Der FC Bayern gewinnt gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Eine Woche vor dem Topspiel in Dortmund verteidigt der FC Bayern den Vorsprung an der Tabellenspitze: Die Münchner besiegen Eintracht Frankfurt mit 3:2, Harry Kane trifft doppelt. Alphonso Davies muss verletzt raus. Die Einzelkritik der AZ.

Laimer defensiv stabil

JONAS URBIG - NOTE 4: Der Youngster hütete das Tor, weil Manuel Neuer wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade passen musste. Hatte fast gar nichts zu tun, musste erst in der 39. Minute mal einen harmlosen Schuss parieren. Beim Elfmeter zum 3:1 chancenlos (77.), vor dem 3:2 wie seine Kollegen zu verspielt (86.).

JOSIP STANISIC - NOTE 2: Konrad Laimer wurde geschont und stand nicht im Kader, daher lief der kroatische Nationalspieler rechts in der Viererkette auf. Das lohnte sich: Mit dem Kopf leitete er den Eckball vor Kanes 2:0 weiter. Defensiv stabil. Einer der Besten.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Nach seiner Vertragsverlängerung mit zusätzlichem Selbstvertrauen ausgestattet. Hielt die Abwehr zusammen, strahlte meist viel Ruhe aus. Am Ende aber auch wacklig.

Beackerte den Flügel der Bayern: Alphonso Davies. © IMAGO

Kim mit krassen Fehler gegen Frankfurt

MINJAE KIM - NOTE 5: Der Südkoreaner spielte neben Upamecano in der Abwehrmitte, Jonathan Tah (vier Gelbe Karten) saß zunächst auf der Bank. Lange ordentlich, dann aber mit dem krassen Fehler vor dem 3:2, als er Arnaud Kalimuendo anschoss.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Auf der Linksverteidiger-Position mit der nächsten Gelegenheit, sein altes Topniveau zu erreichen. Engagierter Auftritt, dann aber im Pech: Musste Anfang der zweiten Halbzeit verletzt raus (50.). Er humpelte und war ziemlich niedergeschlagen.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Genauso wie Tah und Leon Goretzka mit vier Gelben Karten vorbelastet, musste kontrolliert agieren. Das tat er. Vor dem 3:2 allerdings zu lässig, als er Kim mit seinem Querpass im Strafraum unter Druck setzte.

Traf für den FC Bayern zur Führung gegen Eintracht Frankfurt: Aleksandar Pavlovic. © IMAGO

Pavlovic sorgt für die Bayern-Führung

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Der Abfangjäger neben Kimmich brachte die Münchner in Führung – mit ein bisschen Glück: Pavlovics Linksschuss ließ Eintracht-Keeper Kaua Santos durchrutschen (16.). Den hätte er halten müssen. Ordentlicher Auftritt.

MICHAEL OLISE - NOTE 3: Bayerns Vorlagenkönig rückte nach seiner Gelbsperre zurück in die Startelf. Am 2:0 beteiligt, sonst fehlte manchmal die Präzision: Zielte knapp links vorbei (55.).

JAMAL MUSIALA - NOTE 3: Erster Startelf-Einsatz in der Bundesliga nach seiner schweren Verletzung. Hatte gleich eine gute Chance, sein Schuss wurde noch zur Ecke geblockt (14.). Probierte es immer wieder, schoss knapp rechts vorbei (38.). Leicht aufsteigende Form.

Behauptete sich im Zweikampf mit Frankfurts Nnamdi Collins: Luis Díaz. © IMAGO

Kane mit Doppelpack gegen Frankfurt

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Gewohnt energiegeladen auf der linken Außenbahn. Vergab eine Riesenchance, Santos parierte (54.).

HARRY KANE - NOTE 2: Vor der Partie für 500 Tore in seiner Karriere geehrt, da wollte Kane selbstverständlich nachlegen. Und klar: Das gelang ihm: Nach Olises Eckball und Stanisics Verlängerung köpfte er zum 2:0 ein (20.). Dann traf er ganz überlegt mit links ins linke Eck zum 3:0 (68.). Weltklasse! Ein bisschen ärgerlich: Verursachte per Foul den Elfmeter vor dem 3:1.

Machte das 2:0 für den FC Bayern mit Köpfchen: Harry Kane. © IMAGO

HIROKI ITO - NOTE 4: Der Japaner wurde für den verletzten Davies eingewechselt (50.). Konnte die Innenverteidigung nicht wirklich stabilisieren.

TOM BISCHOF, SERGE GNABRY, JONATHAN TAH und LEON GORETZKA kamen zu spät für eine Bewertung.