Noten zum FC Bayern gegen Heidenheim: Starker Auftritt von hellwachem Stanisic, Olise krönt sein Jahr
Weihnachten kann kommen! Der FC Bayern gewinnt das letzte Spiel des Jahres mit 4:0 beim 1. FC Heidenheim und geht als souveräner Tabellenführer der Bundesliga mit neun Punkten Vorsprung in die Winterpause.
Die Einzelkritik der AZ.
JONAS URBIG – NOTE 2: Der junge Keeper vertrat Manuel Neuer, der wegen eines Muskelfaserrisses passen musste. Wie gewohnt löste Urbig seine Aufgabe souverän. Kam bei einem langen Pass im Neuer-Stil raus, klärte technisch stark (7.). Mit einer herausragenden Parade nach Schimmers Schuss (78.).
JOSIP STANISIC – NOTE 2: Rechts hinten in der Viererkette aufgeboten, Konrad Laimer (5. Gelbe Karte) fehlte gesperrt. Starker Auftritt, war beim 1:0 hellwach, köpfte aus kurzer Distanz ein (15.). Krönung: Legte das 3:0 per Flanke vor.
JONATHAN TAH – NOTE 3: Konstante in der Innenverteidigung - und vorne gefährlich: Sein Kopfball wurde von Keeper Ramaj pariert (12.). Nach einer Ecke war Tah wieder präsent, legte Stanisics 1:0 vor.
DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Ob seine Vertragsverlängerung unter dem bayerischen Weihnachtsbaum liegt? So schnell wird es wohl nicht gehen. Und bei Upa bitte noch der Satz rein: Solider Auftritt in der Abwehrmitte.
Goretzka wacklig im Zweikampf
HIROKI ITO – NOTE 2: Der Japaner verteidigte hinten links. Gab den ersten Warnschuss ab - geblockt (7.). Dann legte er Olises 2:0 vor. Guter Auftritt. Defensiv kaum gefordert.
RAPHAEL GUERREIRO – NOTE 3: Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic fielen kurzfristig krankheitsbedingt aus, das ermöglichte dem Portugiesen den Startelfeinsatz. Technisch elegant, ohne die ganz großen Impulse nach vorne.
LEON GORETZKA – NOTE 4: Weil Joshua Kimmich wegen Problemen am Sprunggelenk nicht verfügbar war, erhielt Goretzka eine Chance in der Startelf. Nicht immer sicher mit dem Ball am Fuß, wacklig im Zweikampf.
MICHAEL OLISE – NOTE 2: Bayerns Rechtsaußen, der im Münchner Dress noch nie verletzt war, wollte sein tolles Jahr krönen. Das gelang ihm. Leitete das 1:0 per Eckball ein, das 2:0 erzielte er per Volleyabnahme selbst (32.).
Torschütze Diaz sehr engagiert
LENNART KARL – NOTE 3: Auch zum Jahresabschluss in der Startelf, ein weiterer Vertrauensbeweis von Trainer Vincent Kompany. Umsichtiger Ballverteiler, ließ sich oft tief fallen. Mit seiner Flanke am 2:0 beteiligt. Ein eigener Treffer blieb ihm verwehrt, zirkelte über das Tor (47.).
LUIS DÍAZ – NOTE 2: Nach seiner Gelb-Sperre zurück in der Mannschaft, der Kolumbianer wirbelte auf der linken Seite. Sehr engagiert und gegen Ende der Partie belohnt: Traf per Flugkopfball zum 3:0 (86.).
HARRY KANE – NOTE 2: Bayerns Torgigant führte das Team in Abwesenheit von Neuer und Kimmich als Kapitän aufs Feld. Mit einer schönen Direktabnahme – gehalten (38.). Nach toller Drehung scheiterte er am Pfosten (53.). Traf kurz vor Schluss zum 4:0 (90.+2). Seine 100. Torbeteiligung in der Bundesliga.
Gnabry brachte viel Schwung in die Partie
SERGE GNABRY – NOTE 2: Der Offensivstar kam in der 63. Minute für Karl in die Partie. Brachte viel Schwung und bereitete das 4:0 vor.
ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Für Ito eingewechselt (72.), solide Leistung auf der linken Seite.
DAVID SANTOS DAIBER – NOTE 3: Bundesliga-Debüt für den 18-Jährigen, der für Guerreiro ins Spiel kam. Ordentliche Leistung im Mittelfeld, unaufgeregt.
WISDOM MIKE UND CASSIANO KIALA – OHNE NOTE: Kamen zu spät für eine Bewertung.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen