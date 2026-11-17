Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen furiosen 5:0-Sieg gegen die Niederlande und qualifiziert sich für das Viertelfinale der Nations League. Die Noten für die DFB-Elf.

Die deutsche Nationalmannschaft feierte am Montagabend im ewigjungen Klassiker gegen die Niederlande einen Kantersieg.

Vor drei Jahren noch deutscher A-Jugend-Meister mit Mainz 05, im Jahr darauf schon Premier League und nun das nächste große Ding in der DFB-Offensive: Bayern-Kandidat Brajan Gruda, der Zocker.

Die Noten für die DFB-Auswahl:

Marc-André ter Stegen - Note 2: Traf als Neu-Amsterdamer zwar keinen Ajax-Teamkameraden, aber ein paar bekannte Gesichter aus der holländischen Liga. Fast mit einem Assist, doch Havertz konnte seinen langen Ball nicht verwerten (13.). Auf die Hände bekam er erst mal nichts. Erste Bewährungsprobe, als er im Parterre einen Gakpo-Schuss parierte (57).

Philipp Treu - Note 2: Defensiv um einiges mehr gefordert als gegen die harmlosen Serben – was ihm aber nichts auszumachen scheint. Traute sich auch vorne mal ins Dribbling zu gehen und die ein oder andere Flanke Richtung Havertz zu schicken.

Nico Schlotterbeck - Note 2: Rückte statt Malick Thiaw wieder ins Team, fügte sich probemlos ein. Spielte ein paar seiner langen Diagonalpässe. Dass er Kopfball auch ganz gut kann, zeigte er beim artistischen 3:0 (65.) nach Gruda-Freistoß.

Bayern-Stars wissen zu überzeugen

Jonathan Tah - Note 2: Speed und fehlerfreie Füße waren gegen die torhungrigen Gäste gefragt – in Halbzeit eins gelang das gut. In Durchgang zwei? Ebenfalls.

Nathaniel Brown - Note 2: Übernahm wieder die linke Außenbahn von Maxi Mittelstädt. Offensiv weniger präsent als sein Gegenüber Treu. Defensiv allerdings fehlerlos.

Joshua Kimmich - Note 2: Flankte und passte und chippte als gäbe es kein Morgen – so kennen wir ihn. Dabei die Ruhe in Person – gut, verbal nun nicht gerade.

Aleksandar Pavlovic - Note 2: Gegen Oranjes Feinfüßler diesmal nicht ganz so weit vorn wie noch gegen die fast körperlos spielenden Serben. Konnte den kreativen Part getrost Wirtz, Gruda & Co. überlassen.

Wirtz überragt, Bayern-Kandidat Gruda ebenfalls

Florian Wirtz - Note 1: Dank der Spektakelkollegen Gruda und Scherhant zunächst gar nicht so oft im Bild. Dennoch Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Nach einer Stunde dann die Gala: Traumtor mit dem vermeintlich schwachen linken Fuß hoch ins Eck zum 3:0. Fünf Minuten später der nächste Streich: das 4:0 nach Zauberpass von Zocker-Kumpel Gruda.

Brajan Gruda - Note 1: Der DFB-Shootingstar, der nach AZ-Infos auch vom FC Bayern schon länger beobachtet wird, erhielt von Beginn an bei jeder Aktion aufmunternden Beifall von den Rängen. Machte da weiter, wo er in Belgrad aufgehört hat: den Gegner schwindlig spielen. Feiner Freistoß zu Schlotterbecks 3:0. Legte Minuten später auch das 4:0 auf, für Wirtz, lässig aus dem Fußgelenk - großes Tennis! Legte noch einen drauf: 5:0 (78).

Bayern-Kandidat Brajan Gruda war auch gegen die Niederlande erfolgreich und verdiente sich die Bestnote. © IMAGO/Bahho Kara (www.imago-images.de)

Kai Havertz - Note 3: Erste Chance per Kopfball nach einem Kimmich-Freistoß – zu unplatziert. (24.). Vorbildlich als Balldieb beim wichtigen Gegenpressing gegen konterstarke Niederländer. Jedoch diesmal ohne Fortune im Abschluss.

Derry Scherhant - Note 1: Hielt diesmal in Sachen Torgefahr gleich mal mit seinem Flügel-Kollegen Gruda mit: Schöner Flankenlauf (9.), doch Havertz kam nicht dran. Gab auch den ersten Torschuss des Spiels ab (13.). Traf wie schon gegen Serbien erneut den Pfosten nach couragiertem Abschluss aus der Drehung (32.). Sorgte als Berlinger Jung mit seinem Traumtor zum 1:0 für den ersten emotionalen Höhepunkt des Spiels (41.). Hatte direkt nach der Pause auch noch das 2:0 auf dem Schlappen, haute die Kugel aber mit links drüber (47.).

Der gebürtige Berliner Derry Scherhant erzielte im Olympiastadion per Traumtor das 1:0 für Deutschland. © IMAGO/Duitsland v Nederland (www.imago-images.de)

Maximilian Mittelstädt - Note 3: Der nächste Berliner, löste Nathaniel Brown ab. Kriegte einen bösen Tritt ab.

Younes Ebnoutalib - Note 3: Kam für Havertz, hatte keine Szene mehr.

Tom Bischof - Note 3: Durfte ein bissl mit genießen.

Finn Jeltsch - Note 3: Feierte Länderspieldebüt. Wird er nicht vergessen, dieses 5:0.

Lennart Karl - Ohne Note: Durfte noch ein paar Minuten ran.