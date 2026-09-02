Noten zu VfL Osnabrück gegen FC Bayern: Kanes doppelter Konter – aber auch drei Vierer für Bayern

Der FC Bayern trotzt beim VfL Osnabrück einem frühen Rückstand und erfüllt seine Pflichtaufgabe in der ersten Pokalrunde letztlich souverän. Die Noten für die Münchner.

Der FC Bayern feierte in der ersten Pokalrunde einen Sieg beim VfL Osnabrück.

Der FC Bayern meistert die Pokalhürde bei Zweitligist VfL Osnabrück nach anfänglichen Problemen letztlich doch sehr souverän und gewinnt mit 4:1.

Die Noten für den FC Bayern:

JONAS URBIG - NOTE 3: Erstes Pflichtspiel in dieser Saison für den Ersatztorhüter, der im Sommer 2027 als neue Nummer eins auf Manuel Neuer folgen könnte. Und Urbig musste bereits in der 5. Minute den Ball aus dem Netz holen: Robin Meißners Kracher schlug unhaltbar im rechten Torwinkel ein zum 1:0 für Osnabrück. In der 21. Minute packte Urbig dann sicher gegen Meißners Schuss zu. Insgesamt mit sicherer Ausstrahlung.

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Der kroatische Nationalspieler erhielt hinten rechts in der Viererkette den Vorzug vor Konrad Laimer. Agierte defensiv konzentriert und kompromisslos. Nach vorne eher unauffällig.

JONATHAN TAH - NOTE 4: Beim 5:1 in der Liga gegen Stuttgart pausierte er, diesmal wieder in der Startelf. Vor Meißners Führungstreffer mit dem falschen Timing im Zweikampf, traf den Ball nicht. Steigerte sich.

Brown als Linksverteidiger souverän, Kimmich hat alles im Griff

MINJAE KIM - NOTE 4: Nach einer starken Vorbereitung schon zum dritten Mal in Folge in der Anfangsformation, Dayot Upamecano saß zunächst draußen. Ebenso wie Tah nicht konsequent genug vor dem 0:1, sonst solide.

NATHANIEL BROWN - NOTE 3: Zuletzt als Zehner aufgeboten, überzeugte in der offensiven Rolle. Gegen Osnabrück hinten links in der Viererkette gefragt. Löste seine Aufgabe souverän, dynamische Vorstöße.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: Seinen Mittelfeldchef setzt Trainer Vincent Kompany fast nie auf die Bank, auch gegen den Zweitligisten nicht. Kimmich führte Bayern in Neuers Abwesenheit als Kapitän an, spielte den schönen Pass vor dem 1:1. Hatte alles im Griff, mit guter Übersicht.

TOM BISCHOF - NOTE 2: Durfte sich anstelle von Aleksandar Pavlovic im Zentrum neben Kimmich beweisen. Das gelang ihm. Stark im Pressing, mit klugen Pässen. Mit dem schwächeren rechten Fuß staubte er zum 2:1 ab (24.).

Tom Bischof erzielte für die Bayern gegen Osnabrück den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. © IMAGO/Teresa Kroeger

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Zu Saisonbeginn schon wieder in Galaform, wollte daran anknüpfen. War wie so oft kaum zu stoppen in direkten Duellen, leitete das 2:1 mit seinem Steilpass auf Díaz ein. Vergab frei das 3:1 (45.+2). Dann mit dem tollen Lupfer zum 3:1 (73.). Ein bisschen Glück, dass ihm der Ball vorher an den Arm sprang. In der ersten Pokalrunde gibt es keinen VAR.

ISMAEL SAIBARI - NOTE 4: Gegen Stuttgart nach seiner Einwechslung mit zwei Torvorlagen, wurde nun mit der Startelf belohnt. Ging oft mit in die Spitze, diesmal aber nicht so effektiv. Mit Tempodefiziten in manchen Szenen.

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Auf der linken Seite gesetzt, da fehlen im Bayern-Kader die Top-Alternativen. Vergab frei vor Keeper Jonas Krumrey (24.), konnte das aber verschmerzen, weil Bischof traf. Versuchte viel, hatte nicht immer Glück bei seinen Aktionen.

Kane mit dem Doppelpack, Karl legt für Olise vor

HARRY KANE - NOTE 2: Zum Bundesliga-Start torlos, daher besonders motiviert. Und es dauerte nicht lange: In der 18. Minute traf er nach Kimmichs Zuspiel volley zum 1:1. Kanes Konter. Stark im Kombinationsspiel, ließ sich oft fallen in die eigene Hälfte. Legte per Elfmeter noch das 4:1 nach (86.). Ganz souverän.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Der Kanadier löste Brown als Linksverteidiger ab (62.). Ordentlicher Auftritt.

LENNART KARL - NOTE 2: Für Saibari eingewechselt, spielte fortan auf der rechten Außenbahn (62.). Olise rückte ins Zentrum. Karl war gleich gut drin in der Partie, spielte den Pass zu Olises 3:1.

ALEKSANDAR PAVLOVIC, KONRAD LAIMER und BARA NDIAYE kamen zu spät für eine Bewertung.