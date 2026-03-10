Noten zum FC Bayern gegen Atalanta: Offensive um Gnabry schießt Bergamo ab – aber Sorgen um drei Stars

Der FC Bayern gewinnt gegen Atalanta Bergamo mit 6:1. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Der FC Bayern kann schon mal fürs Viertelfinale der Champions League planen: Das Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo gewinnen die Münchner völlig verdient mit 6:1. Der Angriff um Serge Gnabry und Michael Olise ist nicht zu stoppen. Mehrere Stars sind angeschlagen.

Die Einzelkritik der AZ.

JONAS URBIG – NOTE 2: Der 22-Jährige stand erneut für den verletzten Manuel Neuer (kleiner Muskelfaserriss in der Wade) zwischen den Pfosten. Urbig hatte sich auf der großen Bühne ja schon bewiesen, daran knüpfte er in Bergamo an. Souveräne Ausstrahlung, gutes Aufbauspiel, präzise Abschläge. So etwa vor dem 3:0. Vor dem 6:1 in der Nachspielzeit heftig am Kopf getroffen.

JOSIP STANISIC – NOTE 2: Nicht mit den allerbesten Erinnerungen an Atalanta, 2024 verlor er das Europa-League-Finale im Dress von Bayer Leverkusen gegen die Italiener. Die Revanche gelang ihm – und wie: Bei der schnell ausgeführten Bayern-Ecke stand er in der Mitte richtig und schob zum 1:0 ein (12.). Defensiv sicher.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 2: Ging mit der Hypothek in die Partie, bei der nächsten Gelben Karte gesperrt zu sein. Das beeinflusste ihn nicht. Olises 2:0 bereitete er mit einem Lauf durchs Mittelfeld vor. Schaltete sich immer wieder offensiv ein. Köpfte an den Pfosten (76.).

JONATHAN TAH – NOTE 2: Genauso wie Stanisic hatte der Ex-Leverkusener eine Rechnung mit Bergamo offen. Und er zeigte ebenfalls eine blitzsaubere Leistung in der Abwehrreihe.

KONRAD LAIMER – NOTE 3: Aktuell stocken die Vertragsverhandlungen mit dem Österreicher, der mehr Geld verdienen möchte. Da helfen Topleistungen in der Champions League. Interpretierte die Rolle als Linksverteidiger sehr offensiv, defensiv manchmal zu weit weg vom Gegner. Sah die Gelbe Karte (39.).

Kimmich und Olise sind im Rückspiel gesperrt

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Zuletzt in sehr guter Form, wollte daran anknüpfen. Das klappte. Sofort gut im Spiel, sein Schuss wurde geblockt (5.). Chef auf dem Platz. Nach der dritten Gelben Karte fürs Rückspiel gesperrt. Die wollte er haben.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 2: In der Bundesliga gegen Gladbach geschont, in der Königsklasse wieder von Beginn an gefragt. Hatte alles im Griff, konzentrierte Vorstellung.

MICHAEL OLISE – NOTE 1: Scheiterte mit dem ersten Schuss an Keeper Carnesecchi (4.). Leitete das 1:0 gedankenschnell ein und erzielte das 2:0 nach feinem Solo und Abschluss ins linke Eck (22.). Krönte seine Spitzenleistung mit dem Schlenzer in Robben-Manier zum 5:0 (64.). Sah noch die dritte Gelbe Karte (77.) und ist ebenso wie Kimmich nächste Woche gesperrt. Clever.

SERGE GNABRY – NOTE 1: Erhielt auf der Zehnerposition wie erwartet den Vorzug vor Jamal Musiala und Lennart Karl. Das lohnte sich. Präziser Pass zu Stanisic vor dem 1:0. Das 3:0 erzielte er selbst nach tollem Sprint und Abschluss (25.). Traf die Latte (44.). Gala-Vorstellung. Grande Gnabry!

Diaz immer trickreich

LUIS DÍAZ – NOTE 2: Bayerns Mentalitätsmonster wollte früh in der Partie einen Elfmeter haben, bekam ihn nicht. Immer trickreich, immer gefährlich, kluge Pässe. Vorlage zum 4:0.

NICOLAS JACKSON – NOTE 2: Weil es bei Harry Kane (Schlag auf die Wade) noch nicht für die erste Elf reichte, startete erneut der Stürmer aus dem Senegal. Jackson vergab zunächst frei vor dem Torwart das 4:0 (31.) und schoss knapp vorbei (37.). Traf aber noch zum 4:0 (52.).

ALPHONSO DAVIES – NOTE 2: Kam zur zweiten Halbzeit für Laimer. Brauchte nicht lange, um auf Temperatur zu kommen. Leitete Jacksons 4:0 mit einem Lauf ein. Das 5:0 legte er auf ähnliche Art und Weise vor. Bitter: Verletzte sich erneut muskulär und musste unter Tränen wieder raus (71.).

JAMAL MUSIALA – NOTE 2: Löste den überragenden Gnabry ab (46.), durfte weitere Spielpraxis sammeln. Forderte oft den Ball und traf nach Jackson-Flanke zum 6:0 (67.). Gegen Ende der Partie angeschlagen, musste früher vom Feld.

LEON GORETZKA, TOM BISCHOF und RAPHAEL GUERREIRO – OHNE NOTE: kamen zu spät für eine Bewertung.