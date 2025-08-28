Noten zu Wiesbaden gegen FC Bayern: King Kane verhindert die Blamage

Der FC Bayern entgeht in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Wehen Wiesbaden dank eines Last-Minute-Treffers von Harry Kane zum 3:2 gerade noch der Verlängerung. Die Noten für die Münchner.

Harry Kane avancierte beim knappen 3:2-Sieg des FC Bayern bei Wehen Wiesbaden trotz eines verschossenen Elfmeters zum Matchwinner.

Bevor sich das Transferfenster schließt, stellt Bayern-Coach Vincent Kompany beim 2:2 gegen Wehen-Wiesbaden nochmal ein paar Verkaufskandidaten ins Schaufenster – und lässt einen 17-Jährigen als Spielmacher debütieren: Lennart Karl.

Die Noten für den FC Bayern:

Spieler Note Jonas Urbig 3 Sacha Boey 3 Min-Jae Kim 3 Jonathan Tah 4 Raphael Guerreiro 3 Joshua Kimmich 3 Aleksandar Pavlovic 3 Lennart Karl 2 Michael Olise 3 Luis Díaz 4 Harry Kane 2 Leon Goretzka 3 Serge Gnabry 3 Josip Stanisic 3 Konrad Laimer 3

Jonas Urbig - Note 3: Der 22-Jährige vertrat den gesperrten Manuel Neuer, der beim Pokal-Aus im Vorjahr gegen Leverkusen Rot gesehen hatte. Erste Aktion: ein Kopfball, mit dem er souverän einen langen Ball des Gegners abmoderierte (25.). Chancenlos bei beiden Gegentoren.

Sacha Boey - Note 3: Wurde im gegnerischen Strafraum umgerissen, was Kollege Kane vom Elfmeterpunkt zum 1:0 nutzte (15.). Trieb sich weit vorn herum, weil hinten (eigentlich) wenig zu tun war.

Min-Jae Kim - Note 3: Verhinderte den plötzlich möglichen Ausgleichstreffer der Gastgeber per Block (32.), verlor aber das entscheidende Kopfballduell vor dem 2:2 (70.).

Jonathan Tah - Note 4: War lange nicht zu sehen, was nicht an ihm lag, sondern am erneut fabelhaften Pressing der Kollegen, die Wiesbaden nur selten über die Mittellinie ließen. Stand schlecht beim Anschlusstreffer (64.), lief vor dem 2:2 nur hinterher.

Hat nur für eine 4 gereicht: Jonathan Tah (Archivbild). © Sven Hoppe/dpa

Raphael Guerreiro - Note 3: Hätte sich per Linksschuss aus der Drehung fast in die Torschützenliste eingetragen (32.), doch Wiesbadens Keeper war genauso flink zur Parade am Boden. Hinten kaum gefordert.

Pavlovic darf für Goretzka ran, Karl überzeugt erneut

Joshua Kimmich - Note 3: Auch diesmal wieder gefragt als Ballverteiler und Chef des Motorraums im Mittelfeld. Viel am Ball, wenig Zählbares.

Aleksandar Pavlovic - Note 3: Unauffällig neben dem Will-jeden-Ball-Nebenmann Kimmich. Sah gelb für ein Not-Foul nach mauem Tah-Zuspiel (49.).

Lennart Karl - Note 2: Mit Musialas alter Trikotnummer auf dessen Position, der Zehn. Der Arbeitsauftrag von Coach Kompany: "Er muss das Spiel genießen, zeigen, dass er für die Mannschaft arbeitet, so verdienst du dir Respekt von deinen Kollegen." Der dürfte ihm sicher sein, auch wenn er keine Wunderdinge vollbrachte. Übermütigen Schmarrn fabrizierte er aber auch nicht – bis auf einen frechen Lupfer (53.), wofür ihn Gegenspieler May gleich mal über die Klinge springen ließ.

Michael Olise - Note 3: Nicht so fulminant wie in Halbzeit eins beim Bundesliga-Auftakt gegen Leipzig. Traf dafür kurz nach der Pause schmucklos und mit links zum 2:0 (51.).

Díaz mit Pech vor dem Tor, Kane überzeugt trotz verschossenem Elfmeter

Luis Díaz - Note 4: Gab sein Pokal-Debüt und brauchte nach feinem Kane-Pass nur elf Sekunden bis zum ersten Treffer – fast: Keeper Stritzel hatte was dagegen. Nächste Chance in Minute 20: wieder nix. In Minute 27 musste er nach schöner Ballstafette aus zehn Metern nur noch einschieben, blieb aber per Flachschuss an der vielbeinigen Abwehr hängen – traf dafür aber mit viel Wut den unschuldigen Torpfosten. Scheiterte erneut freistehend (56.) und versemmelte auch den nächsten 100-Prozentigen (61.). Nicht sein Tag.

Der FC Bayern steht in der 2. Runde des DFB-Pokals. © Uwe Anspach/dpa

Harry Kane - Note 2: Hatte in Minute neun das 1:0 auf dem Fuß, forderte zurecht Handelfmeter, wurde aber nicht erhört. Sechs Minuten später durfte er dann doch einen Elfmeter schießen, nachdem Boey umgerissen wurde. Treffer, versenkt, sein 90. Tor im Bayern-Dress im 99. Spiel. Was zunächst nicht folgte: Treffer Nr. 91, sondern ein ungewohnter Fehlschuss vom Elfmeterpunkt (76.) – und dann doch noch die Erlösung (94.).

Leon Goretzka - Note 3: Kam für Pavlovic (67.), blieb ähnlich blass.

Serge Gnabry - Note 3: Löste Youngster Karl ab. Hatte das 3:2 auf dem Fuß (74.), wurde aber abgeblockt.

Josip Stanisic - Note 3: Sollte die wacklige Defensive stabilisieren. Haute hin.

Konrad Laimer - Note 3: Haute sich kompromisslos rein wie immer.