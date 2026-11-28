Der FC Bayern kommt beim Hamburger SV nicht über ein 0:0 hinaus. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Es könnte aktuell nicht schlimmer kommen für die Bayern! Da müssen sie ohne ihre Torgaranten Harry Kane und Michael Olise und mit der ersten Saisonniederlage im Gepäck (am Mittwoch 1:2 in Lille in der Champions League) beim Hamburger SV ran und erkämpften sich eine Halbzeit lang in Unterzahl ein achtbares 0:0. Im Grunde zu wenig, aber angesichts der momentanen Situation ein Ausrufezeichen. Dennoch sind es nun drei Spiele ohne Sieg hintereinander.

Kimmich kassierte die Rote Karte

DFB-Kapitän Joshua Kimmich leistete sich kurz vor der Pause einen bösen Aussetzer und zog HSV-Profi Alexander Rössing-Lelesiit nach einer Provokation an den Haaren. Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte Rot! Damit wird der Mittelfeld-Chef einige Spiele (nur Bundesliga) gesperrt fehlen. Die gesamte zwei Hälfte in Unterzahl kontrollierten die Münchner dennoch das Spiel.

Schon am Dienstag treten die personell gebeutelten Bayern wieder an, dann im DFB-Pokal-Achtelfinale zu Hause (20.45 Uhr) gegen Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC.DIE NOTEN:

Blieb gegen den Hamburger SV ohne Gegentor: Jonas Urbig. © IMAGO

Kim mit Bestnote gegen den Hamburger SV

JONAS URBIG - NOTE 3: Der Stellvertreter und Thronfolger des verletzten Stammtorhüters Manuel Neuer hatte wenig zu tun im Volkspark. Auf dem Posten bei einem direkten Freistoß. Rettete lässig per Kopf nach dem Abpraller von Stanisic (49.). Ein Pass auf Pavlovic misslang, ging ins Aus (79.).

SACHA BOEY - NOTE 3: Überraschung auf der rechten Abwehrseite: Nach fünf Kurzauftritten als Einwechselspieler durfte der Franzose erstmals seit dem 25. Oktober 2025, dem 3:0-Erfolg in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach, ran. Der 26-Jährige bewegte sich dank seiner Erfahrung recht sicher im Positionsspiel, hatte aber zu wenig Punch nach vorne.

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MIN-JAE KIM - NOTE 1: Diesmal auf der rechten Seite der beiden Innenverteidiger. Der Südkoreaner zeigte in den letzten Wochen stabile Leistungen, beim HSV vor allem im Kopfballspiel dominant. Räumte hinten alle(s) weg. Mit einigen mutigen Ausflügen nach vorne.

Zeigte ein starkes Spiel gegen den Hamburger SV: Min-jae Kim. © IMAGO

Stanisic kämpferisch voll dabei

JONATHAN TAH - NOTE 2: Wurde in Lille bis auf die Schlussphase geschont, in seiner Geburtsstadt wieder im Abwehrzentrum gesetzt – dafür pausierte Dayot Upamecano. Umsichtig und sicher in seinen Aktionen. Übernahm nach Kimmichs Platzverweis die Kapitänsbinde.

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Auf der linken Abwehrseite momentan gesetzt. In der Rückwärtsbewegung aufmerksam, versuchte aber auch im Spiel nach vorne den Ball weit Richtung Strafraum zu treiben. Kämpferisch voll dabei.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 6: Der Mittelfeld- und Meinungs-Chef der Mannschaft geht vornweg. In Hamburg beinahe mit einem Treffer, als er eine Ecke Richtung langes Eck zog, HSV-Torhüter Heuer Fernandes war jedoch auf der Hut (4.). Ließ sich von Rössing-Lelesiit und dessen Schubser provozieren, zog ihm an den Haaren und sah Rot. Der Kapitän musste runter! Das darf dem DFB-Kapitän nicht passieren!

Bischof riss das Spiel an sich

TOM BISCHOF - NOTE 2: Aufgrund all der Verletzten nun Stammspieler, agierte als zweiter Sechser neben Kimmich und tat viel fürs Aufbauspiel – mit schlauen Bewegungen zwischen den Linien und öffnenden Pässen. Riss das Spiel an sich. Schuftete für zwei.

LENNART KARL - NOTE 5: Der Teenager, auch erst 18, sucht weiter seine Form, begann mit einem forschen Antritt über seine rechte Seite. Lauerte auf Fehler der HSV-Defensive, machte aber selbst zu viele. Kein Selbstvertrauen, keine Eins-gegen-Eins-Dribblings. Musste in der 52. Minute mit Hüftproblemen runter – bitter für ihn.

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Der gebürtige Münchner war der große Pechvogel mit seinem Slapstick-Eigentor in Lille. Agierte erneut als Zehner und damit viel offensiver als sonst. Hängte sich voll rein, verteilte die Bälle und versuchte im Mittelfeld die Unterzahl wettzumachen.

Durfte gegen den Hamburger SV starten: Bara Sapoko Ndiaye. © IMAGO

Díaz versuchte, Ruhe ins Spiel zu bringen

BARA NDIAYE - NOTE 4: Der 18-jährige Youngster mit seinem Startelf-Debüt in dieser Saison – zuvor mit nur zwei Mini-Einwechslungen in den Cup-Bewerben. Agierte als Linksaußen als Platzhalter für Luis Díaz (Bank). Natürlich fehlte dem Senegalesen Spielpraxis und Rhythmus, bisweilen aber auch Wettkampfhärte – verlor Zweikämpfe und Bälle. Zur Pause leicht angeschlagen raus.

NOAH CODJO-EVORA - NOTE 4: Startelf-Debüt bei den Profis für den 19-jährigen Franzosen, der in den letzten beiden Partien als Kane-Ersatz mal kurz als Joker reinschnuppern durfte. Guter, trockener Abschluss (9.) aus 18 Metern - knapp vorbei. Ansonsten eher zurückhaltend-schüchtern, mit wenigen Ballkontakten.

LUIS DÍAZ - NOTE 4: Kam nach seinem Kurz-Comeback in Leipzig (6:1) diesmal schon zur Pause für Ndiaye, übernahm dessen linke Seite. Der routinierte Kolumbianer versuchte, Ruhe ins Unterzahlspiel der eigenen Mannschaft zu bringen. Ohne gefahrbringende Offensiv-Aktion.

Konnte das Remis nicht verhindern: Luis Díaz. © IMAGO

Laimer muss angeschlagen raus

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Die österreichische Arbeitsbiene durfte sich zunächst ausruhen, musste dann rein ins Getümmel der zweiten Halbzeit (52.). Übernahm die rechte, offensive Außenbahn von Karl. Rackerte enorm, sorgte nach vorne aber nicht für Gefahr. Musste in der 87. Minute angeschlagen raus.

NATHANIEL BROWN - OHNE NOTE: Kam in der 87. Minute noch ins Spiel, weil Laimer plötzlich nicht mehr konnte. Der Linksfuß sortierte sich rechts offensiv ein.