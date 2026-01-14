Der FC Bayern gewinnt beim 1. FC Köln mit 3:1. So hat der AZ-Reporter die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gesehen. Die Münchner in der Einzelkritik.

Laimer löst Aufgabe in Köln ordentlich

MANUEL NEUER - NOTE 4: In der stimmungsvollen Anfangsphase direkt gefordert: Wehrte Said El Malas Schuss aus kurzer Distanz mit dem Fuß ab (2.), das hätte die Kölner Führung sein können. Beim 1:0 für Köln patzte Neuer: Linton Mainas Schuss war zwar hart, aber nicht platziert. Den hätte Bayerns Torhüter abwehren müssen (41.). In der zweiten Halbzeit besser, parierte Jakub Kaminskis Fernschuss (58.).

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Eine schmerzhafte erste Halbzeit für den Österreicher, der nach einem Rempler von Cenk Özkacar behandelt werden musste (45.+11). Laimer konnte weiterspielen. Er löste seine Aufgabe rechts hinten ordentlich.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Bayerns Abwehrmann stellte einen Bundesliga-Rekord ein: Tah blieb im 38. Auswärtsspiel nacheinander ohne Niederlage und zog mit Leverkusens Robert Andrich gleich. Stark! Insgesamt mit einer soliden Leistung. Tah, der Mr. Unbesiegbar.

Kim gewinnt wichtiges Zweikampfduell und trifft für den FC Bayern

MINJAE KIM - NOTE 2: Spielpraxis für den Südkoreaner, der für Dayot Upamecano beginnen durfte. An Tahs Seite mit einer abgeklärten Vorstellung. Ganz wichtig: Sein gewonnenes Laufduell mit Kaminski (56.). Noch wichtiger: Sein Kopfballtreffer zum 2:1 (70.).

HIROKI ITO - NOTE 2: Der Japaner rückte für Josip Stanisic (Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk) in die Startformation. Und rechtfertigte das Vertrauen. Offensiv auffällig, scheiterte mit seinem Schuss an Keeper Marvin Schwäbe (21.). Defensiv souverän, klärte vor Ache (45.+5). Konnte nach einem Schreckmoment Anfang der zweiten Halbzeit weitermachen, hatte sich das Knie überdehnt (49.). Schöne Vorlage zum 2:1.

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 4: Köln setzte auf Konter, daher waren Bayerns Mittelfeldspieler besonders gefordert. Beim 0:1 klaffte ein riesiges Loch im Zentrum. Auch Pavlovic fehlte. Danach aufmerksamer.

Goretzka probiert es mit einem Seitfallzieher

LEON GORETZKA - NOTE 3: Der 30-Jährige erhielt eine Chance, Tom Bischof rotierte auf die Bank. Versuchte es artistisch, sein Seitfallzieher verfehlte das Kölner Tor knapp rechts (45.+3). Bemüht, laufstark. Schoss noch über das Tor (67.).

MICHAEL OLISE - NOTE 2: In Gala-Form, als Torschütze und Vorbereiter zuletzt famos. Hatte eine erste gute Chance, scheiterte an Schwäbe (24.). Lieferte später die Vorlage zu Gnabrys 1:1. Erneut einer der Besten.

SERGE GNABRY - NOTE 2: Als Zehner in der Startelf. Probierte es aus der Distanz mit einem Gewaltschuss, Schwäbe parierte (34.). Verlor den Ball vor dem 0:1 in der Kölner Hälfte, machte es aber wieder gut: Traf nach toller Ballannahme per Lupfer zum 1:1 (45.+5). Ein Schmuckstück.

Kane gelingt in Köln kein Treffer

LUIS DÍAZ - NOTE 2: Beim 8:1 gegen Wolfsburg genauso wie Olise überragend. Wollte einen Tag nach seinem 29. Geburtstag nachlegen. Hatte lange kein Glück, sein Schuss landete am Außennetz (43.). Aber dann: Leitete das 2:1 mit einer präzisen Flanke auf Ito ein und legte Karls 3:1 vor.

HARRY KANE - NOTE 2: Bayerns Torkönig glänzte mit Einsatz und hübschen Pässen für seine Mitspieler. Selbst gelang ihm diesmal kein Treffer. Toller Pass auf Díaz vor dem 3:1.

Karl trifft erneut cool

LENNART KARL - NOTE 2: Wurde für Gnabry eingewechselt (67.). Sofort im Spiel und mit der Entscheidung: Ganz cool ins linke Eck zum 3:1 (84.).

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Löste Tah in der Abwehrmitte ab (67.). Konzentriert.

TOM BISCHOF und RAPHAEL GUERREIRO kamen zu spät für eine Bewertung.