Noten zum FC Bayern gegen Hoffenheim: Lewandowski mit dem nächsten Rekord, Hernández frustriert

Der FC Bayern trennt sich von der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:1. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München – Tabellenführer FC Bayern verschwendete zu viele dicke Chancen, hatte Pech mit drei wegen Abseits aberkannten Treffern und kam so bei der TSG Hoffenheim nur zu einem 1:1. Borussia Dortmund kann mit einem Erfolg am Sonntag gegen Bielefeld auf sieben Punkte (bei einem Spiel weniger) herankommen.

Vor 25.600 Zuschauern in der "Pre Zero" Arena entwickelte sich ein intensiver und attraktiver Schlagabtausch. Nach der Hoffenheimer Führung durch Christoph Baumgartner (32.) konnte Toptorjäger Robert Lewandowski in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke von Joshua Kimmich per Kopf ausgleichen – nicht nur sein 29. Saisontreffer, sondern auch ein neuerlicher Rekord: seit 17. Auswärtstor der laufenden Saison. Stellte damit die Bundesliga-Bestmarke von Timo Werner (2019/20) und Jupp Heynckes (1973/74) ein.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) treten die Bayern in der Bundesliga gegen Union Berlin an. Der FC Bayern in der Einzelkritik:

Neuer als starker Rückhalt - Hernández kämpft sich durch

MANUEL NEUER – NOTE 2: Nach seinem gelungenen Comeback gegen Salzburg hielt der Nationaltorhüter gleich stark gegen Kramaric' Schuss aus kurzer Distanz. Fast überlistet von Stillers Bogenlampe (26.), tatsächlich überlistet von Baumgartner, der gegen seine Laufrichtung in die lange Ecke traf. Der Kapitän auch gegen Bruun Larsen auf dem Posten mit gutem Reflex (79.).

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Agierte rechts hinten in einer Dreierkette, brachte immer wieder einen Fuß oder seinen Kopf rechtzeitig in Pässe oder Schussbahn der Gastgeber. Über des Franzosen rechte Abwehrseite fiel allerdings die Hoffenheimer Führung nach Raums Flanke. In der zweiten Hälfte hatte er Bebou gut im Griff.

NIKLAS SÜLE – NOTE 2: Der künftige BVB-Profi (ab Sommer) ist derzeit mit Abstand Bayerns Bester in der Defensive. Der Chef der Dreierkette hat stets den niedrigsten Puls, wurde beim Gegentor allerdings auch übertölpelt. Schaltete sich viel nach vorne ein: Der erste Offensivkopfball war zu zentral gesetzt (35.), beim zweiten war er im Abseits (39.).

LUCAS HERNÁNDEZ – NOTE 5: Als linker Part der Dreierkette gleich zu Beginn mit Ballverlust gegen Rutter. Beim 0:1 überrascht von Baumgartner, der in seinem Rücken auftauchte und traf. Wirkte gegen Ende der ersten Halbzeit angeschlagen. Weil er das Tempo und die Zweikampfhärte nicht mehr hatte, schien er frustriert und holte sich eine Gelbe Karte ab. Hielt aber durch.

Kimmich mit nächstem Assist - Gnabry unglücklich

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Der Mittelfeld-Chef und Sechser im Maschinenraum des Spiels. Wertvoller Antreiber und Assistent. Gute Chipbälle in die Spitze, wie auf Gnabry vor Müllers Abseitstor und auf Müller selbst als dieser erneut traf – und wieder im Abseits war (42.). Top: Kimmichs Ecke auf Lewandowskis Kopf zum 1:1.

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Laut Nagelsmann mit "riesengroßer Bedeutung für Bayern". Der Nebenmann von Kimmich im zentralen Mittelfeld absolvierte sein 50. Bundesliga-Spiel, diese Marke hat bei den Bayern noch nie ein 19-Jähriger geknackt. Sehr ballsicher, ruhiger Aufbau, gutes Passspiel. Nach 81 laufintensiven Minuten runtergenommen.

SERGE GNABRY – NOTE 4: Gegen Salzburg zur Pause als Vorsichtsmaßnahme ausgewechselt, musste unter der Woche wegen muskulärer Probleme kürzertreten. Der Flügelstürmer mit fescher Direktabnahme – gehalten (9.). Machte immer wieder Tempo über die rechte Seite mit guten Tempoläufen und Flanken. Das großer Aber: Als er alleine aufs TSG-Tor zulief, traf er nur den Pfosten.

KINGSLEY COMAN – NOTE 4: Zuletzt mit muskulären Problemen. Dennoch von Beginn weg sehr fix unterwegs, mit guten Flanken auf Gnabry oder Müller im Zentrum. Der Flügelstürmer, gegen Salzburg mit Monstergrätsche im eigenen Strafraum, arbeitete erneut viel nach hinten. Nach vorne fehlte ihm die Präzision, teils schwache Abspiele.

Sané bemüht - Lewandowski mit nächstem Rekord

LEROY SANÉ – NOTE 3: Beim 7:1 gegen Salzburg wieder in der Spur, glänzte mit drei Scorerpunkten. Im Kraichgau mit einem Linksfuß-Schlenzer, der jedoch um einiges am Tor vorbeiflog. Seinen Rechtsschuss holte Baumann mit starker Parade aus dem kurzen Eck (55.). Sehr aktiv als flexibler Achter bzw. Zehner, ständig gefährlich.

THOMAS MÜLLER – NOTE 4: Gegen Salzburg mit zwei Treffern, in Hoffenheim Pechvogel der ersten Halbzeit. Erst entschärfte TSG-Keeper Baumann seinen Versuch gerade noch so auf der Linie (15.), seine beiden Treffer (27./42.) wurden wegen Abseits abgepfiffen. Unglaublich. Der Unermüdliche im Pech, auch bei seiner Mega-Chance (69.), die auf der Linie geklärt wurde.

ROBERT LEWANDOWSKI – NOTE 2: Der Fifa-Weltfußballer glänzte gegen Salzburg mit einem Hattrick innerhalb von nur 23 Minuten von Anpfiff weg. Wollte auch in Hoffenheim Geschichte schreiben. Tat er auch. Per Kopf. Sein 1:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war seit 17. Auswärtstor der laufenden Saison (insgesamt nun 29). Stellte damit den Bundesliga-Rekord von Timo Werner (2019/20) und Jupp Heynckes (1973/74) ein.

ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING – OHNE NOTE: Löste in der 82. Minute Müller ab, agierte als zweite Spitze. Der kamerunische Nationalspieler hatte sofort eine große Kopfballchance, kam nicht richtig hinter den Ball - vorbei.

MARCEL SABITZER – OHNE NOTE: Verlor mit RB Leipzig in neun Spielen (sechs Siege) noch nie gegen die TSG, erzielte dabei drei Tore. Der Österreicher kam in der 82. Minute für Musiala und führte sich gleich mit der fast perfekten Flanke auf Choupo-Moting ein.