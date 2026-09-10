Der FC Bayern gewinnt in der Champions League gegen Bodø/Glimt mit 5:0. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Der Start in die Ligaphase der Champions-League-Saison gegen FK Bodö/Glimt wurde für die Bayern zunächst zum Geduldsspiel. Gegen die erst taktisch clever verteidigenden Norweger sorgte Jamal Musiala für den erlösenden Führungstreffer. Dann machte Harry Kane wie gewohnt Harry-Kane-Dinge(r) und traf per Kopf zum 2:0. Davies und Olise per Doppelpack sorgten für das 5:0.

Laimer schaltete sich oft in der Offensive ein

MANUEL NEUER - NOTE 3: In seinem 162. Champions-League-Einsatz (eine Partie fehlt ihm, um zu Kumpel Thomas Müller und Lionel Messi auf Rang drei der ewigen Bestenliste aufzuschließen) mit wenigen Ballkontakten – einmal resolut per Faustabwehr zur Stelle.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Arbeitete über die rechte Seite enorm viel nach vorne mit, unterstützte Olise auf dem Flügel. Eine gefährliche Flanke auf Kane. Hatte in der 65. Minute vorzeitig Feierabend.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 4: Weil Kompany die Stamm-Abwehr aufbot, erhielt der Franzose den Vorzug vor Kim. Spielte einen Rückzupass Richtung Neuer viel zu unsauber, verschuldete eine Ecke. Ansonsten ohne Tadel.

In der Innenverteidigung neben Dayot Upamecano: Jonathan Tah. © IMAGO

Kimmich zweimal im Schusspech

JONATHAN TAH - NOTE 3: Der Abwehrchef super sicher und solide. Hatte seine Gegenspieler bei den Vorstößen im Griff. Erledigte seinen Job gelassen und mit viel Routine.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 2: Bayerns Turbo-Linksverteidiger hielt den Druck hoch bei seinen Angriffsbemühungen. Haute einen zweiten Ball nach einer Ecke mit links hammermäßig ins lange Eck (77.) - das 3:0.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Mittelfeld-Chef nimmt seinen zwölften Anlauf in der Champions League, will den Pott zum zweiten Mal holen. Zwei Mal im Schusspech – einmal Außenpfosten, einmal parierte Haikin.

In der ersten Hälfte ohne große Aktionen: Aleksandar Pavlovic. © IMAGO

Olise bester Münchner

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Kimmichs Nebenmann als Sechser schoss bei einem Versuch von der Strafraumkante Kane an den Kopf (35.). Ansonsten laufstark und ballsicher.

MICHAEL OLISE - NOTE 1: Der Rechtsaußen im Vergleich zum 0:0 auf Schalke (wie auch Kane) wieder in der Startelf. Erst etwas unglücklich, dann furios. Chippte den Freistoß auf Kanes Kopf - 2:0. Schraubte das 4:0 mit einem feinen Schlenzer ins Netz. Erhöhte auf 5:0. Chapeau!

LUIS DÍAZ - NOTE 4: Der Kolumbianer will bzw. braucht keine Rotationspause. In Mittelstürmer-Position kam er aus fünf Metern mit dem Kopf nicht richtig an den Ball, verpasste die Führung. Ansonsten wie schon auf Schalke etwas neben der Spur.

Kane trifft zum 2:0 für den FC Bayern

JAMAL MUSIALA - NOTE 2: Erster Startelf-Einsatz seit den zwei Zusammenbrüchen aufgrund der Absencen. Störte Díaz im Fünfmeterraum bei der Großchance zum 1:0, musste selbst lachen. Guter Schuss nach Top-Dribbling – gehalten (40.). Im dritten Anlauf mit einem satten Rechtsschuss – drin (47.). Sein erster Saisontreffer.

HARRY KANE - NOTE 2: Vergab aus kurzer Distanz mit gestrecktem rechtem Fuß – vorbei (58.). Köpfte dann routiniert zum 2:0 ein. Der Brite traf damit in jedem seiner jüngsten acht Einsätze in der Königsklasse. Erzielte seit seinem Wechsel zu Bayern im Sommer 2023 mehr Tore in der Champions League als jeder andere Spieler (34).

Zurück in der Startelf des FC Bayern: Harry Kane. © IMAGO

ISMAEL SAIBARI - NOTE 3: Ersetzte Musiala ab der 66. Musiala auf der Zehner-Position. Der Marokkaner, im Sommer aus Eindhoven verpflichtet, spielte fleißig mit, ein paar Doppelpässe – jedoch ohne große Torgefahr.

Karl blieb ohne Szene

JOSIP STANISIC - NOTE 4: Der flexible Abwehrspieler kam für Laimer, rückte auf dessen rechte Abwehrseite. Hatte in der Vorwärtsbewegung einen dicken Bock im Köcher.

LENNART KARL - OHNE NOTE: Der Rechtsaußen kam in der 81. zu einem weiteren Kurzeinsatz. Ohne Szene.

HIROKI ITO - OHNE NOTE: Erster Pflichtspieleinsatz der Saison für den Japaner, der Davies auf der linken Abwehrseite ersetzte (81.). Solide.

TOM BISCHOF - OHNE NOTE: Der Mittelfeldspieler als Ersatz für Kimmich (81.). Ein paar Champions-League-Minütchen als laufstarker Sechser.