Der FC Bayern trennt sich vom Hamburger SV mit 2:2. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Zweites Bundesligaspiel hintereinander ohne Sieg, erstmals in dieser Saison – die Bayern beenden den "busy Januar" mit sieben Pflichtspielen in 21 Tagen mit einem 2:2 bei Aufsteiger Hamburger SV. Nach der überraschenden 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg vor einer Woche kamen die Münchner zwar unter der Woche in der Champions League bei der PSV Eindhoven zu einem 2:1-Erfolg, doch die Souveränität und Dominanz sind plötzlich weg.

Nach dem Rückstand per Elfmeter (verursacht durch ein Foul von Joshua Kimmich) brachten Harry Kane und der eingewechselte Luis Díaz die Bayern in Führung. Doch Vuskovic köpfte den HSV zum 2:2-Endstand.

In einem munteren, aber auch hektischen und physisch-fordernden, wilden Spiel ging es hin und her – mit einer Fülle von Torchancen. Die Bayern konnten ihren Gegner anders als beim 5:0 am dritten Spieltag in München nicht nach Belieben dominieren.

Nun haben die Bayern etwas Zeit zum Durchschnaufen und Regenerieren nach dieser Schlacht. Erst am Sonntag in einer Woche geht es weiter, dann mit einem Heimspiel gegen das Überraschungsteam der TSG Hoffenheim, momentan auf Kurs Champions-League-Teilnahme.

Der FC Bayern in der Einzelkritik

MANUEL NEUER – NOTE 2: Der 39-Jährige stand nach zwei Urbig-Einsätzen gegen Augsburg und in Eindhoven wieder im Tor. Klärte einmal, ganz der Alte, bei einer Kontersituation mitten in seiner Hälfte per Flugkopfball. Parierte stark gegen Capaldos Flachschuss. Machtlos beim Elfmetertor von Vieira (34.) und beim Kopfballtreffer von Vuskovic (53.). Warf einmal den Ball hinter seinem Rücken zum Mitspieler – lässig.

JOSIP STANISIC – NOTE 5: Überraschendes Startelf-Comeback nach 20 Tagen Verletzungspause (Sprunggelenksverletzung). Zuverlässig und solide im Aufbauspiel. Der gebürtige Münchner hatte es als Rechtsverteidiger mit dem schnellen Linksaußen Mikelbrencis zu tun, der ihn vor dem 2:2 schwindlig spielte und vor der Flanke austanzte.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 4: Der Innenverteidiger mit Schwerstarbeit gegen HSV-Mittelstürmer Königsdörffer, behielt meist die Oberhand, konnte seine Abwehr aber auch nicht vor der Vielzahl an Chancen des HSV bewahren. Die Frist zur Entscheidung, ob er seinen Vertrag über den Sommer hinaus verlängern möchte, soll dieses Wochenende ablaufen.

Davies mit spektakulärer Rettung

MIN-JAE KIM – NOTE 3: Ersetzte den geschonten Jonathan Tah in der Innenverteidigung. Der Südkoreaner bestach durch sein routiniertes Stellungsspiel, lief viele Bälle und blockte einen Schuss von Capaldo stark. Sah Gelb für ein hartes Einsteigen gegen Vieira.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Bayerns schnellster Profi begann diesmal auf seiner angestammten Position als Linksverteidiger. Kommt Spiel für Spiel in seinen früheren Rhythmus, dennoch fehlt dem Kanadier noch viel von seiner Selbstverständlichkeit. Kam beim 2:2 gegen Vuskokic und dessen Kopfball zu spät. Rettete spektakulär auf der Linie (75.).

JOSHUA KIMMICH – NOTE 5: Agierte von Beginn an ungewohnt offensiv, schaltete sich immer wieder ins Angriffsspiel ein, war weit vorne zu finden beim Pressing. Sein Gewaltschuss aus der Distanz knallte an die Latte (30.). Kurz danach mit einem Aussetzer: Sein unnötiges Foul, er ließ den Fuß stehen, führte zum Elfmeter und dem 0:1.

Harte Arbeit für Pavlovic

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 4: Als defensivere Anspielstation und Passgeber im Zentrum mittendrin, oft in Zweikämpfe verwickelt. Harte Arbeit für den gebürtigen Münchner im eiskalten Hamburg. Die Passmaschine leistete sich sogar mal einen Abspielfehler.

MICHAEL OLISE – NOTE 3: Der französische Zauberfuß, in Eindhoven nur Joker, wirbelte und zockte von Beginn an mit Lust und Laune über den rechten Flügel. Hätte in der 15. Minute aus guter Position mit seinem Aufsetzer das 1:0 erzielen können, ja müssen. Toller Steckpass auf Díaz vor dem 2:1.

LENNART KARL – NOTE 4: Im Pech als sein Linksschuss von HSV-Torhüter Heuer Fernandes glücklich gehalten wurde (15.). Ansonsten fleißig und immer anspielbar. Doch nicht immer sicher genug in seinen Aktionen bei seinem vierten Startelf-Einsatz hintereinander. Zur Pause ausgewechselt.

SERGE GNABRY – NOTE 4: Der Mann mit dem weißen Stirnband stand vor zwei Wochen in Leipzig (5:1) zuletzt in der Startelf. Als Linksaußen mit gutem Antritt und Pass in den Rücken der Abwehr in der Entstehung des 1:1. Allerdings auch nicht im Bilde als er unter der Flanke vor dem 2:2 durchsprang. Nach 65 Minuten durch Musiala ersetzt.

Diaz trifft mit seiner ersten Ballaktion

HARRY KANE – NOTE 2: Die britisch-bayerische Tormaschine gleich im Mittelpunkt, nachdem er den HSV-Torhüter attackierte. Aufregung trotz Mini-Berührung. War erneut überall zu finden, sogar auf der Torlinie. Klärte einmal mit der Hacke und verwandelte, ganz der Mittelstürmer, aus der Drehung zum Ausgleich – sein 22. Ligatreffer, sein 36. Saisontor im 32. Einsatz.

LUIS DÍAZ – NOTE 3: Kam zur zweiten Halbzeit für Karl ins Spiel und machte mit seiner ersten Ballaktion das 2:1. Top-Annahme und Verarbeitung des Passes von Olise – bereits der zehnte Ligatreffer, der 15. insgesamt in allen Pflichtspielen. Kurz nach dem Tor mit einem fahrlässigen Rückpass.

JONATHAN TAH – NOTE 3: Der gebürtige Hamburger, zunächst geschont, ersetzte in der 65. Minute den Gelb-vorbelasteten Kim in der Innenverteidigung. Hatte gleich per Kopf die Chance auf das 3:2. Reparierte hinten, was im allgemeinen Chaos zu reparieren war.

JAMAL MUSIALA – NOTE 4: Nach seinem Startelf-Comeback samt Führungstor in Eindhoven kam der Spielmacher im Volksparkstadion erst ab der 65. Minute ins Spiel. Fand in diesem so nickligen und physischen Abnutzungskampf beider Teams kaum in seine Aktionen. Lediglich ein abgefälschter Schuss aufs Tor in der Schlussphase – gehalten.