als El Mala an ihm vorbeisprintete (11.), Tah konnte noch klären. Auch danach nicht immer mit dem richtigen Zugriff, lieferte sich rassige Duelle mit El Mala.

JONATHAN TAH – NOTE 4: Holte zwei Siege mit der deutschen Nationalmannschaft, kehrte selbstbewusst an die Säbener Straße zurück. Vor dem 0:1 zu zögerlich gegen El Mala, sonst weitgehend solide.

JOSIP STANISIC – NOTE 3: Der kroatische Nationalspieler verteidigte auf der linken Seite. War nicht so offensiv unterwegs wie Laimer gegenüber. Ordentliche Leistung.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 5: Führte die Mannschaft wie im DFB-Team als Kapitän aufs Feld. Vor dem 0:1 ließ er gleich dreimal den Gegenspieler in seinem Rücken weglaufen. Insgesamt schwach.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 4: Kimmichs Partner im Mittelfeld probierte es mit einem Verzweiflungsschuss – deutlich über das Tor (34.). Unauffällig. Schoss knapp vorbei (76.).

MICHAEL OLISE– NOTE 4: Vor dem 0:1 mit dem Fehlpass, danach mit guten und weniger guten Szenen. Zur Halbzeit angeschlagen raus.

LENNART KARL – NOTE 5: Bei der Nationalmannschaft nur Edeljoker, nun bekam er von Trainer-Rückkehrer Vincent Kompany die Chance in der Startelf. Auf der Zehnerposition. Blass in der ersten Halbzeit, konnte sich nicht durchsetzen. Es wurde kaum besser. Vergab eine Riesenchance, schoss links am Tor vorbei (54.).

NATHANIEL BROWN – NOTE 3: Aufgrund der Personalnot in der Offensive spielte der Linksfuß als linker Außenstürmer. Und das zahlte sich aus: Traf aus 20 Metern ins rechte Eck zum 1:1 (37.). Noch einer der Besseren. Schoss über das Tor, das wäre das 2:1 gewesen (70.).

HARRY KANE – OHNE NOTE: Ganz bitterer Abend für den Engländer. Bekam früh einen Schlag auf das linke Sprunggelenk und musste in der 20. Minute ausgewechselt werden. Bayern spielte ohne echten Stürmer weiter.

TOM BISCHOF – NOTE 3: Kam für Kane rein (20.), wirbelte in der Offensive mit. Spielte den kurzen Pass vor Browns 1:1. Belebendes Element.

TIM BINDER – NOTE 4: Der 19-Jährige wurde zur zweiten Halbzeit für Olise eingewechselt. Kaum zu sehen, ohne Impulse.

JAMAL MUSIALA – NOTE 4: Comeback nach Muskelfaserriss. Er kam für Laimer ins Spiel und blieb ohne großen Einfluss. Geblockt (80.).

MINJAE KIM – OHNE NOTE: Für Upamecano eingewechselt (74.). Meist solide.

NOAH CODJO-EVORA kam zu spät für eine Bewertung.